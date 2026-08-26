Christopher Domínguez Michael, El crítico sin estatua. Servidumbre y grandeza de la vida literaria

«Nunca se ha erigido una estatua en honor de un crítico», dijo el compositor Jean Sibelius, y en honor de esa sentencia, tan definitoria de la escasa consideración del gremio, Christopher Domínguez Michael ha reunido una colección de ensayos dedicados a sus maestros y congéneres, entre los que se cuentan autores como Sainte-Beuve, Brandes, Connolly, Mencken, Fumaroli, Steiner o Bloom. El crítico sin estatua comienza y termina con dos supuestos asesinatos, el del joven poeta John Keats, al que las reseñas negativas habrían llevado a la tumba, y el del crítico Reich-Ranicki, a quien un narrador resentido mató en una novela. Entre este par de asesinatos de intención, el lector averiguará si Bajtín fue sólo una persona o una secta, o si la Nouvelle Revue Française, tan prestigiosa, se convirtió en objetivo militar de los nazis. No faltan los intelectuales de Nueva York, incluido Edmund Wilson, ni sus rivales, encabezados por Barthes, en los cafés de Saint-Germain-des-Prés. Tampoco olvida Domínguez Michael la maldición caída sobre Menéndez Pelayo, secuestrado de manera póstuma por el franquismo, o la ambigüedad entre Argentina y España padecida por Guillermo de Torre. Vidas y obras comparecen por igual en este libro incisivo, ameno y chispeante donde no queda, paradójicamente, crítico sin estatua.

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Traduction :

« On n'a jamais érigé de statue en l'honneur d'un critique », a dit le compositeur Jean Sibelius. En hommage à cette sentence, si révélatrice du peu de considération dont jouit la corporation, Christopher Domínguez Michael a réuni un ensemble d'essais consacrés à ses maîtres et à ses pairs, parmi lesquels Sainte-Beuve, Brandes, Connolly, Mencken, Fumaroli, Steiner ou Bloom. El crítico sin estatua [Le critique sans statue] commence et finit par deux prétendus assassinats : celui du jeune poète John Keats, que des comptes rendus négatifs auraient mené au tombeau, et celui du critique Reich-Ranicki, qu'un romancier rancunier a tué dans un roman. Entre ces deux assassinats d'intention, le lecteur découvrira si Bakhtine fut une seule personne ou une secte, et si la si prestigieuse Nouvelle Revue Française devint une cible militaire pour les nazis. Les intellectuels new-yorkais, Edmund Wilson compris, sont là, ainsi que leurs rivaux des cafés de Saint-Germain-des-Prés, Barthes en tête. Domínguez Michael n'oublie pas non plus la malédiction tombée sur Menéndez Pelayo, posthumement accaparé par le franquisme, ni l'ambiguïté entre l'Argentine et l'Espagne dont a souffert Guillermo de Torre. Vies et œuvres comparaissent à parts égales dans ce livre incisif, plaisant et pétillant où, paradoxalement, aucun critique ne reste sans statue.

On peut lire dans Letra Global un article de Carlos Mármol sur cet ouvrage : cronicaglobal.elespanol.com

Voir la fiche du livre… : todostuslibros.com