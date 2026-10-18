Poesiæuropa 2027. Call for fellowship applications​​​​ (Italy)

Poesiæuropa - IX edition

Polvese Island, Lake Trasimeno, Italy

June 1- 4, 2027

Call for fellowship applications​​​​

Poesiæuropa offers a reflection on humanistic culture starting from the voices of poetry, with the goal to reconsider the value of our humanistic and spiritual roots and build visions for the future together. In 2027, the project will reach its ninth edition and involve fellows (students, scholars, and authors) from different countries taking part in a special school. The school will be held on Isola Polvese on Lake Trasimeno (Perugia), Italy, on the border between Umbria and Tuscany, from June 1 to 4, 2027, and will consist of various events:

• lectio magistralis;

• dialogue forum;

• workshops;

• panels with presentations of the fellows' work;

• readings.

For the 2027 edition, contributions relating to the following thematic areas are requested:

1) Emotional Heritage: Writing and Architecture, a Poetic Cocreation of the World

UNESCO defines the concept of heritage as follows, “our legacy from the past, what we live with today, and what we pass on to future generations.” Thus, heritage is a vast concept that cannot be reduced to the mere scholarly recognition of tradition. Rather, it can be viewed and perceived as a form of attentiveness and care connecting human beings to time, history, and the environment they inhabit. Beyond material assets (such as real estate and financial holdings), our intangible and natural heritage invites us to view the world from a fresh perspective—one that encompasses traditions, craftsmanship, customs, and creative works, as well as natural sites, flora, and fauna that surround us and that we have a responsibility to protect. It can also be said that we build heritage just as a writer composes a text or an architect designs a building. Yet our construction is never merely a sterile and technical assembly since it calls upon the creator’s capacity for vision and empathy. We build because we are capable of conceptualizing and of giving form to an aesthetic universe that transcends mechanical, or—to put it another way—logico-instrumental, relationships with space and language. We build—we write, we design—because we are capable of conceptualizing and giving form to an aesthetic universe that transcends mechanical relationships with space and language. To regard a work of poetry or a space as heritage, we must acknowledge their qualities in a manner that is indeed logical and rational (according to the Cartesian method), but perhaps, above all, grounded in sensibility. Heritage is never merely material or reifiable; it is also—and always—emotional. Viewed in this light, literary and architectural works are alike not only because both—using different tools—compose the form and structure of their creations (that is, following a grammar of meaning based on formal and structural criteria), but precisely because they produce works permeated by the living world. Grasping this allows us to pose a question we consider fundamental: how can heritage evolve into a communal dimension, shaped by the people that conceive and create it? Drawing on a concept of heritage revisited through a hermeneutics of the living and the sensible world, how can the fields of architecture and poetic writing engage in a dialogue? Can our relationship with poetry and architecture guide us in co-creating new ecologies of the living —and in safeguarding a legacy that transcends mere historical or teleological interpretation, moving beyond the one-sided relationship between human beings, real estate, and material assets of any kind? Can this vision of a world inhabited poetically help us conceive of all forms of future creation as a space for repair, preservation, and conservation—one where vulnerable populations could, as a priority, be protected from the identity-based inequalities imposed upon us by today’s hegemonic capitalist ideas?

2) What Does the Female Canon Mean Today?

What do we mean by “canon”? Beyond the academic recognition of a tradition, can we interpret the canon in terms of a special, empathetic relationship of attention and care between human beings and time, history, and the environment? In particular, pairing the idea of the canon with that of heritage helps compare various perspectives through which we can interpret the meaning of canon. For example, there is a meaning based on scientific evidence —verified documents attesting to the institutional recognition of a work within specific historical, social, and cultural circumstances; but there is also a meaning based on an understanding of emotional knowledge that transcends those very circumstances within their precise temporal context, yet can reveal the value of a work in a different era, or in places and social groups distinct from those where cultural dominance is exercised. It can be said that the concept of heritage —as we discussed it above— helps distinguish between the notion of canon and that of dominance, enabling us to recalibrate our judgment of a text and to reinterpret the tradition we have inherited. A question arises in this regard: How is the legacy of a tradition formed? Does it truly follow the path of the rational crystallization of what is decreed to be “institutional,” or can it be rewritten by emotional layers that run through human history like geological formations in a landscape? How many examples are there of literature that was considered “minor” for a certain period of time and then, even centuries later, was rehabilitated as “major” —and indeed, was perceived as far more contemporary than the literature institutionally acclaimed during the same era, which subsequently grew quickly outdated? Thus, reflecting on the canon as cultural heritage allows us to free ourselves from the limitations of dominance and dialectically broaden our vision toward the perspective of duration. Reflecting on a text’s endurance in terms of dominance and in terms of duration also allows us to reconsider one of the most hotly debated topics of recent decades: the women’s canon. Now, the relevance of women’s writing is undoubtedly linked to sociocultural reasons (mostly limitations), but it owes much of its configuration as a canon to perspectives whose connection to dominance or duration remains unclear even today. Does advocating for the relevance of a women’s canon in relation to feminism have a value in terms of dominance or duration? Or, can we interpret biological specificity or a particular sexual orientation—including homosexuality—in terms of dominance or duration when viewed as characteristics of a canon? In short, how can we approach the female canon by moving beyond the confines of the canon-dominance nexus and entering the realm of heritage-duration?

