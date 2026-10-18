Revue des deux Mondes, 2026/7 : "Indispensable Philippe Muray"

"Philippe Muray nous a quittés il y a vingt ans. Son regard est pourtant plus vivant que jamais tant son acuité semble épouser l’évolution de la société. « Il ne s’agit pas de chercher dans son œuvre des antidotes à notre époque mais de retrouver la lucidité, l’irrévérence et le mauvais esprit d’un homme qui percevait la réalité derrière les apparences et torpillait les tartufferies avec une féroce délectation », explique dans son éditorial, Aurélie Julia, directrice de la Revue des Deux Mondes. Pourquoi relire Muray est aujourd’hui indispensable ? Parce qu’il fut l’un des premiers à décrypter avec une ironie ravageuse les nouveaux conformismes, la célébration permanente, la victimisation, le langage convenu et nos addictions aux technologies.
Dans un entretien inédit Anne Sefrioui, sa compagne, dévoile l’écrivain au quotidien : son exigence absolue de travail, son immense appétit de lecture, ses passions artistiques et son rêve inabouti de devenir romancier. Parmi ceux qui continuent de dialoguer avec son œuvre : David Lisnard. L’élu souligne la singulière actualité de celui qui « observait » plus qu’il ne prétendait prophétiser.
Élisabeth Lévy, lectrice aguerrie de l’essayiste-romancier, explore dans « L’humour qui fait boum ! » le rôle central du rire chez Muray : un rire cinglant et caustique qu’elle baptise « comique de combat ».
Philippe Delaroche démontre comment, vingt ans après sa mort, Philippe Muray frappe encore par sa capacité à décrypter les métamorphoses de notre époque : derrière les slogans, les « valeurs », la déconstruction et la multiplication des droits, il voyait se dessiner une humanité qui cherche à abolir le réel, le conflit et jusqu’à ses propres contradictions.
D’autres contributions éclairent les multiples facettes d’un auteur baroque et clairvoyant : ses filiations avec Houellebecq, sa lecture du catholicisme et du réel, son regard sur le XIXe siècle, ainsi qu’un florilège qui nous replonge dans sa langue, ses fulgurances et ses inimitables sarcasmes.
Notre numéro se penche également sur le testament stratégique d’Emmanuel Macron. Il laisse un triple héritage : réarmement, pivot vers l’Est et rôle central dans la sécurité européenne.
Lisez également notre hommage à Marc Bloch, qui vient d’entrer au Panthéon, et notre hymne au tango : plus qu’une danse, c’est une expérience de l’autre.
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Éditorial
Aurélie Julia, « Joyeuses colères », p. 4-6
« Le trait d’Urbs », p. 7
Dossier. Indispensable Muray
Anne Sefrioui, Aurélie Julia, « Anne Sefrioui. Dans l’intimité », p. 10-17
Philippe Delaroche, « Circulez, il n’y a rien à croire ! », p. 18-28
David Lisnard, « Victoire posthume », p. 29-32
Élisabeth Lévy, « L’humour qui fait boum ! », p. 33-40
Christian Authier, « Muray, Houellebecq : extensions du domaine du roman », p. 41-47
Bérénice Levet, « Le catholicisme : antidote à la liquidation du réel », p. 48-57
Guillaume Cuchet, « Ce que Philippe Muray fait à l’histoire du XIXe siècle », p. 58-64
Marin de Viry, « Saint-Germain-des-Prés, vu du ciel », p. 65-68
Dorian Grelier, « Florilège », p. 69-76
Littérature
Benoît Forgeot, « Inédit au fil de l’encre. Pierre Brasseur : diable ou bon Dieu ? », p. 78-80
Michaël Ferrier, « Carnets de Guyane V. Sur les traces de Dreyfus (3). L’île du Diable », p. 81-89
Judith Sibony, « Tango, vertige à deux », p. 90-95
Études, reportages, réflexions
Thomas Gomart, « Le testament stratégique d’Emmanuel Macron », p. 98-105
Michel Delon, « L’histoire selon Marc Bloch », p. 106-112
Didier Leroy, « Toyota en France… ou comment prendre en main son destin », p. 113-117
Annick Steta, « Sarre et Moselle : deux trajectoires industrielles », p. 118-122
Jean-Dominique Merchet, « La fin symbolique de l’affaire Dreyfus », p. 123-127
Critiques
Stéphane Guégan, « Noir Mauriac », p. 130-132
Robert Kopp, « Marcel Proust : cent lettres inédites », p. 132-135
Frédéric Verger, « Le génie de Calvino », p. 135-137
Paul-François Paoli, « Mourir vivant », p. 138-140
Richard Millet, « Poutine au cinéma », p. 140-142
Olivier Bellamy, « Manuel de Falla, moine et gitan », p. 143-144
Claire Julliard, « Mary Cassatt, l’audacieuse », p. 145-147
Notes de lecture
Christian Authier, « Stay Free de Patrice Jean, Le Cherche midi, 384 p., 21,90 € », p. 150
Dorian Grelier, « Tête brûlée de Jean-Luc Coatalem, Stock, 240 p., 20 € », p. 150
Claire Julliard, « La Piqûre d’abeille de Paul Murray, Albin Michel, traduit par Pierre Demarty, 688 p., 24,90 € », p. 151-152
Jacques Cauda, « La Complainte du matelas de Claire Fourier, éditions Tinbad, 240 p., 22 € », p. 152-153
Isabelle Lortholary, « Baignade surveillée de Laura Kasischke, traduit par Céline Leroy, Gallimard, 320 p., 23 € », p. 153-154
Lucien d’Azay, « La Guerre éternelle d’Olivier Rolin, Gallimard, 224 p., 20 € », p. 154-155
Paul-François Paoli, « Cyberdjihad. Le grand recrutement de Héloïse Heuls, Les éditions du Cerf, 288 p., 21,90 € », p. 155
Lucien d’Azay, « Suzanne Valadon l’insoumise d’Agnès Clancier, Éditions des instants, 184 p., 18 € », p. 156
Céline Laurens, « Jean & Romain de Myriam Anissimov, Grasset, 304 p., 23 € », p. 156
Didier Dantal, « Un hiver avec Matisse d’Antoine Compagnon, Éditions des Équateurs, 278 p., 16 € », p. 157-158
Céline Laurens, « Olympe de Gouges. L’autre Voltaire ? de Cécile Berly, Passés composés, 220 p., 20 € », p. 158-159