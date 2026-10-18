"Vivre en gentilhomme au temps de Montaigne". 9e Moi(s) Montaigne (Bordeaux)

9e Moi(s) Montaigne, 6-28 novembre 2026, Bordeaux

À la mort de son père, le jour où il devint « seigneur de Montaigne », Michel Eyquem barra consciencieusement, à trois reprises, son patronyme, Eyquem, dans l’exemplaire familial de l’Ephemeris historica de Beuther qui servait de journal de famille, pour le remplacer par le titre dont il venait d’hériter. Son statut de gentilhomme, encore relativement frais dans l’histoire de sa famille, est bien plus qu’un titre pour Montaigne : c’est à la fois ce qui détermine et conditionne sa vie quotidienne après la vente de sa charge au parlement de Bordeaux, de ses habitudes de gentilhomme campagnard à ses missions diplomatiques, et ce qui a façonné l’écriture même des Essais et l’éthos que s’y forge leur auteur.

Ce Moi(s) Montaigne se propose d’éclairer Montaigne et ses textes à la lumière de son rapport à la noblesse et aux mode de vie, us, coutumes et codes d’honneur de cet ordre, réel ou rêvé, mais aussi de saisir l’occasion de ce thème pour ouvrir une ample fenêtre sur ce que pouvait être la vie matérielle et quotidienne d’un gentilhomme (et aussi d’une gente dame…), et en particulier d’un gentilhomme gascon, dans la seconde moitié du XVIe siècle. Habitat, nourriture, santé, éducation, port de la barbe ou pratique de l’équitation et de la musique, façon de vivre du gentilhomme en voyage…, nous mèneront ainsi peu à peu à ce qui organise l’écriture même des Essais, une éthique et une parole de gentilhomme qui seront au centre de la conférence de clôture qui viendra refermer ce Moi(s).

Comme chaque année, le Moi(s) sera aussi l’occasion de s’intéresser à une autre figure que celle de Montaigne : après Palissy, Pierre de Brach, André Thevet ou Du Bartas, c’est cette année Agrippa d’Aubigné, « un ‘bizarre mélange du puritain et du gascon’ », qui aura les honneurs du Moi(s) Montaigne, à son ouverture, dans le cadre du partenariat qui unit le Moi(s) aux Bibliophiles de Guyenne.

Voir le détail du programme…

Organisation : Violaine Giacomotto-Charra et Anne Bouscharain.

Avec le soutien financier de la Société des Amies et Amis de Montaigne, de l’association Montaigne en Mouvement, du Service culture de l’université Bordeaux Montaigne et du projet ISTHisFrench (ERC-2024-COG 101170233).