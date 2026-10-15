Argumentation et analyse du discours, n° 37 | 2026 : "Peut-on analyser les sujets qui fâchent ?"

Sommaire

Ruth Amossy, « Introduction : Analyser les sujets sensibles. Méthodes et enjeux de l’analyse du discours »

Ruth Amossy, « Introduction: Analyzing Sensitive Topics: Methods and Challenges in Discourse Analysis »

Patrick Charaudeau, « Du choix d’un sujet d’étude à son traitement. Le positionnement du sujet analysant »

Patrick Chareaudeau, « From Choosing a Topic to Analyzing it. The Analyst’s Stance »

Wander Emediato de Souza, « Le chercheur en analyse du discours à l’épreuve des questions sociales sensibles. La controverse sur l’avortement au Brésil »

Wander Emediato de Souza, « The Discourse Analyst Confronting Sensitive Social Issues. The Public Controversy over Abortion in Brazil »

Dominique Maingueneau, « L’analyste du discours, entre engagement et déplacement »

Dominique Maingueneau, « Discourse Analysts, between Commitment and Displacement »

Ruth Amossy, « Le chercheur face au défi de l’appel militant : l’exemple d’un discours pro-palestinien et d’un discours pro-israélien en France »

Ruth Amossy, « The Researcher Facing the Challenge of Activist Appeals: The Case of a Pro-Palestinian and a Pro-Israeli Appeal in France »

Anas Moutia, « Narrations médiatiques et polarisation discursive dans le conflit de Gaza en 2023 : étude comparée d’Al Jazeera Arabic et de BBC News Arabic »

Anas Moutia, « Media Narratives and Discursive Polarization in the 2023 Gaza Conflict: A Comparative Study of Al Jazeera Arabic and BBC News Arabic »

Roselyne Koren, « « Génocide » ? Débats autour d’un mot sensible dans la presse française (2023-2025) »

Roselyne Koren, « “Genocide”? Debates Surrounding a Sensitive Word in the French Press (2023–2025) »

Laura Calabrese, « Observer la dépolitisation des concepts politiques après le 7/10 »

Laura Calabrese, « Observing the Depoliticization of Political Concepts after 7 October »

Isabela Fairclough, « “Frame resistance” in a Daily Telegraph comment thread. Public contestation of the left–wing official framing of the Manchester synagogue attack of 2 October 2025 »

Isabela Fairclough, « La « résistance au cadrage » dans un fil de commentaires du Daily Telegraph. Remise en cause publique du cadrage officiel de gauche de l’attaque contre la synagogue de Manchester du 2 octobre 2025 »

Varia

Joseph Gotte, « Les émotions de la catastrophe écologique. L’argumentabilité de la tristesse et de la peur dans les discours de l’effondrement »

Comptes rendus

Facundo Exequiel Romero, « Londoño Zapata, O. I. (ed.). 2025. Enfoques latinoamericanos de análisis del discurso, Vol. 1 (Buenos Aires: Biblos) »

Thomas Franck, « Temmar, Malika. 2025. Philosophie et Médias. Approche sémiodiscursive de la presse française contemporaine (Paris : Garnier) »