3) Literary Itineraries

Literary itineraries can be described as poetic borderlands. In their realm, the text takes on an expanded form, one that is stretched between verbal language (writing) and material language (the articulation of the landscape). For example, writing can become a metaphor for the environment and the environment for writing, creating an interplay between inner and outer space that poetic language is able to represent fully. The place that a writer or artist has inhabited, traversed, or even merely imagined after learning of it represents a kind of invisible depth between physical and geographical materiality—which is objective—and literary immateriality—which is subjective (lyric, narrative, etc.). Therefore, the connection between the word and space—and that between space and the word—is a fundamental area of inquiry if we wish to identify the value of a heritage beyond its material connotations, but rooted in its emotional significance, which can be expressed and recounted, although it is much more difficult to calculate or measure. Reflecting on literary itineraries allows us to trace a geographical-emotional history of space, of the use humans make of it, and of how space itself influences the human condition. But it also allows us to trace the emotional-geographical history of a text—how it has been used in relation to a specific time and place, and how a particular time and place may have shaped its form and content. Literary itineraries are expanded texts, transcreative containers, and of course, by their very nature, transdisciplinary. Can we say that it is the existence of these expanded texts that enables the historical and cultural consolidation of a heritage and ensures its duration? To what extent does the economic valuation of a heritage depend on its emotional value?

To apply for a fellowship, which includes accommodation for the duration of the school and the presentation of your academic and/or creative work, please send your curriculum vitae and a 500-word abstract of the academic or artistic work you intend to present to info@spaziohumanities.it by December 14, 2026. The results will be announced by December 21, 2026.

Participation is open to everyone: there are no restrictions on age, professional occupation, or origin. Participation in Poesiæuropa also entitles participants to receive a certificate of attendance valid as a refresher/training course. Willingness to stay for the entire duration of the event will be rewarded in the evaluation of application.

The contributions selected by the scientific committee will be published in a conference proceedings volume sponsored by the Department of Literature and Languages of the University of Perugia in collaboration with Arizona State University and Colby College.

Each fellowship will cover all accommodation and meal costs for a shared room at a partner facility for undergraduate students, graduate students (PhD students) and post-docs (accommodation and meal cost are totally free for undergraduate students who will receive the grant, while PhD students and post-docs are required to pay a participation fee of €150). To reserve a single or shared room at Hotel Villa Polvese Resort for the entire duration of the event, a contribution is required, whose amount will be communicated upon request. In order to facilitate logistics, please indicate in your application your preferred type of accommodation (shared or single).

No travel expenses will be reimbursed.

For further information, please contact:

info@spaziohumanities.it

Poesiaeuropa is an initiative under the High Patronage of the European Parliament and is organized in collaboration with Arci Spazio Humanities. Partners include: University of Perugia, Umbria Region, Colby College, Arizona State University, Virginia G. Piper Center for Creative Writing, Université du Québec.

While awaiting the program, more information is available on our website: www.spaziohumanities.it/poesiaeuropa

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Poesiæuropa propose une réflexion sur la culture humaniste à partir des voix de la poésie, afin de reconsidérer la valeur de nos racines humanistes et spirituelles et de construire ensemble des visions pour l’avenir. En 2027, le projet en sera à sa 9e édition et prévoit la participation d’auteurs de différents pays qui prendront part à une école d'été d'exception. L’école se tiendra sur l’île Polvese du lac Trasimène (Pérouse), en Italie, à la frontière entre l’Ombrie et la Toscane. Elle se déroulera du 1er au 4 juin 2027 et s’articulera autour de plusieurs activités :

• conférences magistrales;

• forums de dialogue;

• ateliers;

• tables rondes avec présentation des travaux des lauréats des bourses d’études;

• lectures publiques.

