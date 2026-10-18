Enseigner, étudier, vivre les Lettres à l'heure de l'intelligence artificielle (revue Interfaces Numériques)

La revue Interfaces Numériques vous invite à participer au numéro "Enseigner, étudier et vivre les Lettres à l'heure de l'intelligence artificielle".

L'appel à contributions est interdisciplinaire et s'adresse aux chercheurs, aux professionnels de l'enseignement, aux étudiants. Il s'agit de réfléchir autour de deux questionnements :

1) L'humain, les lettres et l'automate : écueils et défis du faire sens.

2) L'empire de l'IA dans l'enseignement des lettres et du français ?

Date limite de soumission des propositions 5 novembre 2026

Sortie du numéro en juin 2027

Numéro dirigé par Mireille Mérigonde (CeReS, Université de Limoges)

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Appel à contributions…

En 2021, une publication de l'UNESCO recense les techniques et technologies de l'IA et examine les différentes pratiques au regard des recommandations du Consensus de Beijing de 2019. Selon l'UNESCO, chacun doit avoir accès à cette "amélioration" mais doit la comprendre, savoir l'utiliser et s'en protéger. Il convient donc de "planifier" l'essor de l'IA en éducation pour le "bien social" et le "développement durable" et d'en garantir " l'utilisation éthique, inclusive et équitable". L'UNESCO émet des restrictions quant à certains usages, souhaite un suivi, des évaluations d'expérimentations et s'adresse aux décideurs politiques pour qu'ils prennent la mesure des risques en éducation. Toutefois, l'organisation préconise le développement de cette "quatrième révolution industrielle" (p. 17) et cherche à "préparer les humains à vivre et à travailler avec l'IA" (p. 3). Dans son encyclique du 15 mai 2026, le pape Léon XIV donne son avis : ce ne sont pas les politiques qui détiennent le pouvoir en matière d'IA mais les technocrates dans leur recherche du gain. De son point de vue, pour enrayer les phénomènes de déshumanisation et opérer un prompt retour vers l'humain, nous devons prendre conscience de notre soumission à un système uniformisant et accepter une décélération de nos modes de vie et de consommation. Cette déclaration nous rappellera les propos de Greimas en 1987 dans De l'imperfection. Devant "l'évident crépuscule des valeurs que nous vivons" (p. 89), le sémioticien se demandait "comment lutter contre l'asymbolie" (p. 90), la régression stéréotypique et le retour au même. Il considérait que dans l'"attente" peut naître un "surcroît" de valeur apte à resémantiser nos vies anesthésiées car "l'imperfection apparaît comme un tremplin qui nous projette de l'insignifiance vers le sens" (p. 99). Dans cette optique, il est clair que l'IA, technologie de l'immédiateté et de la perfection ne produit pas de "valeur" ou de sens1. Dans la conception du cognitiviste Francisco Varela, l'IA rompt le couplage entre le corps et son environnement, sur lequel repose la construction et le renouvellement des savoirs. Selon le chercheur, la cognition est incarnée et émergente : "La connaissance ne préexiste pas en un seul lieu ou en une forme singulière ; elle est chaque fois enactée dans des situations particulières" (L'inscription corporelle de l'esprit, p. 63) et "la connaissance dépend d'un monde inséparable de nos corps, de notre langue et de notre histoire naturelle - bref, de notre corporéité" (p. 264-265). Ainsi, le cerveau n'est pas un simple système de traitement d'Input / Output et l'intelligence n'est pas qu'une "résolution de problèmes" mais l'interprétation / production de sens qui se fait à partir de la perception située. L'intelligence est la faculté de "participer à un monde partagé" (Le cercle créateur, p. 220). Enfin, dans l'approche écosémiotique, l'usage de la réponse automatisée rompt nos liens au terrestre en refusant de laisser jouer les schèmes, c'est-à-dire les "dynamiques vivantes" (Pignier, 2020) qui animent nos corps et préludent à l'émergence de nos appréciations et de nos choix. Les esthésies sont dénaturées et les rythmes du vivant soumis à rude épreuve.

