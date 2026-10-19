Traces matérielles : genre, objets, images et archives dans la modernité. Premier Congrès International GIMA (Séville 10-11 juin 2027)

Les membres du projet GIMA « Genre, image et matérialité dans la culture littéraire de la modernité (1880-1930) » (PID2022-137613NB-I00) proposent aux chercheurs intéressés d’analyser le rôle des objets dans la construction, la négociation, la subversion des identités de genre et la dissidence sexuelle durant la modernité depuis une perspective interdisciplinaire et à partir des axes suivants : études de genre et sexualité, thing theory et nouveaux matérialismes.

Dès ses débuts, la « modernité » s’est définie grâce à sa relation aux objets, leur consommation et les nouveaux espaces qui leur ont été consacrés : l’apparition de nouveaux espaces de consommation et d’expériences urbaines (Benjamin, 2005), le fétichisme de la marchandise, le remplacement de la valeur d’usage par la valeur d’échange (Marx, 2008) ou la construction du statut social par la consommation (Veblen, 2004) constituent ainsi des éléments récurrents des débats sur ce que signifie la « modernité » ou « être moderne ».

Les transformations économiques et culturelles du capitalisme moderne donnent un nouveau sens au rôle des objets dont la circulation sociale ne répond plus à la seule logique de la production et de la subsistance mais plutôt à celles de la consommation et de l’accumulation de capital symbolique. Ce phénomène accompagne l’émergence d’une nouvelle manière de se constituer en tant que sujet dans une société soumise à un contrôle politique non plus punitif, mais coercitif (Foucault, 1990). Dans ce nouveau régime disciplinaire, les sujets deviennent alors des objets constamment soumis au regard du pouvoir et, en contrepartie, ils sont encouragés à regarder activement les autres, les transformant par là-même en objets dans un contexte où les pratiques expositionnelles et l’exhibition envahissent le domaine des loisirs et de la sociabilité (Bennett 1998). La prolifération des objets, en littérature et dans la culture quotidienne, est particulièrement intéressante en ce qu’elle entre en lien étroit avec la constitution de la subjectivité moderne, et notamment car ces objets agissent comme outils des technologies du moi (Foucault, 1990) et, plus particulièrement, de la technologie du genre (De Lauretis, 2000). Ainsi, en prenant pour point de départ la définition de la performativité du genre de Butler (1990), nous pouvons penser les objets en lien avec le corps et le genre comme des acteurs clés dans la constitution des catégories de masculinité/féminité (présentées comme « naturelles ») tout comme dans la subversion de cet idéal normatif. Ce colloque invite à réfléchir sur la manière dont les pratiques culturelles, artistiques, visuelles et littéraires produisent, reproduisent ou subvertissent les régulations de l’identité moderne liées à la circulation sociale des objets, et particulièrement dans le domaine du genre et des sexualités, mais aussi ceux de la nation, de la race ou de la classe.

Par ailleurs et selon Steedman, l’« identité » moderne est à la fois une prétention à l’identité absolue – une coïncidence et une correspondance entre l’objet désiré, le groupe désiré et la personne désirée –, et un processus d’individuation qui vise à constituer une personnalité unique qui peut être analysé à partir des archives personnelles, lieu privilégié où observer les désirs d’appartenance et d’originalité. Dans ce sens, les intervenants sont invités à penser la littérature comme des archives de pratiques culturelles, non seulement en tant que textes et documents écrits, mais aussi dans leur condition d’objets qui circulent et qui rendent possibles des relations et des affects, des médiations culturelles, etc. De même, la « difficile matérialité » des archives (Farge, 1989), qui déborde l’idée de textualité traditionnelle, nous amène à nous intéresser aux objets éphémères, ceux qui n’ont pas été conçus ou fabriqués pour durer mais pour être utilisés ou consommés puis jetés et qui ont pourtant été conservés dans la sphère privée. Rarement présents dans les archives officielles, ils jouent pourtant un rôle clé dans la construction d’une sphère proche (Ahmed 2019) qui, historiquement, a rendu possible l’expression d’identités marginales et la construction de communautés affectives.

Les propositions de communication peuvent s’inscrire dans différents domaines (Philologie, Histoire, Arts et Arts visuels, Arts de la scène…). Elles s’intéresseront à la configuration du genre et de la sexualité à partir d’objets textuels (littératures, photographie, cinéma, publicité, ephemera…) et/ou de pratiques matérielles (collectionnisme, bibliophilie, archives …) au cours de la modernité tardive (1850-1950) dans un contexte européen et transatlantique. Les axes de réflexion que nous vous proposons sont les suivants :

Objets, corps et genre : vêtements, accessoires, maquillage, mobilier, objets de décoration, objets domestiques et modes ; manuels de politesse, d’usage, d’étiquette et de savoir-vivre.

Objets et dissidences sexuelles : objets de désir, cultures matérielles queer et objets liés à des sexualités non normatives.

Images et culture visuelle : cartes postales, figurines, affiches, albums, photographie, cinéma, publicité, illustration, lithographie, peinture.

