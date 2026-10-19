Appel à contributions: Revue Mallarmé n°2 - Dossier “poésie et musique, sœurs rivales” (à paraître en 2027)

Dossier coordonné par Sophie Angot et Barbara Bohac

Date limite: 20 décembre 2026 (propositions) / 1er mars 2027 (articles)

Les rapports entre la poésie et la musique tels que les pense et les met en œuvre Mallarmé, ont fait couler beaucoup d’encre. L’assimilation de la poésie à une musique silencieuse, instrument de la conscience de soi et fondement d’une religion nouvelle, est aujourd’hui un topos de la critique. Mais si l’on a beaucoup glosé la manière dont la poésie, avec Mallarmé, cherchait à reprendre à la musique son bien et démarquait le modèle que lui offrait la musique de son temps — la « symphonie » au premier chef — les limites du processus de réappropriation, de démarquage voire de pillage de la musique par la poésie restent encore à approfondir. Ce sont ces limites que se propose entre autres d’explorer le dossier. Comment expliquer la forte présence de la musique lorsqu’il est question du théâtre et des « fastes futurs »? Qu’est-ce qui en elle résiste à l’assimilation à la poésie et empêche qu’on ne rabatte cet art tourné vers « la foule qui assiste, sans conscience, à l'audition de sa grandeur » sur le « livre explicatif et familier » et ses « fêtes à volonté et solitaires » (La Musique et les Lettres) ? Inversement, qu'est-ce qui amène la poésie mallarméenne à prendre ses distances avec un modèle musical comme la chanson, qu'elle avait d'abord tenté d'assimiler (« Entre quatre murs »)?

Plusieurs pistes sont à envisager :

- la manière spécifique dont la musique allie pouvoir d’abstraction, d’éventement du réel, et pouvoir d’évocation, de réalités naturelles en particulier (bois, pré, cime, phénomènes lumineux…) – ce qui lui permet notamment, au théâtre, de fonctionner comme un substitut du décor. Préciser ce point impliquerait de considérer le répertoire et les traditions musicales avec lesquelles Mallarmé était en contact (morceaux joués chez Lamoureux, mais aussi dans le cadre du mélodrame ou de la musique de ballet); ou encore d’examiner le rôle qu'il prête à certains éléments musicaux (« couleurs instrumentales », « lignes », « motif », « textures »…) dans ces processus de suggestion ; et, plus largement, de s'interroger sur ce qui vaut à la musique d'être qualifiée par Mallarmé de « merveille » (terme qu'il emploie, entre autres, à propos du Prélude à l'Après-Midi d’un Faune de Debussy)

- les rapports de la musique à la nature : l’analyse des métaphores employées pour décrire la musique, en particulier des métaphores animales ou semi-animales appliquées à l’orchestre ou au jeu des instrumentistes, pourrait se révéler féconde dans cette perspective. De même, l'analyse de la façon dont Mallarmé conçoit l’action de la musique comme une dramaturgie de l’ombre et de la lumière (l’orgue, par exemple, a le pouvoir tout à la fois d’évoquer les ténèbres et de les pacifier).

- le rapport de la musique au collectif : les ressorts du « miracle de la musique […] cette pénétration, en réciprocité, du mythe et de la salle » (« Catholicisme ») méritent d'être approfondis, ainsi que les modalités de la « communion esthétique » qu’elle fonde (« De même »), l’engagement de chaque individu qui compose l’assistance (comparé dans « De même » au « répons en latin incompris »).

- le pouvoir vital de la musique, « génératrice de toute vitalité » (« Richard Wagner. »), à replacer dans le contexte du courant vitaliste de l’époque et de son influence sur les théories de la musique.

les mises en musique d’œuvres de Mallarmé, surtout celles qui ont été peu étudiées (Milhaud et Hindemith notamment, ou encore Durey), et le devenir de la pensée mallarméenne chez les musiciens (Debussy, Ravel, ou Boulez, sur lesquels il reste encore bien des aspects à approfondir)

- les manières très diverses dont Mallarmé conçoit l’adjonction du « triomphal appoint » que le verbe doit apporter à la musique « afin qu’elle ne demeure les forces de la vie aveugles à leur splendeur » (La Musique et les Lettres) : modèle de l’alternance et du récitatif (envisagé par exemple à propos de Banville), ou modèle de la superposition. Il serait intéressant, entre autres de préciser les étapes d’une prise de distance, voire d’une séparation d’avec la chanson, depuis Entre quatre murs jusqu’aux « Chansons bas ». Quels sont les enjeux (littéraires, mais aussi sociologiques et historiques) de cette prise de distance avec la chanson, ou de son maintien aux marges de l’œuvre ?

Les propositions d’articles, sous la forme d’un résumé d’une dizaine de lignes, sont à adresser à : barbara.bohac@univ-lille.fr avant le 20 décembre 2026. Elles seront examinées et triées par le comité de lecture (Barbara Bohac, Damian Catani, Pascal Durand, Federica Locatelli, Bertrand Marchal, Thierry Roger, Patrick Thériault).

La remise des articles, d’une longueur de 20 000 à 40 000 signes (espaces et notes comprises), avec un résumé en français et en anglais (500 signes maximum espaces comprises), assorti de 5 à 10 mots-clés, est fixée au 1er mars 2027 au plus tard, pour parution, après validation, dans le second numéro de la nouvelle série, à la rentrée 2027.