L'IA est-elle donc la "révolution" que l'on nous vend et son hégémonie au sein de toutes nos activités reflète-t-elle une nécessité autre qu'économique ? L'UNESCO rapporte que "la plupart des affirmations relatives au potentiel révolutionnaire de l'IA dans l'éducation sont fondées sur des conjectures, des spéculations et de l'optimisme" (citation de Nemours, p. 20) et exprime ses "préoccupations relatives à l'approche pédagogique, au manque de preuves irréfutables quant à l'efficacité et du possible impact sur le rôle des enseignants" (p. 22). Plus généralement, "toutes les applications de l'IA dans l'éducation devraient améliorer, et non menacer, ce que signifie être pleinement humain" (p. 36). Les revues qui font appel aux pratiques innovantes de l'IA sont nombreuses. Elles s'interrogent parfois sur les enjeux éthiques de ces usages mais remettent peu en question leur nécessité et leur légitimité. Dans ce numéro d'Interfaces Numériques, nous nous demanderons s'il est possible de concilier une approche humaniste du faire sens avec l'usage de l'IA dans le champ spécifique des Lettres. Également, nous nous demanderons pourquoi les non-usages de l'IA ont toute leur importance. Tout d'abord, nous reviendrons sur la présence fondamentale de l'humain dans les pratiques littéraires. Nous nous questionnerons ensuite plus précisément sur le bouleversement que constitue l'intégration de l'IA dans l'enseignement des Lettres et du français. Le dossier est interdisciplinaire et s'adresse aux chercheurs et professionnels en Lettres et Sciences Humaines, Sciences du langage, Sciences de l'Information et de la Communication, Sciences de l'éducation, aux philosophes, sociologues, psychologues, sémioticiens. Les jeunes chercheurs et les étudiants sont également invités à apporter leur contribution à ce "chantier" ouvert (Devauchelle, 2026, b) de réflexion. Les propositions d'articles pourront s'inscrire dans l'un des axes suivants mais les orientations fournies ne sont pas limitatives et peuvent être nuancées par un argumentaire éclairé :

Axe 1. L'humain, les Lettres et l'automate : écueils et défis du faire sens.

D’un point de vue anthropologique, n’y a-t-il pas une conception de l’homme dans son rapport au monde à laquelle nous devons tenir ? On pourra mettre en relation corps éco-techno-symbolique, énonciations, valeurs, faire sens et IA : que risquons-nous de perdre ? quelles sont les conséquences de l’extension du milieu existentiel ("l'écoumène", Berque, 2000) à l'IA ? Les travaux d'Anne-Marie Petitjean et de Nathalie Brillant-Rannou (2024) auprès d'étudiants et d'élèves ont révélé les limites de ChatGPT dans l'écriture créative du fait de la disparition de l'expérience humaine et affective. Dans cette perspective, un retour sur la phénoménologie de l'écriture et de la lecture serait le bienvenu.

De plus, que deviennent nos capacités cognitives (mémoire, jugement critique) et relationnelles lorsque nous les déléguons à l’IA ? Comment conserver la liberté de penser lorsque les jugements s’élaborent à partir d’algorithmes ? Le gain de temps apparemment favorisé par la généralisation et la démocratisation des services et outils dotés d'IA n'a-t-il pas pour corrélat l'amoindrissement de nos facultés cognitives et la perte de notre indépendance, voire de notre libre-arbitre ? L'accélération de la circulation des flux d'information (Harmut Rosa, 2010 [2005] : 46) et sa promesse d'une maîtrise des savoirs et de mondes de pratiques jusque-là plus ou moins inaccessibles, ne risquent-elles pas de nous détacher de toute volonté de faire sens par nous-mêmes et n'entraînent-elles pas, sur le plan social, le long des "pentes qui s'éboulent" ? (Rosa, id : 137).

Dans 1984, Orwell avait déjà imaginé dans la dictature d'Océania, le versificateur et le kaléidoscope qui composent chansons et romans sans intervention humaine et participent à la consolidation de la novlangue, langue universelle appauvrie à des fins de conditionnement. Nous engageons-nous dans cette voie ? Quelles conceptions du langage nous permettent de distinguer l'extraction par les algorithmes et la créativité (Guillaume, Peirce, Benveniste, Coquet...) ? Comment les professionnels de l'édition voient-ils leur avenir ?

