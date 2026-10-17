Théâtre/Public, n° 262 : "États de la scène actuelle 2024-2025" (dir. Olivier Neveux, Christophe Triau)

Le numéro s’ouvre par un entretien avec le marionnettiste palestinien Mahmoud Al-Hourani, qui revient sur son parcours, son art et la nécessité du musée-théâtre qu’il a fondé afin de protéger un patrimoine menacé. Le dossier propose une nouvelle livraison, la huitième, des « états de la scène actuelle » qui, tous les deux ans, reviennent sur des spectacles et, plus largement, certaines formes et réceptions qui font sens, événement ou symptôme. Il présente ainsi comme des coups de sonde dans quelques-unes des questions qui animent la vie théâtrale. Les miscellanées font découvrir à un public francophone l’œuvre de la poétesse et dramaturge portugaise Regina Guimarães, et présentent les enjeux mémoriels et artistiques d’un laboratoire pédagogique mené autour de l’œuvre Mystère Bouffe de François Tanguy.

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