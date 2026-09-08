Martin Saar, Frieder Vogelmann, Bedingungen unserer Existenz. Zur Aktualität Michel Foucaults

Wie blicken wir heute auf Michel Foucault? Wie lässt sich die Wirkung seines vielgelesenen und vielkritisierten Werks in unserer Zeit einschätzen? Auf der einen Seite zählt es zu den kanonischen Quellen der neueren Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften, die Foucault so tiefgreifend geprägt hat wie sonst wohl kein anderer Autor der Nachkriegszeit. Auf der anderen Seite wird er in immer wiederkehrenden Debatten für irrationale Verirrungen und relativistische Sackgassen des zeitgenössischen Denkens verantwortlich gemacht.

Martin Saar und Frieder Vogelmann präsentieren in ihrer scharfsinnigen philosophischen Sondierung von Foucaults Vermächtnis weder eine unanfechtbare Autorität noch stoßen sie auf eine Zersetzung von Wahrheit, eine Verabsolutierung von Identität und eine Zersplitterung von Politik. Vielmehr entdecken sie ein hochbewegliches diagnostisches Denken, das sich den Voraussetzungen dessen widmet, was jeweils als wahr, authentisch oder legitim gilt. Foucaults berühmte distanzierende Operationen sind dabei primär Ausdruck eines Denkstils, der auf Intervention in die politisch-soziale Wirklichkeit zielt. Der philosophischen Kritik Foucaults geht es um nicht weniger als um die Bedingungen unserer Existenz.

Inhalt

Einleitung: Denken in Bedingungen

1. Eine Geschichte der Wahrheit: Wissen und Diskurs

2. Nicht man selbst sein müssen: Subjekt und Identität

3. Geltung begrenzen: Universalismus und Eurozentrismus

4. Politik machen: Macht und Demokratie

5. Faschistisch werden: Neoliberalismus und Autoritarismus

6. Naturbedingungen: Ökologie und Materialität

Schluss: Philosophie, aber anders

Danksagung

Literaturverzeichnis

Namenregister

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Traduction :

Quel regard portons-nous aujourd'hui sur Michel Foucault ? Comment évaluer, à notre époque, l'effet de son œuvre très lue et très critiquée ? D'un côté, elle compte parmi les sources canoniques des sciences humaines, culturelles et sociales récentes, que Foucault a marquées plus profondément sans doute qu'aucun autre auteur de l'après-guerre. De l'autre, des débats sans cesse recommencés le rendent responsable des égarements irrationnels et des impasses relativistes de la pensée contemporaine.

Dans leur pénétrante exploration philosophique de l'héritage de Foucault, Martin Saar et Frieder Vogelmann n'y voient pas une autorité incontestable, et ils n'y trouvent pas davantage une dissolution de la vérité, une absolutisation de l'identité ou un éclatement du politique. Ils découvrent plutôt une pensée diagnostique extrêmement mobile, attachée aux présupposés de ce qui vaut, à chaque fois, comme vrai, authentique ou légitime. Les célèbres opérations de mise à distance de Foucault sont avant tout l'expression d'un style de pensée qui vise à intervenir dans la réalité politique et sociale. La critique philosophique de Foucault ne porte sur rien de moins que les conditions de notre existence.

Table des matières

Introduction : penser en conditions

1. Une histoire de la vérité : savoir et discours

2. Ne pas devoir être soi-même : sujet et identité

3. Limiter la validité : universalisme et eurocentrisme

4. Faire de la politique : pouvoir et démocratie

5. Devenir fasciste : néolibéralisme et autoritarisme

6. Conditions naturelles : écologie et matérialité

Conclusion : la philosophie, mais autrement

Remerciements

Bibliographie

Index des noms

Lire un extrait… : Leseprobe (PDF)

Voir sur le site de l'éditeur… : suhrkamp.de