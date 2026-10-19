François Deladarrière (photos), Raphaëlle Guidée (texte), L'hiver dernier

C’est l’histoire d’une saison qui se dérobe. Croisant les regards de la photographie et de la littérature, L’Hiver dernier documente une catastrophe lente : nous sommes en train de perdre l’hiver, et avec lui le cycle écologique qui rythme nos existences depuis des millénaires.

Perdre l’hiver, c’est perdre bien plus qu’une saison: des savoirs, des souvenirs, des paysages, des sensations. Quand François Deladerrière se rend dans le Val d’Azun, au cœur des Hautes-Pyrénées, pour photographier l’arrivée de l’hiver, il est saisi par l’étrangeté d’un automne qui s’étire. Les semaines puis les mois passent, jusqu’au printemps où, enfin, le paysage se couvre de blanc.

Pour comprendre les émotions qui nous étreignent face au bouleversement des rythmes saison­niers, Raphaëlle Guidée enquête sur les imagi­naires et les récits qui nous lient à l’hiver. Elle raconte les mondes que la neige a façonnés, des glaciers terrifiant les hommes du Moyen Âge aux sommets sublimés par les romantiques, des premières ascensions des alpinistes à l’âge d’or des sports d’hiver, jusqu’à l’agonie silencieuse des « neiges éternelles ».

Ensemble, photographies et textes composent un récit sensible à deux voix sur un paysage fragile. Témoignage d’un monde qui s’en va, ce livre est aussi une histoire politique de notre regard sur les montagnes, qui ouvre des voies pour habiter autrement des territoires en pleine métamorphose.

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François Deladerrière est photographe. Sa pratique photographique, amorcée en 1999, est principalement liée au paysage et l’amène à arpenter différents territoires à la recherche de traces et de signes lui permettant de faire remonter à la surface l’histoire que ces lieux portent en eux. Il privilégie une approche sensible et poétique, où la dimension fictionnelle agit comme un déplacement: il ne s’agit pas tant de décrire un territoire que d’en éprouver les tensions, les fragilités et les mutations. Depuis 2016, il poursuit un travail collectif dans une vallée des Alpes italiennes où s’est produit une catastrophe majeure sur un barrage hydraulique en 1963 «CALAMITA/À project» (Fw:Books).



Raphaëlle Guidée est autrice. Ses recherches portent sur la mémoire et l’imagination des catastrophes, à la croisée de la littérature et des sciences sociales. Son dernier livre, intitulé La ville d’après. Detroit, une enquête narrative (Flammarion, 2024) explore le vaste terrain des récits qui se sont emparés des ruines du berceau du fordisme, laboratoire des imaginaires de l’effondrement et des mondes d’après. Professeure de littérature à l’Université Paris 8 et membre de l’Institut universitaire de France (IUF), Raphaëlle Guidée part en quête de récits plus justes, susceptibles de nous aider à penser et agir dans un monde en plein bouleversement.

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Cet ouvrage a bénéficié du soutien d’Adhex Technologies, de l’Université Paris 8 (Laboratoire Fablitt – Fabrique du littéraire), de l’Institut universitaire de France et de l’association doubledummy.