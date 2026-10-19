Thierry Paquot, Ivan Illich. Une vie d'amitiés

Une société sans école, Némésis médicale, La Convivialité, Énergie et équité sont des brûlots qui dans les années 1970 sont des best-sellers. Ils dénoncent la croissance pour la croissance et réclament des limites à ne pas dépasser. Puis leur auteur quitte la scène publique pour devenir professeur itinérant et approfondir l’histoire des besoins, l’étude de la perte des communaux et rappeler l’impérative obligation de rompre avec l’économie du marché dont tout Terrien semble addict.

Ivan Illich (1926-2002), prêtre critique de l’Église, anarchiste, penseur radical, théoricien de l’écologie et de la décroissance, pourfendeur de la technique incontrôlable, appelle à une société conviviale dans laquelle l’amitié, l’ascèse et la juste mesure assurent à chacune et chacun son autonomie. Ses idées nourrissent à nouveau les alternatives qui, ici ou là, émergent et se parent des couleurs de l’espérance.

Ami et éditeur d’Ivan Illich, Thierry Paquot a préfacé le volume 2 de ses Œuvres complètes, et déjà publié Une introduction à Ivan Illich (La Découverte, 2012) et Ivan Illich & la société conviviale (Le Passager clandestin, 2020).