"Une communauté de brûlé·es : feu, vulnérabilité et responsabilité dans les littératures francophones contemporaines". Colloque APFUCC 2027 (Univ. de l’Île-du-Prince-Edouard)

COLLOQUE ANNUEL DE L’APFUCC (26 au 29 mai 2027) Université de l’Île-du-Prince-Edouard (UPEI), Canada

ATELIER 3 :

Du feu comme catastrophe environnementale au feu comme geste de révolte, de la brûlure intime à l’embrasement collectif, cette figure polyvalente excède largement sa dimension destructive. Elle devient un lieu où se rencontrent vulnérabilité, violence, mémoire, colère, résistance, soin et transformation. Des œuvres telles que Installation du feu (2008) de Véronique Cyr, Pompières et pyromanes (2021) de Martine Delvaux, Marguerite : Le feu (2023) d’Émilie Monnet, Une civilisation de feu (2023) de Dalie Giroux, Noir de suie (2023) de Monique Deland, Avant de brûler (2024) de Virginie De Champlain ou La fille de la foudre (2025) de Gabrielle Boulianne-Tremblay témoignent de la diversité des imaginaires contemporains du feu et de leur capacité à interroger les rapports entre destruction, vulnérabilité et possibilités de transformation.

Ces œuvres et réflexions inscrivent le feu au croisement de la crise écologique, des violences patriarcales et coloniales, du trauma, du deuil et de la colère politique. Dans Une civilisation de feu, Dalie Giroux analyse la combustion comme condition matérielle et historique de la civilisation industrielle, tandis que Martine Delvaux, dans Pompières et pyromanes, envisage les grands incendies comme des catastrophes qui obligent à dépasser les oppositions binaires entre destruction et création. Les imaginaires féministes, queer et autochtones du feu ouvrent également des pistes pour penser la rage, la résurgence, la survie et la solidarité. Déjà, Gaston Bachelard soulignait l'ambivalence fondamentale du feu, à la fois « douceur et torture », « cuisine et apocalypse » (La Psychanalyse du feu, 1938). Cette richesse symbolique, matérielle et politique invite toutefois à ne pas présupposer que l'expérience de la brûlure engendre nécessairement résistance, réparation ou solidarité.

C'est dans cette tension que s'inscrit la notion de « communauté des brûlé·es » (Lefebvre-Faucher), qui permet d'interroger les formes de relation susceptibles d'émerger des traces de la destruction et des expériences de vulnérabilité, sans supposer une identité ou une condition commune. En dialogue avec les théories relationnelles de la vulnérabilité (Mackenzie; Dufourmantelle), les approches féministes et queer ainsi que les pensées décoloniales et autochtones de la relation (Modisane; Dudgeon et Bray; Erickson; Starblanket), ce panel propose d'envisager le feu comme un opérateur littéraire, affectif et politique. Il s'agira d'examiner comment les œuvres construisent, mettent en crise ou refusent la possibilité d'un « nous » façonné par le feu, tout en tenant compte des rapports de pouvoir, des conflits et des responsabilités inégalement distribuées.

Que permet de penser le feu que d'autres figures de la catastrophe ne permettent pas ? Comment les écritures contemporaines mettent-elles en tension destruction et création, blessure et puissance, danger et protection, combustion et soin ? Que devient la relation lorsque des sujets partagent des expériences de brûlure, de perte ou de précarité sans pour autant subir les mêmes violences ni disposer des mêmes moyens d'y résister ? La notion de « communauté des brûlé·es » permet-elle de penser des solidarités qui se forgent dans les blessures partagées, ou risque-t-elle d'effacer les asymétries, les antagonismes et les impossibilités de faire communauté ? Quelles formes de responsabilité, de résistance ou de transformation deviennent alors possibles, et à quelles conditions ?

Les propositions pourront porter sur tous les genres littéraires et mobiliser des approches féministes, écoféministes, queer, décoloniales, autochtones, écocritiques ou intermédiales, entre autres. Les contributions consacrées aux littératures francophones du Québec, du Canada, des espaces minoritaires et d'autres contextes francophones sont les bienvenues. Ce panel souhaite ouvrir un dialogue sur les usages pluriels du feu en littérature, en interrogeant aussi bien les possibilités de relation et de solidarité qu'il fait émerger que les tensions, les exclusions et les responsabilités qu'il rend visibles.

