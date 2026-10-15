Sophie Pujas, Poésie urbaine

Partout sur la planète, les artistes adeptes de la poésie et du détournement urbain font naître une réalité parallèle dans les lieux qu’ils investissent. En mots, en images, en installations diverses, ils provoquent sourires et émotion, changeant, comme par magie, des espaces communs en décors de nouvelles histoires. Messages, collages à taille humaine ou minuscules créations, mosaïques abstraites et trompe-l’œil renversants, murs plus ou moins lépreux métamorphosés…

La surprise est partout, et la créativité, tous azimuts, se joue des échelles, investissant en grand ou en petit façades, trottoirs, anfractuosités, panneaux de signalisation ou mobilier urbain… En cinq chapitres et une trentaine de portraits, Sophie Pujas livre, dix ans après un premier ouvrage, un nouveau florilège de ces artistes – peintres, mosaïstes, colleurs, pochoiristes… – qui savent en quelques traits instiller humour, délicatesse et rêverie au cœur de nos cités.