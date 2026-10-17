Entretien avec Maxime Decout, par Laurent Demanze (blog Écritures contemporaines)

Entretien avec Maxime Decout, à l'occasion de la parution de Lire les fantômes aux éditions José Corti :

"Et s’il y avait à côté des œuvres de Georges Perec publiées en Pléiade, ou dissimulé en-dessous, un texte secret, un “grand œuvre”, bien caché, mais hantant chacune de ses phrases ? C’est l’hypothèse que formule un perecologue patenté, Maxime Decout, avant de se mettre en chasse de ce texte fantôme. Mais partir en chasse aux fantômes n’est pas chose facile : c’est tenter de faire parler les morts, en faisant tourner les tables ; c’est ouvrir grand la bibliothèque à la rumeur des revenants et à la multitude des textes possibles ; c’est risquer de disparaître de son vivant. Lire les fantômes explore l’envers obsessionnel de nos lectures critiques et la part inventive qui s’y joue, surtout quand elle a affaire à Georges Perec, et décrit l’effet retour de ces lectures sur nos sensibilités. Traité de la mauvaise lecture par l’exemple et essai de fantomatologie littéraire, le livre de Maxime Decout, qui vient de paraître chez José Corti, est tout cela à la fois.

Laurent Demanze : Dans Éloge du mauvais lecteur, tu proposais un antidote puissant à la figure du lecteur idéal, qui normalise les pratiques de lecture, en dépliant une galerie de lecteurs buissonniers ou pathologiques, du lecteur obsessionnel chez Tanguy Viel au lecteur jaloux chez Éric Chevillard. Lire les fantômes prolonge cet éloge, pour proposer dans le temps long d’un essai une lecture obsessionnelle, voire contaminée par son objet. Est-ce que tu as pensé les deux essais dans la continuité ? Est-ce une manière de marquer par l’exemple la productivité de la mauvaise lecture ?

Maxime Decout : C’est tout à fait ça. J’ai écrit la première version de Lire les fantômes juste après Éloge du mauvais lecteur. Je l’avais conçue d’emblée comme une étude de cas, une exploration empirique et concrète de la mauvaise lecture, pour interroger de plus près la forme pathologique que peut prendre une lecture hantée par une œuvre. […]"

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