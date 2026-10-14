Revue germanique internationale, n° 44 | 2026 : "Germaine de Staël et l’Allemagne : contextes, médiations, décentrements"

Auteure de De l’Allemagne et figure centrale du Groupe de Coppet, Germaine de Staël (1766-1817) fut l’une des grandes médiatrices entre la France, l’Allemagne et l’Europe au tournant de 1800. Ce numéro revient sur cette aventure intellectuelle en suivant trois lignes de force : le contexte franco-allemand, entre cosmopolitisme, Empire et débats politiques ; les relations de Staël avec quelques-uns de ses principaux interlocuteurs et médiateurs – Charles de Villers, Wilhelm von Humboldt, August Wilhelm Schlegel –, afin de restituer la densité et les tensions souvent occultées de ces échanges ; enfin, le dépassement d’un modèle d’influence à sens unique et du seul cadre franco-allemand, à travers les effets possibles de Staël sur l’imaginaire littéraire allemand, son exploration de la Russie et l’horizon plus large d’un esprit européen toujours en mouvement.

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Sommaire

Jin Yan, « Germaine de Staël et l’Allemagne : contextes, médiations, décentrements »

Jean-Luc Chappey, « Les Archives littéraires de l’Europe (1804-1808). Questions sur la civilisation européenne autour de 1800 »

Baihao Zhang, « Les « deux Allemagnes » de Germaine de Staël : genèse de division et enjeux politiques »

Monique Bernard, « Charles de Villers. L’homme qui murmurait à l’oreille de la « Noble Germaine » »

Sandrine Maufroy, « Au cœur d’un dialogue franco-allemand : la correspondance de Wilhelm von Humboldt et Madame de Staël »

Jacques Guilhaumou, « Wilhelm von Humboldt et « la physionomie nationale des Français ». Un parcours sémiotique de Sieyès à Madame de Staël »

Olaf Müller, Jochen Strobel, « Des antipodes pleins de potentiel. Transfert culturel dans la correspondance d’August Wilhelm Schlegel avec Germaine de Staël à partir de 1804, avec l’histoire des prémices de leur rencontre à partir de 1795 »

Roland Krebs, « La Comparaison entre la Phèdre de Racine et celle d’Euripide d’August Wilhelm Schlegel et sa réception par la critique française »

John Claiborne Isbell, « Germaine de Staël, E.T.A. Hoffmann et le mythe de Pygmalion : un rendez-vous romantique ? »

Ayşe Yuva, « Le récit de voyage de Germaine de Staël en Russie, ou comment passer de la servitude à la liberté »

Denis Thouard, « Germaine de Staël, l’européenne »