Pour l’édition de 2027, les interventions doivent porter sur les thèmes suivants :

1) Emotional Heritage. L'écriture et l'architecture: la notion de patrimoine comme co-création poétique du monde

L´UNESCO définit en ces termes le concept d’héritage: « l’héritage du passé, dont nous profitons aujourd’hui et que nous transmettons aux générations à venir. » Aussi nos écrits seraient-ils un patrimoine, tout comme l´espace que nous habitons grâce aux œuvres d´architectes. Vaste concept, le patrimoine ne peut être réduit à la reconnaissance philologique d´une tradition: ainsi peut-il être vu et perçu comme une forme d´attention et de soin entre l´être humain et l´environnement qui l´entoure et qu´il habite. Au-delà des patrimoines matériels (biens immobiliers, actifs financiers), les patrimoines immatériel et naturel nous invitent à concevoir le monde à travers un regard renouvelé sur les traditions, les savoir-faire, les coutumes, les œuvres créatrices mais aussi les sites naturels, la faune et la flore qui nous entourent et nous avons la responsabilité de protéger. Or, nous construisons un patrimoine, comme un écrivain compose un texte et un architecte conçoit un bâtiment, mais notre construction n´est jamais un simple assemblage technique et aseptisé, car elle convoque chez celui ou celle qui la crée des capacités de vision et d´empathie. À l’instar de Novalis, d’Alfred de Vigny, d’Emily Dickinson, d’Henry Michaux, d’Yves Bonnefoy mais aussi d’Heidegger et d’Hölderlin, nous construisons parce que nous sommes capables de conceptualiser et de mettre en forme un univers esthétique qui va au-delà des rapports mécaniques ou, pour le dire autrement, logico-instrumentaux, avec l’espace et le langage. Pour considérer qu´une œuvre poétique ou qu’un espace soient un patrimoine, il nous incombe de reconnaître leurs qualités de manière cartésienne et intellectuelle, certes, mais peut-être avant tout sensible. Un patrimoine n´est jamais que matériel et réifiable, mais il est aussi et toujours émotionnel. Sous cette lumière, le travail littéraire et architectural ne sont pas semblables seulement parce que tous deux composent la forme et la structure des œuvres, cest-à-dire quils suivent tous deux une grammaire de sens selon des critères formels, mais bien parce qu´ils réalisent des œuvres qui sont traversées par le monde du vivant. Comprendre cela nous permet de formuler la question suivante, qui nous semble fondamentale: comment un patrimoine humanisé peut-il devenir un patrimoine communautaire, à la faveur des êtres et du monde qui le pensent et le créent? À partir de la notion de patrimoine réouverte à la faveur d’une herméneutique du vivant et du monde sensible, comment les domaines de l´architecture et de l´écriture poétique peuvent-ils dialoguer de manière pérenne? Notre rapport à la poésie et à l’architecture peut-il nous accompagner dans la coconstruction de nouvelles écologies du vivant, et la sauvegarde d’un héritage qui ne se limiterait plus qu’à sa simple interpretation historique, téléologique et à une relation unilatérale entre l’être humain, le bien fonds et les actifs matériels, quels qu’ils soient? Cette vision d’un monde habité poétiquement (Hölderlin) peut-elle nous aider à envisager, à l’instar de Paul Valéry, toute forme de création future comme un espace de réparation, de préservation et de conservation, mais peut-être encore davantage comme puissance de transformation où les populations vulnérables pourraient, en priorité, se voir protégées des inégalités identitaires que nous imposent les idéologies capitalistes et hégémoniques du monde, aujourd’hui?

2) Que signifie aujourd’hui le « canon féminin »?

