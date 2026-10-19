Souleymane Bachir Diagne, L'hospitalité. Affirmer l'humanité

« Ce livre poursuit la réflexion que je mène sur le dialogue des cultures car il présente l’hospitalité comme ouverture aux autres symbolisée par la main de bienvenue que l’on tend à l’étranger, une fois vaincue la peur de l’hostilité que l’on craint de le voir manifester. »

En croisant mythes et légendes, mais aussi contes orientaux, sénégalais ou britanniques, avec ses analyses de Derrida, Kant et Senghor, Souleymane Bachir Diagne nous propose une traversée philosophique et intime de l’une des notions les plus universelles. Il affirme que les politiques anti-empathie et les dispositifs d’inhospitalité vont à l’encontre de la nature humaine. Faire l’éloge de l’hospitalité, c’est célébrer le pluriel et l’égalité, c’est créer de la réciprocité, de la rencontre, c’est faire humanité ensemble.

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