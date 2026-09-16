Dino Baldi, Il brutto eloquente. Retorica plebea da Tersite a Socrate

Nell’antica Grecia sembra che la bellezza sia una regola e la bruttezza una condanna. Eppure esistono personaggi che rompono lo schema: brutti, anche deformi, dai tratti ridicoli e sgraziati, emarginati e predestinati a una vita oscura, ai quali la natura, quasi per compensazione, ha donato un’intelligenza acuta e un’eccezionale capacità di parola, che diventa strumento di riscatto e di rivalsa. Sono i brutti eloquenti. Per la loro collocazione plebea e per il loro aspetto non dovrebbero parlare; e invece parlano, e parlano bene. Non hanno vergogna, sono estranei al circuito dell’onore, non hanno nulla da proteggere, e proprio per questo possono esercitare una parola finalmente libera, che non deve compiacere nessuno e non segue le regole del decoro, del giusto sociale, di ciò che è meglio dire e non dire per conservare posizioni e privilegi. Con loro la sapienza dei subordinati trova una voce, e prende forma una retorica plebea, sfacciata, oscena, spiacevole come i loro corpi, diversa tanto dalla retorica aristocratica degli eroi omerici che dalla retorica democratica dei sofisti. Tersite, Esopo, Socrate e gli altri che fanno parte di questa genealogia, ibridata con Odisseo come eroe dell’astuzia e sempre in fuga, solo esistendo fanno scandalo; la pòlis per questo li umilia e li punisce fino al sacrificio estremo, ma al tempo stesso non può fare a meno di loro, perché quelle voci, proprio mentre disturbano, scavano le certezze, insinuano il dubbio, preparano il cambiamento. Questo libro racconta allora un’altra storia dell’eloquenza: non la parola dei vincitori, ma quella dei perdenti che trovano malgrado tutto un loro spazio, tra insulto, sarcasmo, paradosso, enigma, favola.

Indice

Premessa

I. Retorica aristocratica, democratica, plebea

II. Tersite

III. Odisseo

IV. Esopo

V. Socrate

Riferimenti bibliografici

Indice dei nomi

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Traduction :

Dans la Grèce antique, la beauté semble être une règle et la laideur une condamnation. Il existe pourtant des personnages qui brisent le schéma : laids, voire difformes, aux traits ridicules et disgracieux, marginalisés et voués à une vie obscure. La nature, presque par compensation, leur a donné une intelligence aiguë et une capacité de parole exceptionnelle, qui devient instrument de rachat et de revanche. Ce sont les laids éloquents. Leur condition plébéienne et leur aspect devraient les réduire au silence ; et pourtant ils parlent, et ils parlent bien. Ils n'ont pas honte, ils sont étrangers au circuit de l'honneur, ils n'ont rien à protéger. C'est précisément pourquoi ils peuvent exercer une parole enfin libre, qui n'a à complaire à personne et ne suit pas les règles de la bienséance, du juste social, de ce qu'il vaut mieux dire ou taire pour conserver positions et privilèges. Avec eux, la sagesse des subordonnés trouve une voix, et prend forme une rhétorique plébéienne, effrontée, obscène, déplaisante comme leurs corps, aussi différente de la rhétorique aristocratique des héros homériques que de la rhétorique démocratique des sophistes. Thersite, Ésope, Socrate et les autres membres de cette généalogie, hybridée avec Ulysse, héros de la ruse toujours en fuite, font scandale par leur seule existence. La pòlis les humilie donc et les punit jusqu'au sacrifice extrême, mais elle ne peut en même temps se passer d'eux : ces voix, au moment même où elles dérangent, creusent les certitudes, insinuent le doute, préparent le changement. Ce livre raconte donc une autre histoire de l'éloquence : non pas la parole des vainqueurs, mais celle des perdants qui trouvent malgré tout leur espace, entre insulte, sarcasme, paradoxe, énigme et fable.

Table des matières

Avant-propos

I. Rhétorique aristocratique, démocratique, plébéienne

II. Thersite

III. Ulysse

IV. Ésope

V. Socrate

Références bibliographiques

Index des noms

Voir sur le site de l'éditeur (table détaillée)… : quodlibet.it