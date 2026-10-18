Conférences mensuelles de la Société des Bibliophiles de Guyenne (Bordeaux)

La Société des Bibliophiles de Guyenne (SBG), fondée en 1866, et reconnue d’utilité publique en 1974, publie la Revue française d’histoire du livre, une des principales revues françaises dans ce domaine, et organise des colloques, des conférences et des séminaires destinés à un public d’étudiants, de spécialistes et d’amateurs, français et étrangers, qui souhaitent se tenir au courant de la recherche la plus avancée en histoire du livre, notamment dans l’ancienne province de Guyenne.

Elle a également vocation à contribuer à la recherche sur l’histoire locale et à en diffuser les résultats.

Découvrir sur Fabula le programme des conférences…

Retrouvez notre programme de conférences et ateliers, billet par billet, dans la rubrique "Rencontres et conférences" > "conférences" > "conférences 2026-27", avec un résumé et la présentation du conférencier. Vous pouvez aussi télécharger l’ensemble du programme.

Les Bibliophiles seront ravis de vous accueillir, l’entrée est libre et gratuite.