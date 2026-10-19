Appel à contributions

Creative Peripheries : création artistique, politiques culturelles et territoires périphériques en Europe

Ouvrage collectif et symposium international

Université Sorbonne Nouvelle

Projet de recherche : Creative Peripheries

Présentation générale

Comment les conditions territoriales façonnent-elles la création artistique et la vie culturelle dans les territoires périphériques d’Europe ? Comment les politiques culturelles, les infrastructures, les systèmes de financement et les initiatives locales influencent-ils la production, la circulation et la reconnaissance des arts du spectacle vivant ?

Cet appel à contributions invite les chercheur·ses à explorer ces questions à travers le prisme des territoires périphériques en Europe. Le projet porte sur la création artistique, les politiques culturelles et les conditions spécifiques qui façonnent les écosystèmes culturels dans des contextes géographiquement périphériques. Les arts du spectacle vivant constituent le principal point d’entrée de cette recherche, notamment le théâtre, la danse, la performance, la musique et les formes interdisciplinaires.

Plutôt que d’aborder les territoires périphériques uniquement sous l’angle de l’éloignement, du manque de ressources ou du désavantage culturel, le projet cherche à comprendre comment les écosystèmes artistiques locaux fonctionnent, s’adaptent et se développent en réponse aux spécificités territoriales, institutionnelles, linguistiques et environnementales qui les caractérisent.

Axes et thématiques de recherche

Nous accueillons des contributions issues de différents champs disciplinaires, notamment les études théâtrales et les études sur la performance, les études culturelles, l’anthropologie, la sociologie, la géographie humaine, les sciences politiques, les recherches sur les politiques culturelles, les études patrimoniales, les études postcoloniales et décoloniales, les études autochtones, les études sur les migrations et les mobilités, les humanités environnementales, ainsi que les recherches fondées sur la pratique artistique.

Les thématiques possibles comprennent, sans s’y limiter :

La création artistique, le théâtre, la performance et les pratiques situées dans les territoires périphériques ;

Les écosystèmes culturels locaux, les réseaux artistiques et les formes alternatives de coopération ;

Les politiques culturelles, la gouvernance, les financements et les inégalités institutionnelles ;

Les infrastructures culturelles, l’isolement géographique, la mobilité et les tournées ;

La diversité linguistique, les identités culturelles et les représentations artistiques ;

Les perspectives postcoloniales et décoloniales sur la production et la reconnaissance culturelles ;

Les conditions environnementales et leurs effets sur les pratiques artistiques ;

La création, la diffusion et la circulation numériques au-delà des centres métropolitains ;

Les approches comparatives et interdisciplinaires des territoires périphériques.

Nous encourageons tout particulièrement les propositions qui mettent en relation les pratiques artistiques avec leurs contextes sociaux, politiques, institutionnels, territoriaux et environnementaux.

Modalités de soumission

Les chercheur·ses sont invité·es à proposer une étude portant sur un territoire périphérique, dans le cadre du cadre de recherche commun défini par le projet. Les propositions devront identifier le territoire étudié, l’approche disciplinaire retenue, les conditions d’accès au terrain ainsi que les thématiques que la contribution envisagée explorera.

Nous vous invitons à consulter l’appel à contributions complet pour obtenir davantage de précisions sur le cadre de recherche, la méthodologie et les modalités de soumission.

Calendrier

Date limite de soumission des propositions : 30 octobre 2026

Notification des résultats de la sélection : 2 novembre 2026

Réunion de lancement et atelier méthodologique en ligne : 6 novembre 2026, de 9 h 30 à 17 h 30 (heure de Paris)

Remise des premières versions des chapitres : 15 mars 2027

Symposium international : 22 et 23 avril 2027, à l’Université Sorbonne Nouvelle, Paris

Remise des versions révisées des chapitres : 15 juin 2027

Les chercheur·ses souhaitant participer au projet sont également invité·es à manifester leur intérêt pour la réunion de lancement et l’atelier méthodologique en ligne du 6 novembre 2026.

Contact

Pour toute information complémentaire concernant cet appel, vous pouvez contacter :

Aurore Franco

Coordinatrice de recherche

Doctorante en épistémologie culturelle

Université Sorbonne Nouvelle

aurore.franco@sorbonne-nouvelle.fr