Littérature et culture matérielle : représentation des objets dans les textes littéraires, la presse, les revues de mode.

Collectionnisme et culturelle matérielle : pratiques d’accumulation, de classification, conservation et circulation des objets ; collections, bibliophilie, cabinets de curiosités (Wunderkammern).

Archives et matérialités : archives institutionnelles et personnelles, ephemera, objets éphémères, traces matérielles et archives alternatives.

Objets et identités : articulation et négociation des identités de genre et sexualité en lien avec la nation, la classe, la race, l’âge et d’autres marqueurs d’identité.

Objets, mémoire et affects : objets comme support de la mémoire, liens affectifs, appartenance et construction de communautés.

Circulation, consommation et sociabilité : marchés, commerces, grands magasins, expositions et espaces de sociabilité pendant la modernité (par exemple : hippodromes, avenues...) ; objets en transit ou liés au voyage, au tourisme et à la mobilité.

Envoi des propositions : Les propositions en français, espagnol ou anglais (résumé de 500 mots, objectifs, mots clés et bibliographie) doivent être envoyées à l’adresse suivante : gima202327@gmail.com.

Modalité de participation : Ce colloque est exclusivement présentiel. Les communications ne pourront avoir lieu en ligne. Les frais de voyage, d’hébergement et de repas seront à votre charge ou à celle de votre institution de recherche.

Publication : Les résultats du colloque feront l’objet d’une publication monographique à la Editorial de la Universidad de Sevilla (révision par les pairs en double aveugle).

Frais d’inscriptions :

Enseignants chercheurs avec communication : 50 euros

Doctorants avec communication/sans emploi : 30 euros

Assistance sans communication : 20 euros

Étudiants sans communication : 10 euros

Calendrier

Date limite pour envoi des propositions : 15 décembre 2026

Acceptation des communications : 15 janvier 2027

Date limite pour les inscriptions : 1e mars 2027

Publication du programme provisoire : 31 mars 2027

Publication du programme définitif : 15 avril 2027

Comité organisateur

Direction : Isabel Clúa y Flavie Fouchard

Comité : Inmaculada Illanes, Antonia Ceballos, Daniel González-Gallego, Esperanza Hernández Torres, Pilar Navas, Nara Mahou

Comité scientifique

Jeanette Acevedo Rivera (California State University, Long Beach)

Inés Corujo Martín (NYC College of Technology-City University of New York)

Carme Figuerola (Universitat de Lleida)

Laura Gandolfi (Universitat Internacional de Catalunya)

Marta García Carrión (Universitat de València)

Myriam Juan (Université Caen Normandie)

Jordi Luengo (Universidad Pablo de Olavide)

Myriam Mallart (Universitat de Barcelona),

Margarita Merbilhaá (CONICET-Universidad Nacional de La Plata)

Vanesa Miseres (University of Notre Dame)

Emilio Ocampos (Universidad de Zaragoza)

Uxía Otero González (Universidade Santiago de Compostela)

Alba del Pozo García (University of Leeds)

Michael Rosenfeld (ITEM-CNRS)

María Teresa Vera Rojas (Universitat de les Illes Balears),

Cristina Tamames Gala (Universidad de Sevilla)

Henriette Partzsch (University of Glasgow)

Antonia Viu (Universidad Adolfo Ibáñez)

Jósephine Vodoz (Université de Lausanne)

Bibliographie

Ahmed, Sarah (2019), La promesa de la felicidad. Una crítica cultural al imperativo de la alegría, Buenos Aires: Caja negra [2010]

Benjamin, Walter (2005), El libro de los pasajes, Madrid: Akal.

Bennett, Tony (1988), “The exhibitionary complex”, New Formations, nº 4, 73-102.

Butler, Judith (1990), Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity, Nueva York: Routledge.

De Lauretis, Teresa (2000), Diferencias: etapas de un camino a través del feminismo, Madrid: Horas y HORAS.

Farge, Arlette (1989), Le goût de l'archive, París : Éditions du Seuil.

Foucault, Michel (1990), Tecnologías del yo y otros textos afines. Barcelona-

Buenos Aires-México: Paidós, ICE/UAB.

Marx, Karl (2008), El capital, Madrid: Siglo XXI.

Mollier, J.-Y. (2018). Les éphémères et l’événement. Éditions de la Maison des sciences de l’homme.

Steedman, Carolyn (2001), Dust. The Archive and Cultural History, Manchester.

Manchester University Press.

Veblen, Thorstein (2004), Teoría de la clase ociosa, Madrid: Alianza.

Bibliographie complémentaire

Clúa, I. (2024). Bibliografía GIMA_anualidad 1. Proyecto GIMA PID2022-137613NB-I00. https://doi.org/10.5281/zenodo.14535560

Clúa, I., Illanes Ortega, I.& Navas Almohalla, P. (2025). Bibliografía GIMA_anualidad 2. Proyecto GIMA PID2022-137613NB-I00. https://doi.org/10.5281/zenodo.17302121