Le débat peut également porter sur le faire sens éthique, afin "de formaliser et de donner à comprendre ce sur quoi l'homme ne peut pas transiger et qui ne se négocie pas (Hirsch, p. 59)", de questionner les usages dans "leur soutenabilité et leur intérêt au regard de la valeur et du sens moral de leur contribution au devenir de nos sociétés" (Hirsch, p. 63). Face au dérèglement climatique, l'utilisation massive de technologies énergivores et écocides est-elle une "urgence" ? La réflexion des Humanités doit-elle s'aligner sur celle de sciences comme la médecine ? Nous pourrions, enfin, revenir sur la controverse autour de la notion de plagiat, présentée dans Le Français aujourd'hui, n° 226 : l'utilisation de ChatGPT est-elle du plagiat ? Chaque auteur ne doit-il pas assumer explicitement son utilisation ?

Axe 2. L'empire de l'IA dans l'enseignement des Lettres et du français ?

L'usage de l'IA dans l'enseignement est pratiqué et évalué dans l'enseignement supérieur depuis plusieurs années. Les Canadiens furent des précurseurs. L'administration scolaire s'ouvre largement à l'IA pour gérer ses ressources. Dans l'enseignement secondaire français, un cadre a été fixé en juin 2025 afin de préciser qu'une sensibilisation aux usages doit être faite en 6e et en 5e et que les premières activités à proposer en 4e et 3e doivent être encadrées, l'idée d'une "autonomie" n'étant envisagée qu'à partir du lycée. L'IA est toutefois déjà largement utilisée par une large partie des enseignants pour la conception de leurs cours (dans le secondaire, par exemple, pour des préparations de séquences, des exercices multiples dans le cadre d'une pédagogie différenciée, comme outil de création de documents, pour des corrections) mais aussi dans leur pratique pédagogique (durant des activités réalisées par les élèves à des fins d'aide mais aussi de création). L'essor de l'IA dans les pratiques enseignantes prend, c'est indéniable, de l'ampleur : alors qu'une enquête de Pierre Moinard révélait qu'en 2024, seulement dix pour cent des enseignants étaient favorables à l'utilisation de l'IA pour la production des textes intermédiaires, en 2025, selon Christophe Cailleaux, vingt pour cent les utilisent déjà. Après l'apparition de ChatGPT fin 2022 et à la suite de plusieurs numéros consacrés au numérique, Le Français aujourd'hui s'est demandé en 2024 quelle place l'IA peut occuper dans les classes de français. La revue a présenté des pratiques qui cherchent à développer les compétences d'apprentissage relevant de la matière, en ayant recours aux IAG (Intelligences Artificielles Génératives). Un exemple de travail rétroactif sur la rédaction argumentative avec Chatgpt est ainsi expliqué. Toutefois, à travers des enquêtes menées auprès d'enseignants, cette revue met en avant leurs questionnements concernant les impacts de l'IAG sur la relation avec les apprenants, leur manque d'expertise et leur besoin de formation. Tout en cherchant à préciser, définir les emplois possibles, la revue reconnaît les problèmes pratiques et éthiques posés par l'usage de l'IA.

Dans sa volonté de suivre l'évolution du progrès technique et d'innover, l'enseignement qui repose sur l'IA ne risque-t-il pas d'agir contre ses propres finalités ? L'oubli de la relation humaine, qui est au cœur des apprentissages, n'aura-t-il pas des conséquences irréversibles tant sur le plan psychique des apprenants que dans la société en général ? Certes, l'IA peut être utilisée pour individualiser le travail, assister et suivre les apprenants et cela peut être motivant pour les élèves d'utiliser les outils qu'ils aiment. Mais l'accès étendu aux connaissances, la structuration des discours, la créativité augmentée (créativité de l'enseignant / de l'élève), le gain de temps / la vitesse sont-ils des arguments aussi pertinents qu'on le laisse entendre lorsqu'ils se pensent dans l'enseignement ?

