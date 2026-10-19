Héroïnes antiques au miroir du contemporain. Séminaire Dialogue des temps (Groupe Mouseion, U. Rennes 2)

Séminaire Dialogue des temps

Université Rennes 2, laboratoire CELLAM, groupe Mouseion

Pour l'année 2026-2027, le séminaire Dialogue des temps propose un nouveau cycle de conférences sur l’actualité des publications et des projets de recherche liés à l’Antiquité et à ses déploiements postérieurs (plus spécifiquement la Renaissance, mais pas exclusivement).

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Première séance 2026-2027 (22 octobre 2026)

Héroïnes antiques au miroir du contemporain : les raisons d’un succès

Programme

• 16h30-17h30 > Daphné Le Digarcher-Doublet (U. Caen)

Pénélope, une héroïne anachronique pour penser le présent ?

• 17h30-18h30 > Benjamin Demassieux (U. Lille)

Proserpine, une figure pour penser le rapt, entre Antiquité tardive et modernité

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La séance aura exceptionnellement lieu en distanciel intégral.

Pour le lien : contacter anne.rolet@univ-rennes2.fr

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• Consulter l'ensemble du programme de l'année : https://sites-recherche.univ-rennes2.fr/cellam/wp-content/uploads/2020/09/programme-dialogue-des-temps-2026-2027.pdf

• Pour consulter les archives du séminaire : https://sites-recherche.univ-rennes2.fr/cellam/activites/archives-du-seminaire-dialogue-des-temps-groupe-mouseion/