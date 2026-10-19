De l’élégie à l’élégiaque : réécritures poétiques aux XXe-XXIe s. en France

Colloque international

De l’élégie à l’élégiaque : réécritures poétiques aux XXe-XXIe siècles en France

Université de Lille (10 et 11 juin 2027)

Appel à communications

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Organisateurs :

Jérôme Hennebert (Université de Lille), David Galand (Université de Paris Nord), Valeria Marino (Université de Turin)

Comité scientifique :

Valeria Marino (Université de Turin), Franca Bruera (Université de Turin), David Galand (Université de Paris Nord), Jérôme Hennebert (Université de Lille), Élodie Bouygues (Université de Franche Comté), Serge Linarès (Université Sorbonne Nouvelle).

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L’élégie a perduré pendant des millénaires, depuis sa naissance en Grèce au VIIe siècle avant J. -C. jusqu’à nos jours. Au cours de l’Antiquité, seul le distique élégiaque (association d’un hexamètre et d’un pentamètre) a permis de la distinguer d’autres formes poétiques ̶ en particulier en opposition aux genres nobles de l’épopée et de la tragédie. Genre méditatif empreint de tristesse, l’élégie porte traditionnellement sur des thèmes variés et mélancoliques : la mort, l’amour, les regrets, avec nostalgie. L’élégie s’est renouvelée à Rome au Ier siècle après J.-C. : Catulle, Tibulle, Properce, ou Ovide lui donnent ses lettres de noblesse avec une tonalité inédite, empreinte de légèreté, afin d’évoquer des amours qui ne sont plus nécessairement malheureuses.

D’abord largement pratiqué en France au moment de la Renaissance (avec d’illustres représentants comme Clément Marot, Joachim Du Bellay et Pierre de Ronsard parmi d’autres), le genre a connu un succès retentissant à l’époque du romantisme dans la première moitié du XIXe siècle : les œuvres méditatives d’Alphonse de Lamartine ou de Charles-Augustin Sainte-Beuve, ou bien Les Pleurs de Marceline Desbordes-Valmore restent exemplaires. Dès le milieu du XIXe siècle, le genre est associé à un lyrisme emphatique et larmoyant d’où de vives critiques à son encontre depuis Charles Baudelaire (Les Fleurs du Mal) ou Tristan Corbière (Les Amours jaunes) jusqu’au littéralisme de la fin du XXe siècle (Emmanuel Hocquard, Les Élégies). Des poéticiens comme Yves Stalloni ou Patrice Soler ont hâtivement prophétisé la fin du genre au profit de la seule tonalité élégiaque, dans des œuvres poétiques qui refusent très souvent le cloisonnement des genres au XXe siècle.

La modernité poétique, d’abord baudelairienne, puis rimbaldienne et mallarméenne, a en effet tôt ironisé contre les élégiaques (aux dépens des romantiques) : une pratique de l’hyperbole et un pathos sans pudeur ont en effet décrédibilisé la sincérité du sujet élégiaque (un « cancer romantico-lyrique » selon l’expression tardive de Francis Ponge). De même, les avant-gardes ont critiqué des poètes élégiaques de la Belle Époque comme Albert Samain ou Francis Jammes. Dans Bourlinguer, Blaise Cendrars a pu écrire : « Vous ne connaissez pas les élégiaques. Ils ont la peau dure. » Néanmoins de nombreux poètes ont encore écrit des élégies aux XXe et XXIe siècles, en revendiquant ou non le terme.

L’élégie a dès lors oscillé au XXe siècle entre un « néo-lyrisme » subjectif (par exemple celui de Léopold Sédar Senghor et d’autres poètes contemporains comme Olivier Barbarant), et un lyrisme « littéraliste » (Jean-Marie Gleize, Emmanuel Hocquard, Dominique Fourcade, Philippe Beck) ou « objectif » (selon l’expression prophétique de Rimbaud). Deux thèses récentes, l’une de Laetitia Reibaud intitulée L’Élégie européenne au XXe siècle, Persistance et métamorphoses d’un genre antique (2014) et l’autre de David Galand intitulée Poétique de l’élégie moderne, de C.-H. de Millevoye à J. Reda (2015), ont permis de mieux documenter l’histoire du genre tout en montrant son renouvellement formel au XXe siècle.

L’objectif du colloque est de démontrer non seulement un lien entre tradition et modernité mais surtout d’interroger des poétiques qui ont mis sous tension la mélancolie et la nostalgie, grâce à l’humour, l’ironie ou d’autres figures. Les réécritures élégiaques au XXe siècle peuvent produire d’étonnantes variations tonales, du ton funèbre au badinage érotique et à l’espérance. Le registre élégiaque d’œuvres poétiques modernes ou contemporaines permet-il d’élargir la définition du genre (Paul Éluard, Capitale de la douleur ; Yves Bonnefoy, Du mouvement et de l’immobilité de Douve ; Philippe Jaccottet, L’Effraie) ? Quelle différence peut-on établir entre un lyrisme personnel et l’élégie sui generis ? Comment peut-on caractériser l’ethos du sujet lyrique élégiaque au XXe siècle ? Il s’agit encore ici de réfléchir sur des poétiques représentatives du premier quart du XXIe siècle (Valérie Rouzeau, Stéphane Bouquet, etc.).