Côté apprenants : L'usage et la production de textes automatisés n'entrent-ils pas en contradiction avec les objectifs de développement des compétences en lecture, écriture, oral et maîtrise de la langue ? Cela ne va-t-il pas à l'encontre de l'exercice de l'esprit critique et de la capacité à argumenter ? Selon Christophe Cailleaux (2025), les IAG interviennent comme des "courts-circuits dans les apprentissages". Que deviennent, en effet, l'autocorrection, la métacognition (Chokron, 2025), l'inventivité ? Placer les Lettres et les pratiques temporelles de la lecture, de l'écriture et de la réflexion sous l'emprise de l'immédiateté est-il pertinent et souhaitable ? Cela ne met-il pas en danger l'autonomie future des apprenants ? N'abolissons-nous pas le sens de l'effort et la patience nécessaires à toute recherche fructueuse ? Rappelons que Cyrulnik se demande comment continuer à "penser par soi-même" et "douter pour évoluer" vers la "liberté intérieure" (Cyrulnik, 2022) en utilisant l'IA, que C.S Peirce voyait dans le désagrément du doute le moteur de toute réflexion et que pour Edgar Morin (2000 : 3), "Il faut apprendre à naviguer dans un océan d'incertitudes à travers des archipels de certitudes". Est-il par ailleurs sage de rajouter ces utilisations en classe alors que chacun consacre déjà un nombre important d'heures aux écrans en dehors du cadre scolaire ? Comment faire avec l'appauvrissement des interactions sociales observées avec l'invasion des outils technologiques ? Les échanges en classe ne doivent-ils pas être privilégiés par rapport aux échanges avec des agents conversationnels ? Les simulations de conversations avec des personnages fictifs, voire avec des personnes réelles ou ayant réellement existé, ne risquent-elles pas de produire de fausses connaissances ou des franchissements de seuils irréversibles ?

Côté enseignants : On peut également envisager l'avenir du métier d'enseignant. Dans le triangle pédagogique, qui réunit apprenant, contenu d'enseignement et enseignant, l'IA est-elle un "contenu d'enseignement", un enseignant ou un "élève à corriger" ? Quel(s) avantage(s) à remplacer le savoir construit sur l'expérience par du savoir produit ou façonné sur des données et des processus programmés et des résultats probabilistes ? Comme le signale le rapport de l'UNESCO, plutôt que d'"automatiser" (p. 26), déléguer des activités scolaires à l'IA, lui laisser prendre des décisions, ne convient-il pas de découvrir de nouvelles situations d'apprentissage et de s'en passer en conscience ? L'IA serait par ailleurs préconisée pour ce qui est difficile à réaliser sans leur apport mais ne serait pas souhaitable pour alléger le temps de correction : "Même si celle-ci risque d'être longue et fastidieuse, elle peut aussi constituer la meilleure occasion pour un enseignant d'apprécier les compétences de ses élèves" (p. 23). Toutefois, le professeur de Lettres peut, bien évidemment, inviter à lire ou étudier des œuvres porteuses d'un enseignement sur l'IA afin de participer à la sensibilisation et à la mise en garde des dangers majeurs liés à ses usages (manipulations, usurpations, uniformisation). Une recension ou des études thématiques (romans et nouvelles réalistes ou de science-fiction, actuelles ou réactualisées dans la contemporanéité pour réfléchir à l'évolution de notre société) seraient appréciées. Quelle est la vision du monde proposée ? L'IA y favorise-t-elle un projet humaniste, est-elle conciliable avec la solidarité, la responsabilité et l'écologie ? Constitue-t-elle une avancée vers l'égalité, l'inclusion et la liberté ? Est-elle au service de l'homme ? À l'inverse, ne s'accompagne-t-elle pas plutôt d'une certaine forme d'eugénisme en cherchant l’uniformisation des capacités ? N'exprime-t-elle pas un refus de la diversité (l'encyclique de Léon XIV va en ce sens) ?

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Les propositions d’article seront faites sous la forme d’un résumé (4000 signes au maximum, espaces non compris) et d'un plan envisagé qui seront adressés à la coordinatrice du numéro avant le 5 novembre 2026.

Á ceci s’ajoutera une courte biographie du (des) auteur(s) incluant les titres scientifiques, le terrain de recherche, la discipline dans laquelle le chercheur se situe, la section de rattachement (merci d’indiquer si la proposition est réfléchie et écrite sans IA, avec l’aide de l’IA ou par l’IA).

Le fichier est à retourner par courrier électronique à mj.merigonde@gmail.com. Un accusé de réception par mail sera renvoyé.

