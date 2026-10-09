Henri Parisot, Mathias Malzieu (éd.), Les poètes hallucinés. Anthologie de la poésie fantastique

Poèmes réunis et présentés par Henri Parisot

Préface inédite de Mathias Malzieu

Traduit de l’anglais par Henri Parisot, de l’allemand par Pierre Jean Jouve et du polonais par Paul Cazin

« La pendule aux accents funèbres

Sonnait brutalement midi,

Et le ciel versait des ténèbres

Sur le triste monde engourdi. »

Charles Baudelaire

Qu’ils soient bondissants ou mélancoliques, romantiques ou inquiétants, les poètes de cette anthologie nous plongent, le temps d’un rêve éveillé, dans des mondes étranges et encore inexplorés. Chacun à leur manière, ils lèvent le voile qui dissimule le monde pour révéler une réalité secrète, et proposent un voyage à travers leur univers intérieur – en compagnie de djinns, fantômes et autres esprits tapis dans l’ombre.

Présentés par Henri Parisot, ces joyaux de la poésie française et étrangère du milieu du XVIIIe au XXe siècle se côtoient, se répondent et s’entremêlent pour proposer une nouvelle définition du fantastique.

Éditeur et traducteur, Henri Parisot (1908-1979) a permis la redécouverte de nombreux textes surréalistes et fantastiques d’auteurs tels que Giorgio De Chirico, Lewis Carroll, Théophile Gautier, Edgar Allan Poe ou encore Nathaniel Hawthorne.