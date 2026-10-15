Jérôme Porée (dir.), Devant l'injustice

Publié avec le soutien de l’université de Rennes.

Toujours des hommes se sont élevés contre l’injustice. Les plus anciens récits en témoignent autant que les révoltes qui accompagnent jusqu’à aujourd’hui l’histoire du monde et font résonner en elle la voix des victimes. Certes, l’indignation ne suffit pas. Mais comment combattre l’injustice, si l’on ne sait ce que signifie subir l’injustice ? Écrits par des philosophes, des historiens, des économistes, des sociologues ou des magistrats, les textes réunis dans cet ouvrage répondent ensemble à ces deux questions. Cependant le combat contre l’injustice est un combat sans fin : il ne répare pas toutes les injustices.

D’où une dernière question : comment faire face à l’irréparable ? C’est peut-être l’une des fonctions de l’art. Le dernier mot revient alors au poète. À lui de dire à la fois l’injustice et ses contraires : l’accueil du visage étranger, le long chemin de la réconciliation, le commun que chacun porte en soi.

Ce livre a pour origine les Rencontres Paul Ricoeur, événement organisé tous les deux ans par l’université de Rennes et les Champs Libres sur un thème inspiré par l’oeuvre du penseur et appliqué aux grands problèmes du monde contemporain.

Table des matières…

Introduction…

Les auteurs…

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Sommaire en ligne via OpenEdition…