Qu’entend-on par « canon »? Au-delà de la reconnaissance académique d’une tradition, peut-on interpréter le canon en termes de relation particulière et empathique, faite d’attention et de bienveillance, entre les êtres humains et le temps, l’histoire, ainsi que l’environnement qui les entoure et dans lequel ils vivent? Associer la notion de canon à celle de patrimoine permet de comparer diverses perspectives à travers lesquelles nous pouvons interpréter la signification du canon. Par exemple, il existe un une analyse informée par des preuves scientifiques — des documents vérifiés attestant de la reconnaissance institutionnelle d’une œuvre dans des circonstances historiques, sociales et culturelles spécifiques; mais il existe également une lecture fondée sur une compréhension de la connaissance émotionnelle qui transcende ces mêmes circonstances dans leur contexte temporel précis, tout en révélant la valeur d’une œuvre à une autre époque, ou dans des lieux et des groupes sociaux distincts de ceux où s’exerce la domination culturelle. On peut dire que le concept de patrimoine — tel que nous l’avons évoqué plus haut — nous aide à distinguer la notion de canon de celle de domination, nous permettant ainsi de revoir notre jugement sur un texte et de réinterpréter la tradition dont nous avons hérité. Une question se pose à cet égard: comment se forme l’héritage d’une tradition? Suit-il véritablement la voie d’une cristallisation rationnelle de ce qui est reconnu comme « institutionnel », ou peut-il être réécrit par des lecteurs sensibles qui traversent l’histoire humaine à la manière de formations géologiques au sein d’un paysage?

3) Itinéraires littéraires

Les itinéraires littéraires peuvent être décrits comme des zones poétiques frontalières. Dans son univers, le texte prend une forme élargie, tendue entre le langage verbal — l’écriture — et le langage matériel — l’articulation du paysage. Par exemple, l’écriture peut devenir une métaphore de l’environnement et l’environnement une métaphore de l’écriture, créant ainsi une interaction entre l’espace intérieur et l’espace extérieur que le langage poétique peut embrasser pleinement. Le lieu qu’un écrivain ou un artiste a habité, traversé, voire simplement imaginé après en avoir entendu parler, témoigne d’une profondeur invisible entre la matérialité physique et géographique — qui est objective — et l’immatérialité littéraire — qui est subjective (lyrique, narrative, etc.). Par conséquent, le lien entre le mot et l’espace — et celui entre l’espace et le mot — constitue un axe de recherche fondamental si l’on souhaite identifier la valeur d’un patrimoine au-delà de ses connotations matérielles, mais ancrée dans sa signification émotionnelle, qui peut être exprimée et racontée, bien qu’il soit, en réalité, beaucoup plus difficile d’en mesurer l’ampleur. La réflexion sur les itinéraires littéraires nous permet de retracer une histoire géographique et émotionnelle de l’espace, de l’usage que les humains en font, et de la manière dont l’espace lui-même influence la condition humaine. Mais elle nous permet également de retracer l’histoire sensible et géographique d’un texte : comment celui-ci a été mis en relation avec un temps et un lieu spécifiques, et comment un temps et un lieu particuliers ont pu façonner sa forme et son contenu.

Pour obtenir la bourse, qui comprend l’hébergement pendant les journées de l’école ainsi que la présentation de vos travaux d’étude et/ou créatifs, vous devrez envoyer un courriel, accompagné en pièces jointes de votre curriculum vitae et d’un résumé de 500 mots maximum décrivant l’étude ou l’œuvre artistique que vous comptez présenter, à l’adresse info@spaziohumanities.it avant le 14 décembre 2026. Les résultats seront communiqués au plus tard le 21 décembre 2026.

La participation est ouverte à tous : les bourses ne sont soumises à aucune restriction quant à l’âge, la profession ou l’origine des participants. La participation à Poesiæuropa permet en outre d’obtenir un certificat de participation valable comme cours de perfectionnement ou de formation; c’est pourquoi la disponibilité à rester pendant toute la durée de l’événement constituera un atout lors de la sélection.

Les contributions sélectionnées par le comité scientifique seront incluses dans une publication parrainée par le Département des lettres et des langues de l’Université de Pérouse, en collaboration avec l’Université d’État de l’Arizona et le Colby College.

Chaque bourse couvrira l’intégralité des frais d’hébergement et de repas dans une chambre partagée au sein d’un établissement partenaire destiné aux étudiants, aux doctorants et aux postdoctorants lauréats d’une bourse (une contribution de 150 euros est demandée aux doctorants et aux postdoctorants, à l’exception de ceux qui viennent en tant que tuteurs d’un groupe d’étudiants). Pour réserver une chambre individuelle ou partagée à l’Hôtel Villa Polvese Resort pour toute la durée de l’événement, une contribution est exigée; son montant sera communiqué sur demande expresse. Afin de faciliter l’organisation logistique, veuillez préciser le type d’hébergement souhaité au moment de votre candidature.

