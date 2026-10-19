Adriana Cavarero, Malgré Platon. Figures de femmes dans la philosophie antique (trad. Marie Kondrat, Matilde Manara)
Traduction de l’italien et postface de Marie Kondrat et Matilde Manara
Dans ce livre, qui frappe par la liberté de son style et l’originalité de sa méthode, Adriana Cavarero explore à nouveaux frais les rares figures de femmes de la culture grecque ancienne, de Homère à Platon. Ou plutôt, elle les dérobe, les « vole » — comme elle l’assume explicitement dans un geste irrévérencieux — pour en livrer une nouvelle interprétation. Ainsi, Pénélope, Déméter, la servante de Thrace et Diotime prennent ici une tout autre signification que celle que leur a attribuée la tradition patriarcale, et en particulier l’histoire de la philosophie occidentale. Adriana Cavarero propose dans ce livre une sorte de contre-histoire féministe de l’antiquité et aborde, dans un mélange étonnant d’exigence et de légèreté, des questions tout à fait actuelles – le corps, la naissance, la mort, le pouvoir, la place des femmes dans les savoirs masculins.
Lire la préface d'A. Cavareo et les premières pages de l'ouvrage…