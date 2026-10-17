Revue d'Histoire du XIXe siècle, n° 72 | 2026 : "Expériences du passé"

Expériences du passé / Experiences of the past

Jean-Charles Geslot et Gilles Malandain Remonter le temps : expériences du passé au XIXe siècle [Texte intégral] Going Back in Time. Experiences of the Past in the Nineteenth Century

Fabrice Bensimon A Manchester en 1828, un mémorable bal costumé [Résumé | Accès restreint] Manchester, 1828. A Fancy Dress Ball for the Ages

Corinne Legoy Bals masqués et costumés au XIXe siècle : des nuits pour vivre l’histoire ? [Résumé | Accès restreint] Fancy-dress balls in the 19th Century: nights to experience history?

Grégoire Franconie Du palais au musée. Expériences immersives au XIXe siècle. (Royaume-Uni, France, Danemark, Suède, c.1820-c.1850) [Résumé | Accès restreint] From Palace to Museum: Immersive Experiences in the 19th Century (United Kingdom, France, Denmark, Sweden, c. 1820–c. 1850)

Pauline Guillemet Voir le Moyen Âge à Venise au XIXe siècle : l’expérience photographique de John Ruskin [Résumé | Accès restreint] Seeing the Middle Ages in 19th-Century Venice: John Ruskin’s Photographic Experience

Lucie Grandjean Reconstituer les batailles pour (re)construire la nation américaine : panoramas de la guerre dans les États-Unis de la fin du XIXe siècle [Résumé | Accès restreint] Reenacting the battles to (re)build the American nation: late 19th century war panoramas in the United States

Florence Fix Une expérience partagée: jouer Flambeau, vétéran de l’Empire, dans L’Aiglon[Résumé | Accès restreint] A Shared Experience: Playing Flambeau, a Veteran of the Empire, in L’Aiglon

Jean-Charles Geslot, Gilles Malandain et Paul Readman Pageants et paysages: la place du passé dans la culture politique anglaise. Entretien avec Paul Readman [Résumé | Accès restreint] Pageants and Landscapes: the Place of the Past in English Political Culture

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Varia

Calixte Madej Mobilisations et expériences de guerre des Français résidant en Amérique sud-atlantique (Argentine, Uruguay, Brésil) pendant la guerre franco-allemande de 1870-1871 [Résumé | Accès restreint] Mobilisation and wartime experiences of the French living in South-Atlantic America (Argentina, Uruguay, Brazil) during the Franco-German War of 1870-1871

Document

Louise Couëffé Du Mycenastrum au parcours d’une botaniste: sur les traces de Louise Cauvin (1776-1847) [Résumé | Accès restreint] From Mycenastrum to a Botanist’s Journey: In the Footsteps of Louise Cauvin (1776-1847)

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Le XIXe siècle vu d'ailleurs : Commémorations problématiques

Another Look at the Nineteenth Century. Problematic Commemorations

Cette série de trois essais explore un même phénomène dans des contextes différents : la patrimonialisation de mémoires problématiques. Les exemples examinés ici —les mémoires du shtetl polonais, du colonialisme catalan à Cuba, et le blackface aux États-Unis— témoignent de commémorations de l’esclavage et de la Shoah qui ne pensent pas leur rapport à l’idée de « patrimoine négatif » (Wahnich, 2011). Elles s’appuient sur des pratiques ambiguës, qui prétendent valoriser d’anciennes victimes tout en les essentialisant, et qui cachent ou déforment, de façon volontaire ou pas, les aspects les plus problématiques de l’histoire.

Ewa Tartakowsky Patrimonialiser l’absence: tourisme, folklore et représentations juives en Pologne[Accès restreint] Absence as Heritage. Tourism, Folklore and Jewish Representations in Poland

Manuel Bocquier Blackface, minstrel shows et représentations des Africains-Américains: des spectacles sans public ? [Accès restreint] Blackface, Minstrel Shows and the Representation of African-Americans. Shows Without an Audience ?

Martín Rodrigo Alharilla Les festivals d’Indianos et la banalisation de la mémoire esclavagiste en Catalogne[Accès restreint] Indianos Festivals and the Trivialization of the Memory of Slavery in Catalonia

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Lectures / Reviews

François Robinet Thomas Alter II, Transplanted Roots of Farmer-Labor Radicalism in Texas [Texte intégral] Champaign, University of Illinois Press, 2022

Aurélia Michel Isadora Moura Mota, Freedom’s Horizon. Black Abolitionism in Nineteenth-Century Brazil [Texte intégral] Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2025

Stéphanie Soubrier Clément Fabre, À l’ombre de la race. Chine, XIXe siècle. Une autre histoire des savoirs sur les corps [Texte intégral] Paris, CNRS Éditions, 2025

Sylvie Aprile Jules Siegfried, Journal des voyages. En Angleterre, aux Antilles, en Espagne, aux Indes, en Italie, etc. (1860-1865) [Texte intégral] Paris, Classiques Garnier, 2025

Christophe Voilliot Christophe Bellon, Waldeck-Rousseau. Sauver la République [Texte intégral] Paris, CNRS Éditions

Christophe Voilliot Alain Laquièze, Éric Peuchot et Jean-Félix de Bujadoux (sous la dir.), Crise de la démocratie parlementaire et réformisme constitutionnel au temps de la Belle Époque[Texte intégral] Paris, Classiques Garnier

Fabrice Cahen Mélanie Plouviez, L’injustice en héritage. Repenser la transmission du patrimoine[Texte intégral] Paris, La Découverte

Matthieu Mensch Maria-Sofia Mormile, Les Bourbons dans la Révolution. Biographie d’une famille en quête d’unité (1789-1830) [Texte intégral] Paris, Armand Colin

Alba Martínez Fabrice Langrognet, Voisins de passage. Une microhistoire des migrations [Texte intégral] Paris, La Découverte

Laurence Cossu-Beaumont Susan Pickford, Professional Translators in Nineteenth-Century France [Texte intégral] New York, Routledge, 2025

Noé Leduc Jean-Baptiste Fressoz, François Jarrige, Thomas Le Roux, Corinne Marache, Julien Vincent, La nature en révolution. Une histoire environnementale de la France, 1780-1870 (vol. 1) [Texte intégral] Paris, La Découverte

Yaël Gagnepain Pierre Cornu, Stéphane Frioux, Anaël Marrec, Charles-François Mathis et Antonin Plarier, Les natures de la République. Une histoire environnementale de la France, 1870-1940 [Texte intégral] Paris, La Découverte, 2025