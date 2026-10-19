Registres, hors-série n° 6 : "Georges Banu, au cœur de la recherche" (dir. Pierre Longuenesse, Catherine Naugrette, Céline Hersant)

Sous la direction de Pierre Longuenesse, Catherine Naugrette et Céline Hersant

Georges Banu, chercheur de renommée internationale, éminent professeur ayant enseigné durant 37 ans à l’Institut d’Études Théâtrales de l’Université Sorbonne Nouvelle, est l’auteur d’une oeuvre prolifique sur les scènes modernes et contemporaines.

Ses collègues et amis, enseignantschercheurs, metteurs en scène, comédiens, anciens étudiants, lui rendent ici hommage, évoquant aussi bien l’homme chaleureux et vivant qu’il fut, infatigable arpenteur des théâtres et compagnon de route des artistes, que le critique au regard précis et fin, surplombant mais jamais suffisant, toujours attentif aux détails les plus ténus et sensibles de ce qui fait le théâtre vivant, du rideau au costume, des saluts à la lumière, de la fragilité de l’acteur à la beauté du geste de mise en scène.