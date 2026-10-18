Foucault hors les murs

Quel paradoxe pour un penseur de la marginalité et un « artificier » des savoirs que l’apothéose institutionnelle à laquelle le centenaire Foucault donne lieu : en France, c’est la Pléiade, l’exposition et le colloque du Collège de France. Mais le 15 octobre, on a fêté les cent ans de Michel Foucault bien au-delà de la rue des Écoles et de la BnF : le penseur est convoqué pour fournir des outils contre les fascismes numériques et les régimes de vérité des plateformes. Ainsi à Berlin, Martin Saar et Frieder Vogelmann publient chez Suhrkamp Bedingungen unserer Existenz. Zur Aktualität Michel Foucaults : leur Foucault est un « style de pensée » diagnostique, une manière d’écrire attachée aux conditions de ce qui vaut comme authentique. À Rome, Stefano Catucci signe chez Laterza une biographie « par les marges » — cours, entretiens, notes — sous un titre emprunté au philosophe lui-même : « Non chiedetemi di restare lo stesso ». Outre-Atlantique, Daniele Lorenzini (Penn) relit la parrêsia pour penser l’ère de la « post-vérité », pendant que Michael C. Behrent revient sur Becoming Foucault et les années de Poitiers, et que Duke University Press ouvre gratuitement, jusqu’au 15 décembre, un large choix d’articles et de livres consacrés au philosophe. Et sur la littérature chez Foucault un volume est à attendre.
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