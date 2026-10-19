Présence Africaine, n° 209 | 2026 : "Les maudits magnifiques"

"Parce qu’Alfred de Vigny lui a érigé une statue dans son roman Stello (1832) et dans sa pièce Chatterton (1835), qui relate le destin du poète incompris, que Paul Verlaine l’a popularisée dans son fameux ouvrage Les Poètes maudits (1884, puis édition augmentée en 1888), la figure du « poète maudit » est devenue un topos littéraire. Mieux : au fil des décennies, elle est devenue un cliché informe et commode qualifiant tout artiste – peintre, musicien, cinéaste, chanteur… – dont la vie ne serait que traumas, déréliction, dépression, marginalité, misère, violence, abus de drogues et d’alcool…, vie se terminant, pour parachever l’imagerie, par une mort précoce valant sacralisation. D’où la propension à vouloir attribuer le « statut » de maudit à certains artistes du seul fait de leur mode de vie destructeur. D’où le soupçon qui entoure l’expression et le scepticisme de plusieurs de nos collaborateurs à l’idée d’accrocher à leurs chers « maudits magnifiques » un stigmate galvaudé.

Or, en proposant ce thème, la rédaction s’appuyait moins sur Vigny et son romantisme échevelé que sur Verlaine, pour qui les poètes maudits sont des « Reys netos, » des « rois purs », parce qu’ivres d’absolu. Et qui a le goût de l’absolu court le risque de la marginalité, renonce au bonheur, et parfois à la vie tout court – sans que cela soit une immanence. C’est ce qui arrive à Jean-Joseph Rabearivelo. Résolument malgache et foncièrement baudelairien, il peine à dépasser cette déchirante dualité. C’est peut-être l’une des raisons de son suicide […]".

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Sommaire

Avant-propos

Boniface Mongo-Mboussa, « Demain les maudits », p. 11-13

Les maudits magnifiques

Yvette Balana, « Werewere Liking. À la rencontre de la misovire », p. 17-31

Marie Virolle-Souibès, « Jean Sénac, le Corps-Poème assassiné », p. 33-54

Mohamed Mbougar Sarr, « Ouologuem le maudit, ou l’angoisse en héritage », p. 55-60

Joël Bertrand, « La légende de Yambo », p. 61-67

Elisabeth Degon, « Williams Sassine, l’écriture vitale », p. 69-91

Nicolas Baudouin, « Van Gogh, Picasso, Basquiat : une troublante proximité », p. 93-100

Christiane Chaulet Achour, « Kateb Yacine, la révolution insolente », p. 101-121

Amadou Bal Ba, « Battling Siki, le boxeur à abattre », p. 123-135

El Hadj Souleymane Gassama (Elgas), « Désiré Bolya Baenga, l’Asie majeure et l’Afrique mineure », p. 137-145

Gérard Noiriel, « Le clown Chocolat : réflexions sur l’histoire d’un homme sans nom », p. 147-170

Boniface Mongo-Mboussa, « Les maudits du futur : Walter Benjamin et Tchicaya U Tam’si », p. 171-177

Corinne Moncel, « Billie Holiday, Lady Day, Lady Night », p. 179-189

Tirthankar Chanda, « Dambudzo Marechera, les tourments créateurs », p. 191-197

Simona Cella, Cinzia Quadrati, « Djibril Diop Mambety, la trilogie inachevée du pouvoir et de la folie », p. 199-212

Kenza Sefrioui, « Mohamed Choukri, pour ne pas se taire », p. 213-218

Claire Riffard, « Jean-Joseph Rabearivelo, l’insoutenable audace poétique », p. 219-230

Valerie Berty, Renaud Boukh, « « Chiens maudits ! » Représentation des marginalités dans les premiers poèmes de Sembène Ousmane », p. 231-247

Varia

Delphin Dikongue, « Trois poèmes », p. 251-256

Édith Ekodo Mvondo, « Prologue d’une décolonisation des savoirs dans l’œuvre de Fabien Eboussi Boulaga », p. 257-281

Ambroise Têko-Agbo, « Deux nouvelles : « Lettre à un ami que je n’ai jamais vu » et « Un visiteur dans la tempête » », p. 283-291

Valérie Cadignan, « Maureen phrygienne, reine du shatta », p. 293-298

Ladouce Yonban, « Quatre poèmes », p. 299-300

Papa Samba Diop, « Bernard Mouralis. L’écriture comme reconquête de soi », p. 301-306

« Présentation des auteurs », p. 307-311