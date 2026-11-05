Les écrivains au tribunal

Quelques mois après Un séisme, qui regroupe les chroniques d'Émilie Frèche consacrées au procès de l'affaire Samuel Paty, un deuxième volume paraît dans la collection « Audiences » d'Albin Michel, Le Visage du Capital, que Laurent Binet a écrit après avoir suivi le retentissant procès Lafarge. Cette collection entérine la retour en force de la chronique judiciaire dans la littérature contemporaine, que l'on pense à Sandra Lucbert, qui est revenu sur le procès France Telecom dans Personne ne sort les fusils, livre auquel la revue Contextes a consacré un numéro récent, à Emmanuel Carrère retraçant les procès contre les auteurs des attentats du 13 novembre dans V13, ou encore à Yannick Haenel évoquant dans Janvier 2015 celui des attentats perpétrés contre Charlie Hebdo. Dans un autre registre, mentionnons également Bataille au procès, le récent roman de Patrice Trigano qui se centre sur le témoignage de Georges Bataille au procès de Jean-Jacques Pauvert.

Ce regain d'intérêt des écrivains contemporains pour les procès et les grandes affaires judiciaires, qu'aborde notamment un numéro de Fixxion de 2023 dirigé par M. Barraband et Laurent Demanze consacré à « Littérature du procès, procès de la littérature », acte ainsi la résurgence d'un genre qui a connu des grandes heures au XXe siècle, notamment avec Souvenirs de la cour d’assises d’André Gide, Notes sur l’affaire Dominici de Jean Giono ou encore les chroniques parues dans la presse de Kessel, qu'on peut lire dans Jugements derniers, ou celles de Colette, récemment rassemblées en volume sous le titre Voici Landru !.