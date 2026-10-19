« Faire l’éloge de l’hospitalité, c’est célébrer le pluriel et l’égalité » : la formule clôt la présentation du nouvel essai de Souleymane Bachir Diagne, L’Hospitalité. Affirmer l’humanité (Autrement, « Les grands mots »), à paraître le 28 octobre et présent dans la sélection essais du prix Médicis. Elle reprend textuellement celle de De langue à langue (Albin Michel, 2022), où traduire, c’était déjà « donner dans une langue hospitalité à ce qui a été pensé dans une autre ». Le philosophe y croise contes sénégalais, orientaux ou britanniques avec Kant, Derrida et Senghor. Il oppose aux « politiques anti-empathie » et aux « dispositifs d’inhospitalité » une éthique de la main tendue à l’étranger. Présentant le livre à Tunis le 13 octobre, Diagne y défendait à nouveau cet « universel latéral », concept qu’il a rendu célèbre, universel auquel toutes les cultures contribuent, et mettait en garde contre une traduction automatique qui ferait l’économie de la rencontre. On mesure la cohérence d’une œuvre déjà évoquée sur notre site qui a salué ses précédents titres, depuis En quête d’Afrique(s) jusqu'à Universaliser et aux Universels du Louvre.
Rappelons qu’on peut lire dans Acta fabula l’article d’Amel Aït-Hamouda sur De langue à langue : « Souleymane Bachir Diagne célèbre le pluriel & l’égalité des langues ». Fabula a également signalé l’Inhospitalité de Jacob Rogozinski et la réédition de la Plaidoirie sur le délit d’hospitalité d’Alexandre Grothendieck. Ceux qui voudraient prolonger la réflexion sur ce qui peut encore se partager d’un monde commun après la critique de l’universalisme pourront lire e volume en libre accès Après le monde ? / After the World? (De Gruyter, coll. « Partager l’universel »).
(Illustr. : Souleymane Bachir Diagne, L’Hospitalité, couverture © Autrement)