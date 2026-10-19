Vacation en Stylistique (Université catholique de Lyon)

Nous recherchons un·e enseignant·e pour assurer un cours de Stylistique dispensé aux étudiants de L2 de Lettres modernes, à l'Université catholique de Lyon.

Il s'agit d'un cours de 2 heures hebdomadaires dispensé sur 11 semaines, du 18 janvier au 11 avril.

Il s'inscrit dans la continuité d'un cours de Stylistique dispensé au premier semestre, qui était centré sur le roman du XIXe au XXIe siècle. Il vise à approfondir la maîtrise des outils d'analyse et à travailler la méthodologie du commentaire de style.

Contact :

Myriam Jeantroux, directrice du département de Lettres, mjeantroux@univ-catholyon.fr.