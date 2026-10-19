Sarah Brouillette, Content Machines. Reading and Writing in the Platform Era

While much has been said about the democratization of publishing through the rise of platforms like Amazon’s Kindle Direct Publishing, little attention has been paid to the broader effect these technologies have had on writers, readers, and the publishing industry. In Content Machines, Sarah Brouillette considers how short-form, platform-based, and social media writing on digital mediums like Wattpad and TikTok has reshaped modern publishing, reading, and writing. Brouillette identifies three mutually reinforcing processes that platform capitalism entangles in the publishing industry: the marked feminization of book work; the rise of a bibliotherapeutic vocabulary that grounds reading and writing as self-care work; and the growth of platform-based processes that cheapen content and intensify the pressure to engage in self-promotion and entrepreneurial strategizing. She breaks down the business models that have been key to this transformation and traces the social conditions that make online self-published fiction, especially young adult, romance, and fantasy stories, into spaces for community while, conversely, signaling how these publishing practices depend upon undervalued and feminized labor from marginalized groups. Content Machines is a much-needed survey of the contours of the modern reading and writing landscape.

Contents

Introduction

1. Wattpad's Bibliotherapy

2. Booktok's Romance

3. Ambient Audible

4. Self-Publishing Advice as an Entrepreneurial Genre

5. Autofiction, Immediacy, and the Trauma Plot

Conclusion

Acknowledgments

Notes

Bibliography

Index

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Traduction :

On a beaucoup parlé de la démocratisation de l'édition permise par l'essor de plateformes comme Kindle Direct Publishing d'Amazon. On s'est en revanche peu intéressé à l'effet plus large de ces technologies sur les écrivains, les lecteurs et l'industrie du livre. Dans Content Machines, Sarah Brouillette examine comment l'écriture brève, née des plateformes et des réseaux sociaux, sur des supports numériques comme Wattpad et TikTok, a remodelé l'édition, la lecture et l'écriture contemporaines. Brouillette identifie trois processus qui se renforcent mutuellement et que le capitalisme de plateforme enchevêtre dans l'industrie du livre : la féminisation marquée du travail du livre ; l'essor d'un vocabulaire bibliothérapeutique qui fait de la lecture et de l'écriture un travail de soin de soi ; le développement de processus propres aux plateformes, qui déprécient le contenu et intensifient la pression à l'autopromotion et à la stratégie entrepreneuriale. Elle décortique les modèles économiques qui ont joué un rôle clé dans cette transformation. Elle retrace aussi les conditions sociales qui font de la fiction autopubliée en ligne, en particulier des récits young adult, de romance et de fantasy, des espaces de communauté, tout en montrant combien ces pratiques éditoriales dépendent d'un travail sous-évalué et féminisé, fourni par des groupes marginalisés. Content Machines est un panorama très attendu des contours du paysage contemporain de la lecture et de l'écriture.

Table des matières

Introduction

1. La bibliothérapie de Wattpad

2. La romance de BookTok

3. Audible d'ambiance

4. Le conseil en autoédition comme genre entrepreneurial

5. Autofiction, immédiateté et trauma plot

Conclusion

Remerciements

Notes

Bibliographie

Index

On peut lire sur Defector un article de Madeline Lane-McKinley sur cet ouvrage : « Content Machines »…

Voir sur le site de l'éditeur… : dukeupress.edu