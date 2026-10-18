Revue des deux Mondes, 2026/7 : "Indispensable Philippe Muray"

"Philippe Muray nous a quittés il y a vingt ans. Son regard est pourtant plus vivant que jamais tant son acuité semble épouser l’évolution de la société. « Il ne s’agit pas de chercher dans son œuvre des antidotes à notre époque mais de retrouver la lucidité, l’irrévérence et le mauvais esprit d’un homme qui percevait la réalité derrière les apparences et torpillait les tartufferies avec une féroce délectation », explique dans son éditorial, Aurélie Julia, directrice de la Revue des Deux Mondes. Pourquoi relire Muray est aujourd’hui indispensable ? Parce qu’il fut l’un des premiers à décrypter avec une ironie ravageuse les nouveaux conformismes, la célébration permanente, la victimisation, le langage convenu et nos addictions aux technologies.

Dans un entretien inédit Anne Sefrioui, sa compagne, dévoile l’écrivain au quotidien : son exigence absolue de travail, son immense appétit de lecture, ses passions artistiques et son rêve inabouti de devenir romancier. Parmi ceux qui continuent de dialoguer avec son œuvre : David Lisnard. L’élu souligne la singulière actualité de celui qui « observait » plus qu’il ne prétendait prophétiser.

Élisabeth Lévy, lectrice aguerrie de l’essayiste-romancier, explore dans « L’humour qui fait boum ! » le rôle central du rire chez Muray : un rire cinglant et caustique qu’elle baptise « comique de combat ».

Philippe Delaroche démontre comment, vingt ans après sa mort, Philippe Muray frappe encore par sa capacité à décrypter les métamorphoses de notre époque : derrière les slogans, les « valeurs », la déconstruction et la multiplication des droits, il voyait se dessiner une humanité qui cherche à abolir le réel, le conflit et jusqu’à ses propres contradictions.

D’autres contributions éclairent les multiples facettes d’un auteur baroque et clairvoyant : ses filiations avec Houellebecq, sa lecture du catholicisme et du réel, son regard sur le XIXe siècle, ainsi qu’un florilège qui nous replonge dans sa langue, ses fulgurances et ses inimitables sarcasmes.

Notre numéro se penche également sur le testament stratégique d’Emmanuel Macron. Il laisse un triple héritage : réarmement, pivot vers l’Est et rôle central dans la sécurité européenne.

Lisez également notre hommage à Marc Bloch, qui vient d’entrer au Panthéon, et notre hymne au tango : plus qu’une danse, c’est une expérience de l’autre.

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Sommaire

Éditorial

Aurélie Julia, « Joyeuses colères », p. 4-6

« Le trait d’Urbs », p. 7

Dossier. Indispensable Muray

Anne Sefrioui, Aurélie Julia, « Anne Sefrioui. Dans l’intimité », p. 10-17

Philippe Delaroche, « Circulez, il n’y a rien à croire ! », p. 18-28

David Lisnard, « Victoire posthume », p. 29-32

Élisabeth Lévy, « L’humour qui fait boum ! », p. 33-40

Christian Authier, « Muray, Houellebecq : extensions du domaine du roman », p. 41-47

Bérénice Levet, « Le catholicisme : antidote à la liquidation du réel », p. 48-57

Guillaume Cuchet, « Ce que Philippe Muray fait à l’histoire du XIXe siècle », p. 58-64

Marin de Viry, « Saint-Germain-des-Prés, vu du ciel », p. 65-68

Dorian Grelier, « Florilège », p. 69-76

Littérature

Benoît Forgeot, « Inédit au fil de l’encre. Pierre Brasseur : diable ou bon Dieu ? », p. 78-80

Michaël Ferrier, « Carnets de Guyane V. Sur les traces de Dreyfus (3). L’île du Diable », p. 81-89

Judith Sibony, « Tango, vertige à deux », p. 90-95

Études, reportages, réflexions

Thomas Gomart, « Le testament stratégique d’Emmanuel Macron », p. 98-105

Michel Delon, « L’histoire selon Marc Bloch », p. 106-112

Didier Leroy, « Toyota en France… ou comment prendre en main son destin », p. 113-117

Annick Steta, « Sarre et Moselle : deux trajectoires industrielles », p. 118-122

Jean-Dominique Merchet, « La fin symbolique de l’affaire Dreyfus », p. 123-127

Critiques

Stéphane Guégan, « Noir Mauriac », p. 130-132

Robert Kopp, « Marcel Proust : cent lettres inédites », p. 132-135

Frédéric Verger, « Le génie de Calvino », p. 135-137

Paul-François Paoli, « Mourir vivant », p. 138-140

Richard Millet, « Poutine au cinéma », p. 140-142

Olivier Bellamy, « Manuel de Falla, moine et gitan », p. 143-144

Claire Julliard, « Mary Cassatt, l’audacieuse », p. 145-147

Notes de lecture

Christian Authier, « Stay Free de Patrice Jean, Le Cherche midi, 384 p., 21,90 € », p. 150

Dorian Grelier, « Tête brûlée de Jean-Luc Coatalem, Stock, 240 p., 20 € », p. 150

Claire Julliard, « La Piqûre d’abeille de Paul Murray, Albin Michel, traduit par Pierre Demarty, 688 p., 24,90 € », p. 151-152

Jacques Cauda, « La Complainte du matelas de Claire Fourier, éditions Tinbad, 240 p., 22 € », p. 152-153

Isabelle Lortholary, « Baignade surveillée de Laura Kasischke, traduit par Céline Leroy, Gallimard, 320 p., 23 € », p. 153-154

Lucien d’Azay, « La Guerre éternelle d’Olivier Rolin, Gallimard, 224 p., 20 € », p. 154-155

Paul-François Paoli, « Cyberdjihad. Le grand recrutement de Héloïse Heuls, Les éditions du Cerf, 288 p., 21,90 € », p. 155

Lucien d’Azay, « Suzanne Valadon l’insoumise d’Agnès Clancier, Éditions des instants, 184 p., 18 € », p. 156

Céline Laurens, « Jean & Romain de Myriam Anissimov, Grasset, 304 p., 23 € », p. 156

Didier Dantal, « Un hiver avec Matisse d’Antoine Compagnon, Éditions des Équateurs, 278 p., 16 € », p. 157-158

Céline Laurens, « Olympe de Gouges. L’autre Voltaire ? de Cécile Berly, Passés composés, 220 p., 20 € », p. 158-159