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Calendrier prévisionnel

Appel à communication : septembre 2026

Date limite de réception des propositions : 05 novembre 2026

Réponse aux auteurs : à partir du 10 décembre 2026

Date limite de réception des articles : 15 avril

Expertise en double aveugle, navette avec les auteurs : du 15 avril au 15 juin

Sortie du numéro fin juin 2027

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Modalités de sélection

Un premier comité de rédaction se réunira pour la sélection des résumés et donnera sa réponse à partir du 10 décembre 2026.

L’article complet, écrit en français, devra être mis en page selon la feuille de style qui accompagnera la réponse du comité (maximum 30 000 signes, espaces compris). Il devra être envoyé par courrier électronique avant le 15 avril 2027 en deux versions : l’une entièrement anonyme et l’autre nominative.

Un second comité international de rédaction organisera une lecture en double aveugle des articles et enverra ses recommandations aux auteurs à partir du 15 avril 2027.

Le texte définitif devra être renvoyé au plus tard le 15 juin.

Les articles qui ne respecteront pas les échéances et les recommandations ne pourront malheureusement pas être pris en compte.

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Bibliographie

Anquetil Sophie, Pignier Nicole, Des textes au sens. Ce que les innovations technologiques ne prouvent pas. Interfaces Numériques,volume 10 n°3 - 2021.

Berque Augustin (2000), Écoumène. Introduction à l'étude des milieux humains, Belin.

Brillant-Rannou Nathalie, "L'encre numérique est-elle sympathique ou que nous apprennent les "lectures artificielles" de ChatGPT en atelier d'écriture ?", in Acerra Eleonora, Gervais Bertrand, Petitjean Anne-Marie, (2024), Le Français aujourd'hui, Des robots dans la classe, n° 226, p. 101-114, Armand Colin.

Cailleaux Christophe (2025), "L'IA va-t-elle bouleverser l'enseignement et la place des professeurs ?", https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/questions-du-soir-d-ete/l-ia-va-t-elle-bouleverser-l-enseignement-et-la-place-des-professeurs-1976492

Cardon Dominique (2015), À quoi rêvent les algorithmes. Nos vies à l'heure des big data. Seuil.

Chokron Sylvie (2025), "La neuropsychologue Sylvie Chokron nous parle de l’effet de l’IA sur nos capacités intellectuelles", https://www.facebook.com/Qofficiel/videos/la-neuropsychologue-sylvie-chokron-directrice-de-recherche-au-cnrs-nous-parle-de/976032152149100/

Cyrulnik Boris (2022), Le laboureur et les mangeurs de vent. Liberté intérieure et confortable servitude. Odile Jacob.

Devauchelle Bruno (2026a), "Utiliser l'IA pour la correction des élèves", Le café pédagogique, 02/07/2026.

Devauchelle Bruno (2026b), "Quand l'évolution technique interroge et modifie notre agilité cognitive", Le café pédagogique, 29 mai 2026.

DNE-TN2. (2023e, octobre 11). Intelligence artificielle et éducation : Bibliographie (2023) [Billet]. Éducation, numérique et recherche. https://edunumrech.hypotheses.org/10113

Éducation Nationale (2025, juin), IA cadre d’usage, https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2025-06/l-ia-en-ducation---cadre-d-usage-440685.pdf

Fontanille / Zilberberg (1998), Tension et signification, Mardaga.

Greimas (1987), De l'imperfection, Fanlac, Périgueux.

Hirsch Emmanuel (2022), "L'intelligence éthique", in Germain Éric, Kirchner Claude, Tessier Catherine (2022), Pour une éthique du numérique, Comité National Pilote d’Éthique du Numérique, PUF, Paris, p. 53-64.

Le Baut, Jean-Michel (2026), L’école face à l’IA, ESF.

Le Breton David, (1999), L'adieu au corps, Paris.

L'école des Lettres, "l'intelligence artificielle à l'école", octobre 2025 (en ligne), https://ecoledeslettres.fr/dossiers/intelligence-artificielle/

Léon XIV, Encyclique Magnifica humanitas, https://www.vatican.va/content/leo-xiv/fr/encyclicals/documents/20260515-magnifica-humanitas.html

Leonarduzzi Inès (2021), Réparer le futur. Du numérique à l'écologie. Éditions de l'observatoire / Humensis, Paris.

Lévy Arnaud (2025), L'échec du numérique éducatif, Le bord de l'eau.