Poesiaeuropa s’engage en outre à réserver deux bourses d’études entièrement gratuites pour les écrivains, poètes ou artistes qui souhaitent présenter leur œuvre.

Les étudiants qui souhaitent suivre les cours et vivre l’expérience de l’école sans présenter de projet d’étude se verront remettre un certificat de participation, ce qui implique l’obligation d’assister à au moins deux journées de formation sur quatre et nécessite le versement d’une cotisation d’inscription de 80 euros. Si les étudiants souhaitent également passer la nuit sur place, veuillez préciser cette demande au moment de l’inscription et nous leur proposerons une liste d’établissements partenaires.

Aucun remboursement des frais de déplacement n’est prévu.

Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer avec : info@spaziohumanities.it

Poesiaeuropa est une initiative placée sous le haut patronage du Parlement européen et organisée en collaboration avec Arci Spazio Humanities APS. Parmi les partenaires : l’Université de Pérouse, la région de l’Ombrie, le Colby College, l’Université d’État de l’Arizona, le Virginia G. Piper Center for Creative Writing et l’Université du Québec.

En attendant le programme 2027, vous trouverez de plus amples renseignements sur notre site Web :

www.spaziohumanities.it/poesiaeuropa

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Poesiæuropa propone una riflessione sulla cultura umanistica partendo dalle voci della poesia, per riconsiderare il valore delle nostre radici umanistiche e spirituali e costruire insieme visioni per il futuro. Nel 2027 il progetto giunge alla sua IX edizione e prevede la partecipazione di autori da diversi paesi che prendono parte a una scuola speciale. La scuola si terrà presso l’Isola Polvese del Lago Trasimeno (Perugia), in Italia, al confine tra Umbria e Toscana, durerà dal 1 al 4 giugno 2027 e sarà articolata in vari appuntamenti:

• lectio magistralis;

• forum di dialogo;

• workshop;

• panel con presentazione dei lavori dei vincitori di borsa di studio;

• reading.

Per l’edizione del 2027 si richiedono interventi attinenti alle seguenti aree tematiche:

1) Emotional Heritage: scrittura e architettura, una co-creazione poetica del mondo

L’UNESCO definisce il concetto di patrimonio come segue: “l’eredità che ci è stata lasciata dal passato, ciò con cui conviviamo oggi e ciò che tramandiamo alle generazioni future”. Il patrimonio è quindi un concetto ampio che non può essere ridotto al mero riconoscimento accademico della tradizione; può invece essere considerato e percepito come una forma di attenzione e cura che collega gli esseri umani al tempo, alla storia e, naturalmente, all’ambiente in cui vivono. Al di là dei beni materiali (come gli immobili e i patrimoni finanziari), il patrimonio immateriale e naturale ci invita a guardare il mondo attraverso una nuova prospettiva — una prospettiva che abbraccia tradizioni, artigianato, costumi e opere creative, nonché i siti naturali, la flora e la fauna che ci circondano e che abbiamo la responsabilità di proteggere. Si può anche affermare che costruiamo il patrimonio proprio come uno scrittore compone un testo o un architetto progetta un edificio; tuttavia, la nostra costruzione non è mai un semplice assemblaggio sterile e tecnico, poiché richiede la capacità di visione ed empatia da parte dell’autore. Costruiamo perché siamo in grado di concettualizzare e dare forma a un universo estetico che trascende i rapporti meccanici — o, per dirla in altro modo, logico-strumentali — con lo spazio e il linguaggio. Costruiamo — scriviamo, progettiamo — perché siamo in grado di concettualizzare e dare forma a un universo estetico che trascende i rapporti meccanici con lo spazio e il linguaggio. Per considerare un’opera poetica o uno spazio come patrimonio, dobbiamo riconoscerne le qualità in modo certamente logico e razionale (secondo il metodo cartesiano), ma forse, soprattutto, fondato sulla sensibilità. Il patrimonio non è mai meramente materiale o reificabile; è anche — e sempre — emotivo. In questa ottica, l’opera letteraria e quella architettonica possono assomigliarsi non solo perché entrambe – utilizzando strumenti diversi – compongono la forma e la struttura delle loro creazioni (cioè seguendo una grammatica del significato basata su criteri formali e strutturali), ma perché producono opere permeate dal mondo vivente. Cogliere questo ci permette di porre una domanda ulteriore: come può il patrimonio evolversi in una dimensione comunitaria, plasmata dalle persone che lo concepiscono e lo creano? Attingendo a un concetto di patrimonio rivisitato attraverso un’ermeneutica del mondo vivente e sensibile, in che modo i campi dell’architettura e della scrittura poetica possono instaurare un dialogo? Il nostro rapporto con la poesia e l’architettura può guidarci nella co-creazione di nuove ecologie del vivente – e nella salvaguardia di un’eredità che trascenda la mera interpretazione storica o teleologica, andando oltre il rapporto unilaterale tra esseri umani, beni immobili e beni materiali di qualsiasi tipo? Questa visione di un mondo abitato poeticamente può aiutarci a concepire tutte le forme di creazione futura come uno spazio di riparazione, preservazione e conservazione — uno spazio in cui le popolazioni vulnerabili possano, in via prioritaria, essere protette dalle disuguaglianze basate sull’identità che ci vengono imposte dalle idee capitalistiche egemoniche odierne?

