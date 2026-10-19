Buata B. Malela, Introduction aux littératures africaines XXe-XXIe siècles

Ce livre propose une vaste exploration des littératures africaines subsahariennes (francophones, anglophones et lusophones), depuis les premières productions écrites sous la domination coloniale jusqu’aux écritures mondialisées du XXIe siècle. Ce livre s’attache aux transformations du roman, de la poésie et du théâtre, examine les liens entre l’oralité et l’écriture, revisite les conflits anti-impérialistes, les déceptions post-indépendances, les mémoires traumatiques, les exils, les voix féminines et LGBTQ+, ainsi que les imaginaires écologiques et afrofuturistes. Refusant les visions réductrices d’une Afrique pensée comme marge ou comme bloc homogène, ce travail met en lumière un univers littéraire d’une exceptionnelle densité, traversé par des langues, des formes et des savoirs pluriels. Ce livre offre donc des points de repère essentiels, tout en montrant comment ces corpus participent à la réflexion sur les mondes contemporains et postcoloniaux.

Buata B. Malela est professeur des universités en littératures française et francophone des xxe et xxie siècles à l’Université de Limoges. Membre du laboratoire EHIC (Espaces humains et interactions culturelles), ses recherches portent sur les discours littéraires francophones (Afrique, Antilles, Archipel des Comores), sur le questionnement du sujet dans les cultures médiatiques francophones, la sociologie de la littérature, ainsi que sur la pop musique contemporaine.

Voir la table des matières...

Lire l'Introduction...