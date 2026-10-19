Professeur Associé au Département de littérature française, Université d'Osaka (Japon)

Le Département de littérature française (École doctorale des Humanités) de l'Université d'Osaka (Japon) recrute un.e professeur.e associé.e ou maître.sse de conférences, en CDD (contrat initial d'un an, renouvellement possible de 3 ans, dans une limite de 10 ans).

La personne recrutée devra être titulaire d'un doctorat, ou équivalent, à la date de sa prise de fonction (le 1er avril 2027, avec une modulation possible jusqu'au 1er octobre 2027 au plus tard, à discuter selon les disponibilités de l'intéressé.e).

La campagne de recrutement est ouverte jusqu'au 24 novembre 2026 (date limite impérative de réception des dossiers de candidature).

Toutes les informations nécessaires sur le profil du poste et sur la procédure de dépôt de candidature peuvent être consultées par ce lien :

http://www.gallia.jp/wordpress/wp-content/uploads/2026/10/2_Appel_a_candidatures_version_francaise.pdf