2) Che cosa significa oggi il canone femminile?

Che cosa intendiamo per canone? Oltre il riconoscimento accademico di una tradizione, possiamo interpretare il canone secondo una speciale relazione empatica di attenzione e di cura tra l’essere umano e il tempo, la storia, e l’ambiente che lo circonda e che egli abita? In particolare, affiancare l’idea di canone a quella di patrimonio ci aiuta a mettere a confronto vari punti di vista secondo cui possiamo interpretare il canone: ad esempio, c’è un livello che si basa su evidenze scientifiche, documenti accertati che attestano il riconoscimento istituzionale di un’opera in determinate circostanze storiche, sociali e culturali; ma c’è anche un livello che si basa sulla comprensione di una conoscenza emozionale che sfugge a quelle stesse circostanze nel loro preciso contesto temporale, ma che può far emergere il valore di un’opera in un’epoca diversa oppure presso luoghi e fasce sociali differenti da quelli in cui viene esercitato un dominio culturale. Si può dire che il concetto di patrimonio – così come l’abbiamo argomentato – ci aiuta a separare la visione di canone da quella di dominio, aiutandoci a ricalibrare il giudizio su un testo e a rileggere la tradizione ereditata. Una domanda sorge a proposito: come si forma l’eredità di una tradizione? Essa si muove davvero secondo l’asse della cristallizzazione razionale di ciò che è decretato come “istituzionale”, oppure può essere riscritta da sedimenti emotivi che attraversano la storia umana come le concrezioni geologiche in un paesaggio? Quanti sono i casi di letteratura che è stata considerata per un certo lasso di tempo “minore” e che poi, perfino a secoli di distanza, è stata riabilitata come “maggiore” e che, anzi, è stata percepita come contemporanea molto di più di quella letteratura acclamata istituzionalmente nella stessa epoca ma poi è rapidamente invecchiata? Riflettere sul canone in tal senso ci permette di liberarci dalle ristrettezze del dominio e ampliare dialetticamente la nostra visione verso la prospettiva della durata. Riflettere sulla tenuta di un testo in termini di dominio e di durata consente di riconsiderare anche uno degli argomenti maggiormente dibattuti negli ultimi decenni: il canone femminile. Ora, la rilevanza della scrittura femminile è indubbiamente legata (e limitata) a ragioni socio-culturali, ma deve larga parte della sua configurazione come canone a punti di vista di cui non sembra ben chiaro, ancora oggi, il legame con il dominio o con la durata. Sostenere la rilevanza di un canone femminile in relazione al femminismo ha un valore di dominio o di durata? Oppure, possiamo interpretare in termini di dominio o di durata la specificità biologica o un particolare orientamento sessuale/omosessuale se interpretati come caratteri di un canone? Come possiamo, insomma, guardare al canone femminile uscendo dai limiti del nesso canone-dominio ed entrando nella dimensione del patrimonio-durata?

