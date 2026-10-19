H.E.R. : Humanités en récits

Séminaire de recherche animé par Frédéric Fruteau de Laclos, Stéphanie Genand et Anne Teulade

UPEC, 2026-2027

Université Paris-Est Créteil, Campus Centre

61, avenue du Général de Gaulle – 94000 Créteil et en distanciel (lien sur demande à stephanie.genand@u-pec.fr)

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Littérature et anthropologie ont en partage le matériau humain dont elles se nourrissent et sur lequel elles produisent discours et savoirs. Nos humanités – autrement dit nos imaginaires, nos origines, nos cultures et nos modèles – se nouent et se jouent dans des récits relevant de ces deux disciplines à la fois proches et distinctes.

Plutôt que d’examiner les relations entre deux champs artificiellement séparés, nous proposons de privilégier le constat d’une intrication permanente et multiforme, pour dégager comment la littérature et ses procédés produisent une forme spécifique d’anthropologie. La littérature est régulièrement – et non incidemment – le recours et le secours de l’écriture de l’humain.

Vendredi 20 novembre, salle Érasme, 14h-17h : Introduction

Stéphanie Genand (Upec) : Le 18e siècle et la « science de l’homme »

Frédéric Fruteau de Laclos (Upec) : La littérature, objet et alliée d’une anthropologie historique comparée

Anne Teulade (Upec) : Littérature et anthropologie situées : perspectives comparatistes

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Vendredi 11 décembre, salle Érasme, 14h-17h : Le moment 1800

Lucien Derainne (Université Jean Monnet, St Étienne) : « Observation anthropologique et littérature mêlée en 1800 ».

Stéphane Zékian (CNRS, IHRIM) : « Contre la science de l’homme ou tout contre ? Situation de la littérature autour de 1800 ».

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Vendredi 5 février, salle à préciser, 14h-17h : Mondes antiques

Nadine Le Meur-Weismann (Université Paris-Nanterre) : « Jeunes filles, chant et société en Grèce ancienne ».

Marion Faure (Sorbonne Université) : « L’approche anthropologique au service de l’analyse dramaturgique : l’exemple des personnages de comédie romaine ».

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Vendredi 19 mars, salle i1-323 : 14h-17h : Mondes lointains

Carole Boidin (Université Paris-Nanterre) : « Le récit de métamorphose comme opérateur anthropologique et politique ? Sur deux réécritures nord-africaines de L’Âne d’or d’Apulée ».

Claudine Leblanc (Université Sorbonne Nouvelle) : « La littérature comme ‘moment’ : des pratiques orales au spectacle occidental, l’exemple du Mahābhārata ».

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Vendredi 2 avril, salle à préciser : 14h-17h : Au théâtre

Tiphaine Karsenti (Université Paris-Nanterre) : « Pour une lecture anthropologique de la tragédie française au tournant des XVIe et XVIIe siècles ».

Sophie Marchand (Sorbonne Université) : « L’anecdote dramatique du XVIIIe siècle comme prise anthropologique sur le théâtral ».