Quand la science rencontre l'art. SWS Vienna ART 2026

Le congrès scientifique international SWS Vienna ART 2026, « When Science meets Art », se tiendra du 2 au 5 décembre 2026 au palais de Schönbrunn, à Vienne (Autriche). Organisé par SWS Scholarly Society / Secretariat Bureau, il réunit les sciences sociales, les arts et les humanités dans une perspective interdisciplinaire associant science, art et société. La langue de travail est l’anglais.

Parmi les sections scientifiques officielles figurent notamment la littérature et la poésie, ainsi que la langue et la linguistique, aux côtés de l’histoire, de la philosophie, de l’histoire de l’art, des arts visuels, des arts du spectacle, de la musicologie, de l’architecture et du design, des humanités numériques, ainsi que de la muséologie et des études patrimoniales. Les propositions relevant de la littérature et de la poésie ou de la langue et de la linguistique s’inscrivent donc pleinement dans le programme scientifique du congrès.

Calendrier : les résumés sont attendus au plus tard le 26 octobre 2026 ; les propositions d’ateliers et de panels, le 9 novembre 2026 ; les articles complets, le 16 novembre 2026.

La participation est payante ; les frais et les catégories d’inscription sont précisés sur le site officiel. Les personnes intéressées sont invitées à consulter les pages officielles du congrès : https://sgemvienna.org/ , https://sgemvienna.org/art-humanities.php et https://sgemvienna.org/deadlines-programme.php.

Contact public : scienceart@sgemvienna.org.