Cahiers Pierre Michon, n° 4 | 2026 : "Écrire l’Iliade"

« Écrire l’Iliade ». Cette quatrième livraison des Cahiers Pierre Michon se consacre à la récente publication de l’auteur, J’écris l’Iliade, considérée par la critique comme un véritable « événement poétique », une « apothéose », le fait d’un écrivain « superlatif et grandiose » en proie à une « hybris extraordinaire et proprement sublime ». En effet, sous le nom formidable d’Homère, « le nom de la totalité de la littérature », s’écrit ici, dans la clameur épique des combats et l’appel impérieux de la chair – car « le logos est lascif » – un récit ample et parodique, érotique et sauvage. « Le dieu est pur désir. » Il est beauté, il est sursum.

Centre rayonnant de tout le récit, ce désir est au principe même de la création poétique. L’écriture, devenue son propre sujet, conte et chante son propre avènement. Le dieu est pur désir, enthousiasme et fulgurance, dont témoignent ici le bond « énorme », la danse, « comme les pierres dans Schubert » et, par-dessus tout, le chant : « moi aussi, je suis aède », peut dire Michon. J’écris l’Iliade, oeuvre de rupture, circulation infinie dans les temps et dans les lieux, est une gigantesque chambre d’échos.

Dans cette « autobiofiction », une énonciation plurielle, multiplie, dédouble, libère les voix narratives entre homonymes et hétéronymes de l’auteur. Michon y a insisté : « Mon livre s’est chargé de l’amour et de la guerre, certes ; mais aussi de la métamorphose. Les trois distractions des dieux : l’amour, la guerre, la métamorphose. » Et c’est bien sous le signe de la métamorphose que, dans son évidente diversité, se place tout entier ce Cahier.

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Sommaire

Agnès Castiglione, François Berquin, « Avant-propos », p. 7-16

Textes de Pierre Michon

Pierre Michon, « À un vieux Grec », p. 19-22

Florent Zemmouche, « « Je veux parler des lieux où sont nés l’écriture, la littérature, les mythes et les dieux d’Occident. » », p. 23-34

Pierre Michon, « « L’épique est une de mes fins ». Entretien », p. 35-40

Pierre Michon, « À quoi pensez-vous ? », p. 41-42

Anne-Lise Broyer, « « Le chant du coucou est le cri de la mère morte » », p. 43-50

Pierre Michon, « Les livres des autres », p. 51-54

Pierre Michon, « Mon casque. Comment j’ai écrit L’Empereur d’Occident », p. 55-56

Pierre Michon, « Des âmes et des corps », p. 57-58

Laëtitia Favro, « On peut faire ce que l’on veut d’Homère », p. 59-62

Dossier. « Écrire l’Iliade »

Christine Hunzinger, « De la Mikado aux plaquettes Imu : répliques du bouclier d’Achille et du mur des Achéens dans J’écris l’Iliade », p. 65-90

Philippe Berthier, « Le désir au front de taureau : trois variations (Montherlant, Hadjadj, Michon) », p. 91-102

Michel Guérin, « « Car le logos est lascif » : comment un branleur se fait l’émule d’Homère », p. 103-122

Stéphane Chaudier, « Moderne donc sexuel », p. 123-142

Laurent Demanze, « « La flamme écrite ». Les autodafés de Pierre Michon », p. 143-158

Pierre Campion, « La littérature est morte. Vive la littérature ! », p. 159-168

Jean-Claude Pinson, « Relève (Pierre Michon par-delà Pierre Michon) », p. 169-190

Annie Mavrakis, « Michon revient », p. 191-206

François Berquin, « Machin », p. 207-220

Agnès Castiglione, « « Chants d’oiseaux ! » Épopée du désir et des métamorphoses », p. 221-234

Réception

Agnès Castiglione, « Bibliographie du dossier. « Écrire l’Iliade » », p. 237-246

Salutations

Annie Blazy, « Regards sur une histoire de chasse… fascinante ou le curieux devenir d’une médiation culturelle », p. 249-264

Alain Girard-Daudon, « Ce temps avec lui », p. 265-270

Christine Lemaire, « Était-ce Delille ou Michon ? », p. 271-276

Daniel Morvan, « Instructions au maître d’éloquence », p. 277-278

Daniel Morvan, « Au scintillement de l’étoile », p. 279-280

Recension

Jacques Le Gall, « Vies minuscules, Éditions Belin & Gallimard, coll. « ClassicoLycée », 2021.. Notes, présentation et dossier par Elsa Rouvière. », p. 283-286

Actualité de l'oeuvre

« Publications », p. 289-298