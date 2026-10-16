Odysseum, de l'Antiquité à la Renaissance

Le site Odysseum est ouvert depuis le 6 octobre, pour rendre accessibles à toutes et à tous les cultures écrites anciennes, de l'Antiquité à la Renaissance, en Europe, autour de la Méditerranée et au Proche-Orient : les textes, les images qui les accompagnent et les documents qui nous les ont transmis. Le site fédère cinq contributeurs : Antiqui.TXTes, Biblissima, Humanités dans le texte, Journées Découvrir l'Antiquité, Odysseum. Chacun conserve son identité, ses approches et ses formats. Leur réunion fait dialoguer ressources pédagogiques, travaux scientifiques, médiation et découverte des métiers de la recherche au sein d'un même espace : articles, dossiers, vidéos, podcasts, entretiens et ressources pédagogiques permettent de découvrir les textes et leurs images, les manuscrits, les langues et les documents qui nous les ont transmis, mais aussi celles et ceux qui les étudient, leurs méthodes et leurs découvertes.
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Publié le par Marc Escola