Roopika Risam, Data Empire. How Information Shaped Human History

We live in an era when trading our information for access can feel harmless or inevitable – yet from targeted advertising to mass surveillance, data shapes the course of our lives. How did it gain the power it now holds over us?

Long before writing existed, at the dawn of civilisation in Mesopotamia, rulers pressed marks into clay to keep track of land, people and grain. To rule, they had to keep count. It is no accident, then, that the first written name in human history was neither a god nor a king, but an accountant. As ships and navigation expanded our horizons, a new age of European empires took control of more than 80 per cent of the world’s surface, using colonial censuses, maps and ledgers to decide who belonged, who owed, and who could be sacrificed. Today, a handful of private brokers increasingly define what we see and what is real.

Taking readers from ancient cave markings and knotted strings to the algorithmic state, Dartmouth professor Roopika Risam reveals how data has always been the seed of power: a technology of control that has shaped civilizations and upheld empires. Provocative, humane and sweeping in scope, Data Empire challenges us to decide whether we will allow a new set of data empires to hardwire inequality into the next century, or fight for systems that work for the benefit of all.

—

Traduction :

Nous vivons à une époque où échanger nos informations contre un accès peut sembler anodin ou inévitable – pourtant, de la publicité ciblée à la surveillance de masse, les données façonnent le cours de nos vies. Comment ont-elles acquis le pouvoir qu'elles exercent aujourd'hui sur nous ?

Bien avant l'existence de l'écriture, à l'aube de la civilisation en Mésopotamie, les souverains imprimaient des marques dans l'argile pour garder la trace des terres, des personnes et du grain. Pour régner, il leur fallait compter. Ce n'est donc pas un hasard si le premier nom écrit de l'histoire humaine n'est ni celui d'un dieu ni celui d'un roi, mais celui d'un comptable. Avec l'expansion des navires et de la navigation, un nouvel âge d'empires européens prit le contrôle de plus de 80 % de la surface du globe. Ils se servaient des recensements coloniaux, des cartes et des registres pour décider qui appartenait, qui devait, et qui pouvait être sacrifié. Aujourd'hui, une poignée de courtiers privés définissent de plus en plus ce que nous voyons et ce qui est réel.

Roopika Risam, professeure à Dartmouth, mène le lecteur des marques rupestres et des cordelettes nouées jusqu'à l'État algorithmique. Elle révèle que les données ont toujours été la semence du pouvoir : une technologie de contrôle qui a façonné des civilisations et soutenu des empires. Provocateur, humain et d'une vaste ampleur, Data Empire nous somme de choisir : laisserons-nous un nouvel ensemble d'empires des données inscrire l'inégalité au cœur du siècle à venir, ou nous battrons-nous pour des systèmes qui œuvrent au bénéfice de tous ?

Édition américaine : Data Empire. The Power of Information to Organize, Control, and Dominate, New York, HarperCollins, 2026, 480 p., EAN 9780063430327.

On peut lire dans la Los Angeles Review of Books un article de Lorraine Daston sur cet ouvrage : lareviewofbooks.org

Voir sur le site de l'éditeur… : penguin.co.uk