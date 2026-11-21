La revue Poétique fait paraître sa 200e livraison, avec sa discrétion coutumière (il faut lire l'Ours pour découvrir que deux rédacteurs en chefs épaulent désormais Michel Charles à la tête de la revue : Philippe Dufour et Jean de Guardia). Au sommaire de ce numéro comme un autre, des études sur les genres littéraires : le poème en prose et sa généalogie, par le biais d’une étude sur Chateaubriand, par Pascal Durand ; l’épopée renaissante, avec de puissantes réflexions d’époque sur les ordres artificiel et naturel, par Bruno Méniel. Une incursion chez Molière et l’analyse d’un dénouement venu de loin, par Marc Escola. Des figures du discours : la troublante métalepse revue dans l’histoire de ses usages romanesques, par Jérémie Alliet ; l’étonnante syllepse modale, que vient d’inventer Franck Wagner. Enfin des débats serrés et féconds à partir et autour de l’œuvre de Gérard Genette : le rapport complexe à l’Histoire, par Jérémie Naïm, la question fondamentale du narrateur, par Vincent Jouve, et un retour sur le débat avec Dorrit Cohn sur la focalisation externe, par David Turgeon.

Un Index des 200 premiers numéros accompagne la livraison, en libre accès sur le site de l'éditeur et très bientôt sur Cairn.