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Veuillez soumettre une proposition de communication de 300 mots maximum, accompagnée d'une courte notice biographique, pour une présentation de 15 à 20 minutes.

Échéancier :

Date limite pour soumettre une proposition : 15 janvier 2027

Réponse aux participant·e·s et ouverture de l’inscription : 1er février 2027

Version provisoire du programme : 15 mars 2027

Date limite pour être en règle avec l’APFUCC et s’être inscrit·e au colloque : 30 mars 2027

Version finale du programme : 26 avril 2027

Modalité et consignes :

- Le colloque annuel 2027 de l’APFUCC se passera à la fois en personne et en ligne. Veuillez noter que notre atelier se déroulera en personne.

- Les communications devront être en français et s’intéresser à un corpus en français.

- Vous ne pouvez soumettre qu’une seule proposition de communication au colloque.

- Veuillez soumettre votre proposition complète (titre, résumé de 250-300 mots, adresse, affiliation et notice bio-bibliographique de 150 mots) directement sur le site Fourwaves avant le 15 janvier 2027, onglet « soumission » (https://event.fourwaves.com/fr/apfucc-2027).

- L’adhésion à l’APFUCC est requise pour participer au colloque. Il faut également régler les frais de conférence avant le 30 mars 2027.

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Bibliographie

Bachelard, Gaston, Fragments d’une poétique du feu. Paris: Presses Universitaires de France.1988.

Bachelard, Gaston, La flamme d’une chandelle, Paris, Quadrige/PUF, [1961] 2011.

Bachelard, Gaston, La psychanalyse du feu. Paris, Gallimard, [1938] 2012.

Boulianne-Tremblay, Gabrielle, La fille de la foudre, Montréal, Marchand de feuilles, 2025.

Charteris-Black, Jonathan, Fire Metaphors: The Discourse of Awe and Authority, New York, Bloomsbury, 2017.

Chartier, Fabien et Elecho Kolawolé (dir.), Le feu, symbole identitaire. Paris, L’Harmattan, 2009.

Cyr, Véronique, Installation du feu, Montréal, Poètes de brousse, 2008.

De Champlain, Virginie, Avant de brûler, Montréal, La Peuplade, 2024.

Deland, Monique, Noir de suie, Montréal, Noroît, 2023.

Delvaux, Martine. Pompières et Pyromanes, Montréal, Héliotrope, 2021.

Delorme, Wendy, Viendra le temps du feu, Paris, Cambourakis, 2021.

Dudgeon P., Bray A., « Indigenous relationality: Women, kinship and the law, » Genealogy, vol. 3, no 2, 2019.

Dufourmantelle, Anne, L’Envers du feu, Paris, Albin Michel, 2015.

Dusapin, Élisa Shua, Le vieil incendie, Paris, Folio, 2025.

Erickson, Stephanie, « Relationally responsibly reading: an approach to Indigenous literary criticism amid Métis identity politics in Canada, » AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples, vol. 21, no 4, 2025, p. 777-785.

Dupré, Louise, Plus haut que les flammes, Montréal, Noroît, 2010.

Filteau-Chiba, Gabrielle, La robe en feu, Montréal, XYZ, 2025.

Giroux, Dalie, Une civilisation de feu, Montréal, Mémoire d’encrier, 2023.

Guash, Pol, La part du feu, trad. Colette Zouvi, Montréal, Noroît, 2025.

Lefebvre-Faucher, Valérie. « Qui dit mot », Lettres québécoises, no 180, printemps 2021, p. 22-24.

Modisante, Litheko, « Reflections on fire as postcolonial metaphor of rupture, » Social Dynamics, vol. 50, no 1, p. 83-86.

Monnet, Émilie, Marguerite: Le feu, Montréal, Les Herbes Rouges, 2023.

Pourchet, Maria, Feu, Paris, Livre de Poche, 2023.

Roy, Noémie, Parmi celles qui flambent, Montréal, Les herbes rouges, 2021.

Slimani, Leïla, J’emporterai le feu, Paris, Gallimard, 2025.

Viens, Alex, Combustion libre, Montréal, Cheval d’août, 2025.

Voyageur, C. Firekeepers of the twenty-first century: First Nations women chiefs. Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2008.

Woodward, Servanne, « Imaginaires du feu dans la littérature francophone, » Mouvances francophones, vol. 10, no 1, 2025, p. 2-62.