Maraninchi Florence (2025), “Pourquoi je n’utilise pas chatGPT”, Academia. https://doi.org/10.58079/1382x

Mérigonde Mireille (2026), « À la recherche du vivant dans le langage », in Anne Beyaert-Geslin, Camille Forthoffer, Le vivant comme effet de sens, Prim@luna, 2026. https://una-editions.fr/le-vivant-comme-effet-de-sens/

Mérigonde Mireille (2025), « Le mythe de l'IA dans trois récits contemporains francophones pour la jeunesse : No man's land de Loïc Le Pallec, Scarlett et Novak d'Alain Damasio et Le suivant sur la liste de Manon Fargetton », Alternative francophone : Imaginaires de l'intelligence artificielle, numéro dirigé par Sean Singh Matharoo et Chris Reyn, vol 3, n°6 (2025), p. 6-21. https://journals.library.ualberta.ca/af/index.php/af/issue/view/1955

Merleau-Ponty Maurice (1945), Phénoménologie de la perception. Tel Gallimard, 1945.

Moinard Pierre (2024), "Des professeurs de lettres confrontés à l'arrivée des IA génératives. Un "tournant" sans visibilité", in Acerra Eleonora, Gervais Bertrand, Petitjean Anne-Marie (2024), Le Français aujourd'hui, Des robots dans la classe, n° 226, Armand Colin.

Morin Edgar (2000), Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur, Paris, Seuil.

Orwell George (1949), 1984, traduction d'Amélie Audiberti, Belin-Gallimard, édition de 2021.

Petitjean Anne-Marie (2024), "Que devient la créativité littéraire à l'heure de ChatGPT ? L'évolution d'un atelier d'écritures numériques en master de création littéraire", in Acerra Eleonora, Gervais Bertrand, Petitjean Anne-Marie (2024), Le Français aujourd'hui, Des robots dans la classe, n° 226, Armand Colin, p. 85-99.

Pignier Nicole, "Le sens, le vivant ou ce qui nous relie à la Terre", Interfaces Numériques, volume 9, n°1/2020.

Pignier Nicole, Duràn Linan Lina Marcela, Le design de l'"intelligence artificielle" à l'épreuve du vivant, Interfaces Numériques, volume 9 n°1, https://www.unilim.fr/interfaces-numeriques/4144

Pignier Nicole (2022), "L'énonciation à l'épreuve de l'IA. Qu'est-ce qu'énoncer veut dire ?", in Images, mensonges et algorithmes. La sémiotique au défi du Deep fake. Interfaces Numériques, volume 11, 2022.

Rastier François (2025), L'IA m'a tué. Comprendre un monde post-humain. Paris, Éditions Intervalles

Roelens Camille, Domenget Jean-Claude, Éthique et numérique au XXIe siècle. Regards interdisciplinaires compréhensifs, normatifs et critiques. Interfaces Numériques, volume XII, n°3/2023.

Rosa Harmut (2010 [2005]), Accélération. Une critique sociale du temps. Traduit de l'allemand par Didier Renault. La découverte. Paris (première publication aux Éditions Suhrkamp, Franfort Berlin, 2005).

Rosch Eleonor, Thompson Evan, Varela Francisco (1993), L'inscription corporelle de l'esprit. Paris, Seuil.

Sadin Éric (2018), L'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle. Anatomie d'un antihumanisme radical, L'échappée.

Saltiel François, "L'usage de ChatGPT rend-il plus bête ?" https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/un-monde-connecte/l-usage-de-chatgpt-nous-rend-il-plus-bete-3403900

Tournay Virginie, L'intelligence artificielle. Les enjeux politiques de l'amélioration des capacités humaines. Ellipses, 2020.

Varela Francisco (1976-2001), Le cercle créateur. La couleur des idées, Seuil, 2017.

Vitali-Rosati Marcello (2024), Éloge du bug. Être libre à l'époque du numérique, Zones, Lisieux.

(Appel à communications pensé et rédigé sans IA)

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Notes

1En continuité avec la phénoménologie merleau-pontienne, la sémiotique greimassienne et post-greimassienne place le sujet dans un espace de tensions organisé à partir du corps propre, un sujet qui intervient dès les préconditions de la valeur, dans la constitution des valences que sont l'extensité et l'intensité (Fontanille / Zilberberg, 1998).