Comment un écrivain se souvient-il ? Après La Part inventée et La Part rêvée, Rodrigo Fresán achève son ambitieux triptyque dévoile La Part remémorée (Seuil), en analysant les rouages de la mémoire. Le narrateur-écrivain (ou excrivain, puisqu’il n’écrit plus) se lit et se relit, passe au crible toutes ses sources, interroge un monde moderne où le texte long semble peu à peu disparaître. L'auteur-lecteur confronte alors sa propre expérience de la création littéraire à celle des auteurs qui l’ont précédé. À travers l'œuvre d’Emily Brontë, Proust, Nabokov, Cheever, Kubrick, des Beatles et bien d’autres, Rodrigo Fresán montre (et reproduit) l’éclatement et les déformations des souvenirs. Il invite à plonger dans la tête d’un créateur pour qui seules comptent les histoires fondées sur le passé – cette matière essentielle qui façonne toujours l’avenir –, et qui seront inévitablement modifiées par celui qui se les rappelle après les avoir inventées et rêvées, ici et là et de toutes parts.

L'écrivain argentin fait paraître dans le même temps aux mêmes éditions un essai consacré au roman de Francis Scott Fitzgerald dont on fête cette année le centenaire : Le petit Gatsby. Notes pour la théorie d'un grand roman.

Rappelons au passage l'essai naguère consacré par Rodrigo Fresán à un autre sommet romanesque de la littérature mondiale : Melvill.