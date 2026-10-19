Une société mobile : trajectoires, fictions, théories (XVIIIe siècle)

5-6 novembre 2026

Université Grenoble Alpes, Amphithéâtre Andrée Michel,

Maison des Sciences l'Homme Alpes (1er étage), 1221 avenue centrale, 38400 Saint-Martin-d'Hères.

Comité d’organisation :

Déborah Cohen (Université de Rouen-Normandie, GRHis), Jean-Christophe Igalens (Université Grenoble Alpes, Litt&Arts), J

ohanna Lenne-Cornuez (Université Jean Moulin Lyon 3, IRPhil) et Blandine Poirier (Université d’Artois)

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Le XVIIIe siècle a longtemps été perçu comme prisonnier d’une idéologie religieuse et sociale fixiste, assignant à chacun et chacune une place intangible dans un ordre voulu par Dieu, favorisant les racines ancestrales et les privilèges, face à laquelle des poussées modernisatrices tentaient de bousculer ce cadre traditionnel. On oscillait donc entre insistance sur les blocages d’une société traditionnelle et survalorisation de formes de changement. Or, qu’ils assument une fonction idéologique ou proposent l’expérimentation de nouveaux possibles sociaux et identitaires, c’est bien d’une manière complexe et plurielle que le roman, le théâtre, les écrits d’idée comme les écrits de soi manifestent et explorent les désirs, les refus ou les inquiétudes que suscite, au cours du siècle, une société mobile en devenir. Si les trajectoires et les rapports à la mobilité sont plus multiples et complexes que l’on ne l’avait imaginé, cela impose d’envisager à nouveaux frais les mouvements de passage de frontières, les théories de l’ordre social, les fictions du déplacement. Ce colloque interdisciplinaire se propose donc de saisir le XVIIIe siècle comme une société tout entière traversée et inquiétée par des mobilités qu'on ne saurait envisager de façon univoque et cloisonnée : les hommes et femmes du XVIIIe siècle ont vécu et pensé les mobilités sociales, spatiales et affectives comme autant de modalités d'une commune interrogation sur une société échappant désormais à l'évidence d'une naturalité supposée.

Ce colloque est organisé sous l’égide de l’UMR Litt&Arts avec le soutien du GIS Sociabilités, du GRHis (Groupe de Recherche en Histoire de l’Université de Rouen Normandie), de l’IRPhil (Institut de Recherches Philosophiques de Lyon), de la SFEDS (Société Française d’Étude du Dix-Huitième Siècle) et de l’Université Grenoble Alpes.

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Programme…

Jeudi 5 novembre

9h : Introduction

Matinée

Penser le mouvement

Session 1

Présidence : Blandine Poirier (Université d’Artois)

9h30 : Sophie Audidière (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : « Qu’est-ce qu’une pensée en mouvement ? »

9h55 : Gabrielle Radica (Université de Lille) : « La vitesse comme critère esthétique ».

Discussion

Session 2

Présidence : Christophe Martin (Sorbonne-Université)

11h : Benjamin Bourcier (Université catholique de Lille) : « Défendre la liberté de mouvement ? La libre circulation plutôt que la mobilité sociale ou les limites du réformisme libéral benthamien ».

11h25 : Martin Rueff (Université de Genève), « Qu’est-ce qu’une course de vitesse ? Atalante et Hippomène ».

11h50 : Cyrielle Girot (Université d’Orléans), « “Vous n’y viendrez pas, délicats lecteurs ; j’y suis allé pour vous’’. Marche et démarche dans le genre du tableau de Paris d’après le modèle de Mercier ».

Discussion.

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Après-midi

Trajectoires sociales

Session 3

Présidence : Johanna Lenne-Cornuez (Université Lyon 3 Jean-Moulin)

14h30 : Nicolas Lyon-Caen (IHMC, CNRS) : « Mobilité individuelle et gestes immoraux sous la Régence. Autour de la maison du duc de La Force ».

14h55 : Matteo Grange (Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne) : « Le "Savoyard" : (im)mobilités sociales et géographiques d’un archétype culturel, des Lumières à la Révolution ».

Discussion

Session 4

Présidence : Gilles Montègre (Université Grenoble Alpes)

16h : Vincent Meyzie (Université Paris Nanterre) : « Trajectoires, placements et déplacements : une relecture des mobilités sociales des officiers moyens de justice et de finance (XVIIe-XVIIIe siècle) ».

16h25 : Ugo Muraca (Université de Messine) : « Le nouveau visage de l’élite. Mobilité sociale et promotion du mérite dans les cahiers de doléances de la noblesse constitutionnelle (1789) ».

Discussion

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Vendredi 6 novembre

Matinée

Mobilité des individus ou instabilité des sociétés ?

Session 5

Présidence : Gilles Havard (EHESS-CNRS)

9h : Ariane Revel (Université Paris 8) : « Des sociétés immobiles ? Réforme et transformation sociale dans les écrits de conseil de Diderot, Rousseau et Mably ».

9h25 : Christophe Martin (Sorbonne Université) : « "L'ordre actuel de la société" et ses "révolutions" : Pascal, Marivaux, Rousseau, penseurs de l'instabilité sociale ».

9h50 : Corentin Taibi (Université de Lille) : « "Rien n'est plus funeste aux mœurs et à la république que les changements continuels d'état et de fortune entre les citoyens." Critique et politique de la mobilité chez Jean-Jacques Rousseau.

Discussion

Session 6

Présidence : Déborah Cohen (Université de Rouen-Normandie)

11h : Marion Bally (Sorbonne Université) : « La parvenue et le déclassé, ou les embarras de la mobilité sociale. Sur La Paysanne parvenue de Mouhy ».

11h25 : Françoise Le Borgne (Université Clermont Auvergne) : « Du Paysan parvenu au Paysan perverti : la critique rétivienne de la mobilité sociale ».

Discussion

Après-midi

Passages de frontières

Session 7

Présidence : Alice Folco (Université Grenoble-Alpes), directrice de l’UMR Litt&Arts

14h : Gilles Havard (EHESS - CNRS): « Entre mobilité sociale et acculturation : les coureurs de bois ».

14h25 : Sophie Marchand (Sorbonne Université): « Célébrer les rois du théâtre ou "avilir les gens à talents" ? D’un autre paradoxe du comédien sur la scène sociale des Lumières. »

14h50 : Suzanne Rochefort (Université de Lorraine) : « Un ananas [...] transporté dans nos climats ». Les comédiens de boulevard comme figures mobiles selon Mayeur de Saint-Paul (années 1780) ».

Discussion

Session 8

Présidence : Jean-Christophe Igalens (Université Grenoble Alpes)

16h : Aurélie Knüfer (Université Paul Valéry-IUF) : « « “Before this can happen the nature of the human composition must receive a total change” : Bentham et l’avenir de la “pédérastie”.».

16h25 : Johanna Lenne Cornuez (Université Jean Moulin Lyon 3) : « Mobilité masculine, immobilité féminine chez Rousseau ».

Discussion

Conclusion.