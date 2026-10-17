Dix-septième siècle, n° 312 | 2026 : "Pour un Scarron poète" (dir. Yohann Deguin, Pierre Lyraud)
Pour un Scarron poète
Yohann Deguin, Pierre Lyraud, « Pour un Scarron poète. Introduction », p. 397-412
Claudine Nédelec, « Scarron, poète de l’amour ? », p. 413-424
Karine Abiven, « Scarron parolier : pratiques et politiques de la poésie à chanter (1643-1660) », p. 425-445
Pierre Lyraud, « Scarron et la requête poétique : rhétorique du burlesque », p. 447-462
Suzanne Duval, « Les mauvaises lettres d’un grand poète ? La correspondance publiée de Paul Scarron », p. 463-474
Jean Leclerc, « « Devant que la mort qui tout mine » : construction et images de la mort dans la fiction burlesque », p. 475-496
Isabelle Turcan, « Scarron : témoin de l’usage, joueur de mots et néologue révélé par les dictionnaires de l’Ancien Régime », p. 497-518
Anna Rolland, « Antoinette Deshoulières, autrice d’épîtres chagrines. L’appropriation d’un genre scarronien », p. 519-543
Varia
Jean Duma, « Condé, la Reine Mère et le compromis de Sainte-Menehould (1614) : une approche des libelles comme action politique », p. 547-574
Comptes rendus
Clément Pieyre, « Albrecht Burkardt et Jean-Pascal Gay (dir.), L’Inquisition romaine et la France. Juridiction, doctrine et pluralité des catholicismes européens à l’« âge tridentin » (xve-xixe siècle), Rome, École française de Rome, « Collection de l’École française de Rome », 2024, 468 p., 15,9 × 24 cm. », p. 575-577
Maxime Boutros-Jacqueline, « Hans Bots et Antony Mckenna (dir.), Études sur le Dictionnaire historique et critique de Pierre Bayle, Paris, H. Champion, « Vie des huguenots », 2025, 328 p., 15,5 × 23,5 cm. », p. 577-579
Grégoire Barou, « Clément Oury, Malplaquet 1709. La défaite qui sauve le royaume, Paris, Perrin / Ministères des Armées, « Champs de bataille », 2024, 376 p., 15,8 × 21,5 cm. », p. 579-582
Rindala El Ayoubi, « Louis Rouquayrol, Descartes et la culture des esprits. Du bon sens au sens commun, Paris, H. Champion, « Travaux de philosophie », 2024, 356 p., 15,5 × 23,5 cm. », p. 582-584
Ségolène Boutinot, « Éric Roulet (dir.), La Naissance du marché des valeurs en France. L’achat et la vente des actions (xviie-xviiie siècles), Paris, Classiques Garnier, « Rencontres », 2024, 202 p., 15 × 21,8 cm. », p. 584-586
Éva Avian, « Antoine Biscéré, Jean de La Fontaine et la fable ésopique. Genèse et généalogie d’une filiation ambiguë, Paris, H. Champion, « Convergences (Antiquité-xxie siècle) », 2025, 646 p., 15,5 × 23,5 cm. », p. 586-588
Laurent Bourquin, « Jonathan Dewald, La Famille Rohan, 1550-1715. Statut, pouvoir et identité dans la France du début de l’époque moderne, traduit de l’anglais par Patrick Galiou, Rennes, Pur, « Histoire », 2024, 281 p., 15,5 × 24 cm [édition originale Pennsylvania State University Press, 2015]. », p. 589-591
Romain Jobez, « Claude Haas, Der König, sein Held und ihr Drama. Politik und Poetik der klassischen Tragödie [Le Roi, son héros et leur drame. Politique et poétique de la tragédie classique], Göttingen, Wallstein Verlag, 2024, 392 p., 15,5 × 23 cm. », p. 591-593
Marion Brétéché, « Aleksandr Lavrov, Marie-Karine Schaub, Alain Hugon (†) et Malte Griesse (dir.), Cris et écrits. Dire les révoltes à l’époque moderne, Rennes, Pur, « Histoire », 2024, 218 p., 15,5 × 24 cm », p. 593-595
Adèle Payen de La Garanderie, « Déborah Knop, Florence Lotterie, Jean Vignes (dir.), Juvenilia. Poétique et rhétorique de l’œuvre de jeunesse (xvie-xviiie siècles), Paris, H. Champion, « Colloques, Congrès et Conférences sur le xvie siècle », 2024, 230 p., 15,5 × 23,5 cm. », p. 595-598
Jean-Benoît Poulle, « Claire Chatelain et Inès Gómez González (dir.), Plaidoyers judiciaires et usages de l’État (Europe, xvie-xixe siècle), Paris, Classiques Garnier, « Rencontres », 2025, 311 p., 15 × 22 cm. », p. 598-601
Thibaut Klinger, « Stephan Sandar-Faes, Lordship and State Transformation: Bohemia and the Habsburg Fiscal-Financial-Military Regime, 1650-1710, Montréal et Kingston, McGill-Queen’s University Press, « McGill-Queen’s Open Access Book Collection », 2024, 504 p., 15 × 23 cm. », p. 601-603