Colette, Le second métier de l'écrivain (éd. Frédéric Maget)

Textes choisis, présentés et annotés par Frédéric Maget.



Première publication en 2014 dans la collection Carnets.

« Croyez-vous au second métier de l’écrivain ? »

Le slogan signé Colette figure en bonne place sur la photographie où l’écrivaine, debout, les bras écartés, pose fièrement devant les rayonnages de l’institut de beauté qu’elle vient d’ouvrir, rue de Miromesnil, à Paris. Avant l’invention du marketing et des techniques modernes de communication, avant l’avènement de la publicité, Colette prête son nom, son image et surtout sa plume à des marques et des entreprises prestigieuses : Ford, Perrier, Hermès, Lucky Strike, les vins Nicolas, etc.

Plaquettes publicitaires, slogans pour des affiches ou des encarts dans la presse permettent de découvrir une Colette méconnue, pionnière là encore, et fidèle, dans tout ce qu’elle fait, à ce style unique qui l’a rendue célèbre, où se mêlent le don de l’observation, l’humour, l’art de recréer la sensation et de rendre sensible « à l’aide de pauvres mots » le fraîcheur d’une eau pétillante, le parfum d’un café, le touché d’un cuir ou d’une étoffe.