L. Campos, S. Bouttier, Fr.-J. Lapointe, S. Montin (dir.), Microscopic Life in Early-Twentieth- and Twenty-First-Century Literature and Performance

Sous la direction de Liliane Campos, Sarah Bouttier, François-Joseph Lapointe, Sarah Montin

Cet ouvrage novateur et interdisciplinaire explore la manière dont la littérature et les arts de la scène abordent la vie à l’échelle microscopique. En réponse à une époque dominée par la pensée planétaire, cet ouvrage s'intéresse aux dimensions biologiques invisibles qui façonnent notre conception de la vie, de la communauté et de l’écologie. A partir d' études de cas nord-américaines et européennes, les essais et les œuvres de création rassemblés ici explorent comment la fiction, la poésie, le théâtre, la danse, l’art de l’installation et les pratiques muséales rendent perceptibles les processus microbiens et cellulaires, afin de faire émerger de nouvelles relations éthiques et politiques entre les espèces et à différentes échelles.

Cet ouvrage se distingue par son approche comparatiste de la performance, des pratiques artistiques et de la littérature, ainsi que par les parallèles qu’il établit entre le début du XXe siècle et celui du XXIe siècle. S'appuyant sur la philosophie biopolitique, le nouveau matérialisme et la théorie posthumaniste, Microscopic Life aborde des concepts novateurs tels que la microbiopolitique, l’éthique probiotique, la communauté multispécifique et l’accueil métabolique.

Microscopic Life s’adresse aux chercheurs et aux étudiants en littérature, en arts de la scène et de la performance, en humanités médicales et environnementales, ainsi qu’aux artistes, aux conservateurs et aux praticiens intéressés par les croisements entre science, art et écologie. Il constitue une ressource stimulante pour les lecteurs curieux de découvrir comment les pratiques créatives peuvent réimaginer la vie à ses échelles les plus petites — et les plus vitales.

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https://doi.org/10.11647/OBP.0509