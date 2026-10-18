Enseignement du français : cycle de conférences 2026-2027 (en ligne)

Programme de rencontres mensuelles à l’initiative du Collectif IREF

https://www.irefr.org/index.php/2026/09/22/planning-de-visioconferences-mensuelles-annee-2026-2027/

Le Collectif IREF propose une série de visioconférences sur l’enseignement-apprentissage du français. Cela dans ses contextes internationaux, nationaux, régionaux et communautaires. Est incluse dans ce panorama la problématique du genre et des cultures de genre, ainsi que celle de l’inclusivité face au handicap.

Sont étudiés les statuts et programmes du FLM (français langue maternelle) et du FLE-S (français langue étrangère ou seconde), ainsi que des sous-disciplines dédiées à la langue, à la communication, à la littérature ainsi qu’aux cultures et patrimoines.

Les bilans sont assortis de prospectives et de recommandations, en faveur de l’enseignement du français comme « langue commune » et comme « discipline transversale », ainsi que d’une éducation à la citoyenneté adaptée aux enjeux géoculturels et géo-cognitifs de la période, émancipatrice et solidaire.

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Une invitation (le lien de la visioconférence) est envoyée pour chaque séance, avec la liste des intervenants et les résumés des communications. Les conférences sont suivies d’un débat.

Contact (pour connexion): collectif.iref@gmail.com

Collectif IREF (Pour la création d’Instituts de recherche sur l’enseignemnt du et en français).