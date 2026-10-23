Le 42e numéro de la revue Sextant, Revue de recherche interdisciplinaire sur le genre et la sexualité, qui fait suite au colloque éponyme organisé à l'ENS de Lyon en 2024, s'intéresse à l'exercice du "Contre-je : genre et énonciations minoritaires". Car dire je n'est pas toujours un acte simple et banal pour les écrivain·es. Depuis la poésie lyrique dans l’Antiquité jusqu’à l’egotrip dans le rap contemporain en passant par le récit de témoignage ou l’autofiction, la première personne est omniprésente dans la littérature, de manière si évidente qu’il peut sembler naïf de le rappeler. En cultivant l’idée de génie créateur, la critique a participé à sacraliser le pouvoir que l’on accorde à ce pronom : l’homme de lettres, par la communauté de cœur qu’il forme avec ses semblables, pourrait s’exprimer au nom du genre humain. Mais les études de genre et postcoloniales menées pendant près d’un demi-siècle ont dénoncé ces prétentions du moi à tendre à l’universel. S’énoncer par choix et/ou nécessité contre ce je historiquement paramétré selon des points de vue dominants, tel est le geste qui relie les auteur·rices, chanteur·ses ou performeur·ses présenté·es dans ce quarante-deuxième numéro de la revue Sextant. Recourant aux outils de l’analyse littéraire, de la linguistique du discours et des études féministes et postcoloniales, les contributions se proposent d’explorer comment ces artistes interrogent les conditions d’énonciation d’un je minoritaire depuis les marges de genre, de classe et de race d’où ils et elles s’expriment.
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Publié le par Marc Escola