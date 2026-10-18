Dossier critique d'Acta fabula : "Chemins actuels de la métacritique"

Chemins actuels de la métacritique



Un dossier critique d’Acta fabula (automne 2027)



Responsables : Valentine Auvinet, Léo Mesguich, Gabriel Meshkinfam, Zoé Perrier

La récente parution d’un édito Fabula a contribué à mettre en lumière un intérêt de la recherche contemporaine pour la critique littéraire, majoritairement étudiée dans des monographies. La critique, exercice d’une lecture singulière, semble appeler un geste métacritique également singularisant, qui sacralise la figure du critique et l’éleve au rang de l’écrivain. Entre étude et hommage, ces essais ont en commun la volonté de tracer un pont entre pratiques critiques passées et contemporaines, et contribuent à dresser une généalogie de la critique. Derrière le moment métathéorique des années 2000-2010, dont atteste par exemple la vivacité des Ateliers de théorie littéraire sur Fabula, on peut ainsi voir se dessiner un moment métacritique, se retournant notamment vers le « moment épique de la critique » des années 1950-1960 (Burgelin, 2013) pour en définir les « héros » (Dosse, 2012) et les traces.

La revue des parutions Acta fabula propose de publier un dossier critique sur ces essais métacritiques, de la biographie intellectuelle à l’étude stylistique. Elle ouvre ses colonnes aux essais parus depuis dix ans sur le sujet, afin de pouvoir donner profondeur à l’actualité éditoriale qui nous a sollicité·es.

Toute personne intéressée peut nous contacter pour la recension d’un (ou plusieurs) des titres suivants :

Maxime Cartron, Jean Rousset, Traduire et compiler le baroque (préf. de Thomas Hunkeler), Genève, Droz, coll. « Courant critique », 2023

Maxime Cartron, « Au seuil d’une présence nue ». Phénoménologies baroques, Genève, Droz, coll. « Courant critique », 2024

Dominique Combe et Christian Doumet, Jean-Pierre Richard, critique et écrivain, Paris, Hermann, 2015

Christophe Pradeau, Jessica Desclaux, Théo Millot (dir.), Albert Thibaudet. Une cité des livres, Paris, Sorbonne Université Presses, coll. « Mémoires de la critique », 2026

Louis Pailloux, Charles Du Bos, un homme sans œuvre ?, Paris, Honoré Champion, coll. « Poétiques et esthétiques – XX-XXIe siècles », 2024

Marta Sábado Novau, L’école de Genève. Histoire, geste et imagination critiques, Paris, Hermann, coll. « Savoirs Lettres », 2021

Tiphaine Samoyault, Roland Barthes, Paris, Le Seuil, coll. « Fiction et Cie », 2015

Aldo Trucchio, Les deux langages de la modernité : Jean Starobinski entre littérature et science, Lausanne, BHMS, 2021

David Turgeon, À propos du style de Genette, Montréal, Le Quartanier, coll. « Série QR », 2018

Arnaud Viviant, Cantique de la critique, Paris, La Fabrique, 2021

Bernard Vouilloux (dir.), Gaëtan Picon. Une pensée de la création, Paris, Sorbonne Université Presses, coll. « Mémoire de la critique », 2026

Critique, n°822, Une année avec Roland Barthes, Paris, Editions de Minuit, novembre 2015

Critique, n°853-854, Haute fidélité : Jean Starobinski, Paris, Éditions de Minuit, juin-juillet 2018

Revue d’Histoire littéraire de la France, 2026 – 3, Gustave Lanson en son temps. Actes du colloque de la Société d’Histoire Littéraire des 21-22 novembre 2025 (dir. Emmanuel Bury, Luc Fraisse), Paris, Classiques Garnier, coll. « Revue d’Histoire littéraire de la France », 2026

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Il est également possible de suggérer un titre surnuméraire.

Les recensions sont libres de ton, et privilégieront la forme de la note de lecture ou de l’essai critique.

Le comité est susceptible d’accepter des propositions qui porteraient sur d’autres titres que ceux qui figurent ci-dessus, et le cas échéant des recensions d’essais antérieurs à la période considérée.

Toute manifestation d’intérêt est à adresser avant le 15 janvier 2027 à : zoe.perrier@sorbonne-nouvelle.fr, valentine.auvinet@gmail.com et gabrielmesh@proton.me

Les articles définitifs seront à rendre pour le 31 mai 2027.