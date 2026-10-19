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Héroïnes antiques au miroir du contemporain. Séminaire Dialogue des temps (Groupe Mouseion, U. Rennes 2)

Héroïnes antiques au miroir du contemporain. Séminaire Dialogue des temps (Groupe Mouseion, U. Rennes 2)

Publié le par Noémie Rochat Nogales (Source : Anne Rolet)

Séminaire Dialogue des temps

Université Rennes 2, laboratoire CELLAM, groupe Mouseion

 

Pour l'année 2026-2027, le séminaire Dialogue des temps propose un nouveau cycle de conférences sur l’actualité des publications et des projets de recherche liés à l’Antiquité et à ses déploiements postérieurs (plus spécifiquement la Renaissance, mais pas exclusivement). 

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Première séance 2026-2027 (22 octobre 2026)
Héroïnes antiques au miroir du contemporain : les raisons d’un succès

Programme

• 16h30-17h30 > Daphné Le Digarcher-Doublet (U. Caen)

            Pénélope, une héroïne anachronique pour penser le présent ?

 

• 17h30-18h30 > Benjamin Demassieux (U. Lille)

            Proserpine, une figure pour penser le rapt, entre Antiquité tardive et modernité

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La séance aura exceptionnellement lieu en distanciel intégral.

Pour le lien : contacter anne.rolet@univ-rennes2.fr

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• Consulter l'ensemble du programme de l'année : https://sites-recherche.univ-rennes2.fr/cellam/wp-content/uploads/2020/09/programme-dialogue-des-temps-2026-2027.pdf

• Pour consulter les archives du séminaire : https://sites-recherche.univ-rennes2.fr/cellam/activites/archives-du-seminaire-dialogue-des-temps-groupe-mouseion/