L'ironie : un dispositif de la langue ?

Cette journée d’étude naît de l’exigence de faire le point sur la nature linguistique de l’ironie verbale. Contrairement à ce que le sens commun porterait à croire, la notion ne fait pas l’unanimité : en témoigne le nombre de contributions récentes cherchant à définir les frontières de l’ironie et de l’humour. Si Carel (Vivero García, 2011) à la suite de Ducrot (Atayan et Wienen 2010) propose de distinguer l’ironie et l’humour par les outils de la sémantique argumentative, Rabatel (2012 et 2013, revus en 2021) revient sur

la question à partir de sa notion de point de vue ; à la suite de ce dernier, Paillet et Leca-Mercier (2018, suivi par l’hommage de Fleury, Leca-Mercier et Stolz 2025) s’interrogent encore, en stylisticiennes, sur le « sens de l’humour » par rapport à l’ironie ; dans les mêmes années, dans les champs de la théorie et de l’histoire littéraires, Vaillant propose aussi de distinguer l’ironie moderne par son lyrisme (2012, puis revu en 2016) ; Véron (Letourneux et Vaillant, 2021) propose ensuite une belle somme sur la notion d’ironie ; cependant, Marta Dynel (Gibbs et Colston, 2023) montre bien, par une perspective néo-gricéenne, que la question est loin d’être résolue – et l’actualité politique et problématique de l’ironie le confirme (Véron et Fondu, 2026). Autant dire que l’ironie apparaît comme un phénomène fuyant, quasi subjectif et arbitraire : faiblesse théorique ou ressource critique ? En partant de la conviction que l’ironie est bien un dispositif objectif de la langue, l’ambition de cette journée est de sonder les vices et vertus de l’ironie, afin de dialoguer autour d’une question essentielle : quel est le mécanisme linguistique à la base de l’ironie, et quels sont les instruments dont on dispose pour l’analyser, que ce soit dans le texte littéraire ou dans le discours quotidien ?

Références bibliographiques

Atayan Vahram et Wienen Ursula (dir.), Ironie et un peu plus – Hommage à Oswald Ducrot pour son 80ème anniversaire, Berne, Peter Lang, 2010.

Fleury Pierre, Leca-Mercier Florence et Stolz Claire (dir.), L’humour du prochain. Hommage à Anne-Marie Paillet, Louvain-La-Neuve, Academia, 2025.

Gibbs Raymond W. et Colston Herbert L. (dir.), The Cambridge handbook of irony and thought, Cambridge, Cambridge University Press, 2023.

Leca-Mercier Florence, Paillet Anne-Marie (dir.), Le Sens de l’humour. Style, genres, contextes, Louvain-la-Neuve, Academia-L’Harmattan, 2018.

Letourneux Matthieu et Vaillant Alain (dir.), L’Empire du rire. XIXe-XXIe siècle, Paris, CNRS Éd., 2021.

Rabatel Alain, La confrontation des points de vue dans la dynamique figurale des discours – énonciation et interprétation, Limoges/Fribourg, Lambert-Lucas, 2021.

Vaillant Alain (dir.), Esthétique du rire, Nanterre, Presses Universitaires de Paris-Ouest, 2012.

Vaillant Alain, L’art de la littérature. Romantisme et modernité, Paris, Classiques Garnier, 2016.

Véron Laélia (avec Fondu Guillaume), « T’es sérieuse ? » Problèmes politiques de l’ironie, Paris, La Découverte, 2026. Vivero García María Dolores (dir.), Humour et crises sociales. Regards croisés France-Espagne, Paris, L’Harmattan, 2011.

Programme

Jeudi 29 octobre

14h30-15h : Accueil et introduction

15h-15h45 : Saori Nishiwaki — « De l’ironie au prisme de la théorie argumentative de la polyphonie »

15h45-16h30 : Alain Vaillant — « Retour sur la matrice (quasi) antiphrastique de l’ironie »

— pause café —

17h00-17h45 : Laélia Véron — « L’ironie ou le pari (risqué) de la mention »

17h45-18h30 : Emiliano Cavaliere — « Quelle ironie pour Claire de Duras ? »

18h30-19h : Discussion et conclusion

Vendredi 30 octobre

9h15-9h30 : Accueil et introduction

9h30-10h15 : Marion Carel — « Ironies sémantiques »

10h15-11h00 : Silvia Giudice — « Chutes, théâtralité et citations. Dispositifs de la mise à distance ironique

dans la poésie de Patrizia Cavalli »

— pause café —

11h15-12h00 : Mihui Hong — « L’ironie dans une publicité Peugeot : une analyse sémantique »

12h00-12h45 : Alain Rabatel — « L’ironie, ses indices verbaux, coverbaux, plurisémiotiques et

situationnels et les aléas de leur rendement ironique »

12h45-13h : Discussion et conclusion

Entrée libre dans la limite des places disponibles