Les propositions de communication pourront approfondir une forme poétique libre, une diversité thématique et une tonalité complexe dans plusieurs perspectives élégiaques :

- Quel est le rapport du sujet lyrique au monde dans la poésie élégiaque des XXe et XXIe siècles ?

- Quels sont les choix formels des poètes élégiaques à notre époque ?

- Comment « la disparition élocutoire » du sujet lyrique (Mallarmé), a-t-elle pu modifier le genre ?

- Quel est l’ancrage métapoétique des élégies modernes ?

- Les élégiaques modernes et contemporains peuvent-ils faire table rase de la tradition ?

- Dans quelle mesure la brièveté caractérise-t-elle des élégies modernes ?

- Comment des poèmes spécifiquement élégiaques comme « les tombeaux » ont pu donner lieu à des réécritures ?

- Y a-t-il des élégies joyeuses au tournant des XXe-XXIe siècles (« la joie triste ») ?

- Comment se manifeste le chant du deuil ?

- Quelle attention les poètes élégiaques portent-ils au nom propre ?

- Comment se manifeste le rapport du sujet lyrique au temps dans l’élégie ?

- Dans quelle mesure le lyrisme élégiaque peut-il être narratif ?

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Les frais d’hébergement, les déjeuners, et le repas de gala seront pris en charge par l’Université de Lille – laboratoire ALITHILA.

Frais d’inscription : 50 euros (40 euros pour un doctorant)

Les actes du colloque seront publiés avec le concours du CNRS (UMR THALIM).

Merci d’envoyer les propositions à jerome.hennebert@univ-lille.fr, david.galand@univ-paris13.fr, et valeria.marino@unito.it avant le 15 janvier 2027.

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Bibliographie indicative :

Baudelle, Yves. « Sur les tonalités littéraires : contribution à une poétique phénoménologique ». Littérature, n°132, « Littérature et phénoménologie ». Paris : Larousse, décembre 2003, pp. 85-99. [En ligne, DOI : https://doi.org/10.3406/litt.2003.1822 ].

Carlat, Dominique. Témoins de l’inactuel. Quatre écrivains contemporains face au deuil. Paris : José Corti, 2007. (Les essais).

Combe, Dominique. Les genres littéraires. Paris : Hachette, 1992. (Contours littéraires).

Foglia, Aurélie, et Loubier, Pierre (dir.). « L’Élégiaque ». Romantisme, n°196, Malakoff : Armand Colin/Dunod, juin 2002.

Galand, David. Poétique de l’élégie moderne, de Ch.-H. Millevoye à J. Réda, sous la direction de D. Combe, Université de la Sorbonne Nouvelle, soutenue le 12 juin 2015, 710 p. [En ligne, URL : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01485771 ].

Galand, David. « Hanter, chanter : hantises de la poésie élégiaque depuis 1945 », Loxias, n°88, « Habiter », sous la direction de Françoise Salvan-Renucci, Université de Nice, 15 mars 2025. [En ligne, URL : https://hal.science/hal-04988590 ].

Gaudin-Bordes, Lucile, et Salvan Geneviève (dir.), Les Registres. Enjeux stylistiques et visées pragmatiques (Hommage à Anna Jaubert). Louvain-la-neuve : Academia, 2008. (Au coeur des textes).

Glaudes, Pierre, et Rabaté, Dominique. « Deuil et littérature ». Modernités, n°21, Pessac : Presses Universitaires de Bordeaux, 2005.

Loubier, Pierre. La Voix plaintive – Sentinelles de la douleur. Élégie, histoire et société sous la Restauration. Paris : Hermann éditeurs, 2013. (Savoir lettres).

Maulpoix, Jean-Michel. Du Lyrisme. Paris : José Corti, 2000. (en lisant, en écrivant).

Maulpoix, Jean-Michel. Une histoire de l’élégie. Paris : Pocket, 2018. (Agora).

Pinson, Jean-Claude. Sentimentale et naïve. Nouveaux essais sur la poésie contemporaine. Seyssel : Champ Vallon, 2002. (recueil).

Reibaud, Laëtitia. L’Élégie européenne au xxe siècle. Persistance et métamorphoses d’un genre poétique antique. Paris : Classiques Garnier, 2022. (Perspectives comparatistes).

Rodriguez, Antonio. Le Pacte lyrique. Configuration discursive et interaction affective. Sprimont : Mardaga, 2003.

Soler, Patrice. Genres, formes, tons. Paris : PUF, 2001.

Stalloni, Yves. Les Genres littéraires. Paris : Armand Colin, 2007.

Watthee-Delmotte, Myriam. Dépasser la mort. L’agir de la littérature. Arles : Actes Sud, 2019.