3) Itinerari letterari

Gli itinerari letterari rappresentano una dimensione poetica di confine. In questa dimensione il testo raggiunge una versione estesa, come se fosse espanso tra linguaggio verbale – la scrittura – e linguaggio materiale – l’articolazione del paesaggio. Ad esempio, la scrittura può diventare metafora dell´ambiente e l´ambiente della scrittura, giungendo a una rifrangenza tra spazio interiore ed esteriore che il linguaggio poetico riesce a rappresentare a pieno. Il luogo che uno scrittore o un artista ha abitato, attraversato, o ha perfino soltanto immaginato dopo averne appreso notizia, rappresenta una specie di spessore invisibile tra la materialità fisica e geografica, che è oggettiva, e l’immaterialità letteraria, che è soggettiva (lirica, narrativa ecc.). Perciò il legame della parola allo spazio e quello dello spazio alla parola è un’area di indagine fondamentale se vogliamo individuare il valore di un patrimonio oltre le connotazioni materialistiche, ma con un radicamento nella sua valenza emotiva che si può esprimere e raccontare, mentre molto più difficilmente si può calcolare o misurare in senso stretto. Riflettere sugli itinerari letterari consente, dunque, di tracciare una storia geografico-emotiva dello spazio, dell’uso che l’essere umano ne fa e di come lo spazio stesso influisce sulla condizione umana. Ma consente anche di tracciare una storia emotivo-geografica di un testo, dell’uso che ne è stato fatto relativamente ad un’occasione spaziale e temporale e di come un certo tempo e un certo spazio possono aver determinato le sue caratteristiche di forma e contenuto. Gli itinerari letterari sono testi espansi, contenitori transcreativi e naturalmente transdisciplinari. Possiamo dire che è l’esistenza di questi testi espansi a consentire la sedimentazione storico-culturale di un patrimonio e la sua durata? La stima economica di un patrimonio quanto dipende dal suo valore emotivo?

Per ottenere la borsa di studio, che prevede l’ospitalità per le giornate in cui si terrà la scuola e la presentazione dei propri lavori di studio e/o creativi, sarà necessario inviare una mail con allegati il proprio curriculum vitae e un abstract di massimo 500 parole dello studio o del lavoro artistico che si intende presentare all’indirizzo info@spaziohumanities.it entro il 14 dicembre 2026. I risultati saranno comunicati entro il 21 dicembre 2026.

La partecipazione è aperta a tutti: le borse non comportano limiti riguardo l’età, l’occupazione professionale e la provenienza dei partecipanti. La partecipazione a Poesiæuropa permette inoltre di ricevere un attestato di partecipazione con validità di corso di aggiornamento/formazione, per questo la disponibilità a rimanere per l’intera durata dell’evento avrà effetto premiante in sede di concorso.

I contributi selezionati dal comitato scientifico saranno inclusi in una pubblicazione patrocinata dal Dipartimento di Lettere-Lingue dell’Università di Perugia in sinergia con Arizona State University e Colby College.

Ogni borsa di studio coprirà tutti i costi di vitto e alloggio in una camera multipla presso una struttura convenzionata per gli studenti, per i dottorandi e i post-doc che risulteranno vincitori di borsa (per i dottorandi e i post-doc è richiesto un contributo di partecipazione 150 euro, fatta eccezione per dottorandi e post doc che vengano in qualità di tutor di un gruppo di studenti). Per riservare una camera singola o multipla all’Hotel Villa Polvese Resort per l’intera durata dell’evento è richiesto un contributo, che verrà comunicato su espressa richiesta. A fine di facilitare le attività logistiche, si prega di specificare il tipo di alloggio desiderato al momento della candidatura.

Poesiaeuropa si impegna inoltre a riservare 2 borse di studio interamente gratuite per scrittori, poeti o artisti che vogliano presentare la propria opera.

Agli gli studenti che vorranno seguire le lezioni e vivere l’esperienza della scuola senza presentare progetti di studio, verrà rilasciato un attestato di partecipazione che implica l’obbligo di frequenza di minimo 2 giornate formative su 4 e che richiede un contributo di iscrizione di 80 euro. Nel caso in cui gli studenti vogliano anche pernottare, si prega di specificare questa richiesta al momento dell’iscrizione e provvederemo a indicare loro una gamma di strutture convenzionate.

Non sono previsti rimborsi per il viaggio.

Per ogni informazione, non esitare a contattare:

info@spaziohumanities.it

Poesiaeuropa è un’iniziativa posta sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo ed è organizzata in collaborazione con Arci Spazio Humanities APS. Tra i partner: Università degli Studi di Perugia, Regione Umbria, Colby College, Arizona State University, Virginia G. Piper Center for Creative Writing, Université du Québec.

In attesa del programma 2027, maggiori informazioni sono disponibili al nostro sito:

www.spaziohumanities.it/poesiaeuropa